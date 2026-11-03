Nữ diễn viên Tạ Doanh Huyên gây sốt với diện mạo vừa quyến rũ vừa cá tính, hé lộ bí quyết giữ dáng ở tuổi ngoài 40

Bí quyết được gói gọn trong ba nguyên tắc: ăn đúng, ăn đủ và ăn ngon.

Nữ diễn viên Tạ Doanh Huyên thu hút mọi ánh nhìn với bộ suit thanh lịch, thần thái mạnh mẽ cùng vóc dáng săn chắc. Đằng sau diện mạo trẻ trung ấy là thói quen tập luyện, ăn uống điều độ, chăm sóc da và quan điểm tích cực về tuổi tác.

Lễ trao giải Kim Chung lần thứ 61 dành cho các tác phẩm truyền hình thuộc lĩnh vực phim truyền hình và chương trình giải trí đã diễn ra ngày 26/10 tại Trung tâm Âm nhạc Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Trong số những gương mặt thu hút sự chú ý trên thảm đỏ, nữ diễn viên Tạ Doanh Huyên gây ấn tượng với phong cách vừa thanh lịch, vừa cá tính.

Sở hữu chiều cao 1,76m cùng đôi chân dài nổi bật, nữ diễn viên lựa chọn bộ suit phom dáng gọn gàng, kết hợp áo bên trong có thiết kế cổ khoét sâu, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng vẫn quyến rũ. Không cần những thiết kế cầu kỳ, cô vẫn toát lên khí chất của một diễn viên thực lực, đồng thời ghi điểm nhờ làn da rạng rỡ và vóc dáng săn chắc.

Tạ Doanh Huyên là gương mặt được đánh giá cao về diễn xuất, từng giành nhiều giải thưởng danh giá. Tại Kim Chung năm nay, cô tiếp tục được đề cử ở hạng mục Nữ chính phim ngắn tập/phim truyền hình đặc biệt với tác phẩm Quên mất em vẫn nhớ.

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp diễn xuất, phong thái tự tin của nữ diễn viên ở tuổi ngoài 40 cũng khiến nhiều người tò mò về cách cô duy trì vóc dáng và chăm sóc bản thân. Theo những chia sẻ được truyền thông Đài Loan tổng hợp, bí quyết của cô không nằm ở việc ép cân cấp tốc mà đến từ việc kết hợp vận động, chế độ ăn uống và chăm sóc da phù hợp.

Tạ Doanh Huyên giữ dáng nhờ kết hợp cardio và tập tạ

Nhìn vóc dáng cao ráo, thon gọn của Tạ Doanh Huyên trên thảm đỏ, nhiều người có thể nghĩ cô sở hữu cơ địa ít tích mỡ. Tuy nhiên, nữ diễn viên duy trì việc tập luyện tại phòng gym, kết hợp các bài tập tim mạch (cardio) với tập sức mạnh để tăng cường thể lực và duy trì cơ bắp.

Cardio giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng khả năng vận động và hỗ trợ tiêu hao năng lượng. Trong khi đó, tập sức mạnh có vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ, đặc biệt khi cơ thể bước vào giai đoạn lão hóa. Với những người bắt đầu nhận thấy vùng lưng kém săn chắc, vai tròn hoặc tư thế dễ gù, các bài tập tăng cường cơ lưng và cơ vùng thân trên có thể là lựa chọn đáng cân nhắc.

Dưới đây là một số bài tập được bài viết gốc đề cập khi chia sẻ về thói quen tập luyện của nữ diễn viên.

1. Kéo cáp xô và nâng tạ dạng tay: Tăng cường cơ lưng, vai

Kéo cáp xô (lat pulldown) là bài tập tác động chủ yếu đến nhóm cơ lưng, đặc biệt là cơ xô. Khi thực hiện đúng kỹ thuật, bài tập giúp tăng sức mạnh vùng lưng và hỗ trợ cải thiện khả năng kiểm soát tư thế.

Trong khi đó, bài tập nâng tạ dạng tay (dumbbell fly) chủ yếu tác động đến cơ ngực, tùy biến thể có thể huy động thêm các nhóm cơ hỗ trợ ở vai. Khi kết hợp với những bài tập tăng cường cơ lưng và cơ vai phù hợp, người tập có thể cải thiện sức mạnh thân trên và hỗ trợ duy trì tư thế tốt hơn.

Tuy nhiên, không có bài tập riêng lẻ nào có thể loại bỏ hoàn toàn tình trạng gù lưng hay mỡ vùng lưng. Hiệu quả phụ thuộc vào kỹ thuật, chương trình tập luyện tổng thể và nguyên nhân gây ra vấn đề tư thế.

2. Squat tách chân: Tập trung vào cơ đùi và cơ mông

Tạ Doanh Huyên cũng được cho là có thực hiện bài squat tách chân (split squat) trong quá trình tập luyện. Đây là bài tập giúp tăng cường sức mạnh cơ đùi và cơ mông, đồng thời cải thiện khả năng giữ thăng bằng.

So với những bài tập chỉ sử dụng một nhóm cơ, split squat yêu cầu cơ thể phối hợp nhiều nhóm cơ ở phần thân dưới để giữ ổn định. Người mới bắt đầu có thể tập với trọng lượng cơ thể trước khi tăng thêm tạ, tránh cố gắng nâng nặng khi chưa kiểm soát được động tác.

3. Plank với bóng: Tăng cường sức mạnh cơ lõi

Plank là bài tập quen thuộc giúp rèn luyện nhóm cơ lõi, bao gồm các cơ vùng bụng và thân mình có vai trò ổn định cột sống. Khi thực hiện với bóng tập, yêu cầu giữ thăng bằng tăng lên, khiến người tập cần kiểm soát cơ thể tốt hơn.

Tuy nhiên, đây không phải bài tập bắt buộc để có vóc dáng săn chắc. Người mới tập nên bắt đầu với plank cơ bản trên mặt phẳng vững chắc, giữ tư thế đúng và tăng dần độ khó theo khả năng.

Điều quan trọng không phải tập thật nhiều bài khó, mà là duy trì lịch tập phù hợp, kết hợp vận động tim mạch với tập sức mạnh và dành thời gian phục hồi.

Sau tuổi 40, ăn uống thế nào để giữ dáng và làn da khỏe mạnh?

Bên cạnh tập luyện, Tạ Doanh Huyên chú trọng ăn uống thanh đạm, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, muối và đường, đồng thời bổ sung đủ nước. Với phụ nữ ngoài 40 tuổi, chế độ ăn đa dạng gồm rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein từ cá, trứng, thịt nạc, sữa, đậu phụ giúp duy trì sức khỏe và khối cơ. Nữ diễn viên cũng quan tâm đến collagen và canxi, nhưng việc bổ sung nên căn cứ vào nhu cầu thực tế, không nên xem đây là giải pháp chống lão hóa toàn diện.

Ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi cơ thể, duy trì sức khỏe làn da và hỗ trợ kiểm soát cảm giác đói. Người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm, duy trì giờ ngủ ổn định và hạn chế caffeine vào cuối ngày. Tuy nhiên, ngủ đủ không thể ngăn chặn hoàn toàn các dấu hiệu lão hóa mà cần kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh và bảo vệ da khỏi ánh nắng.

Chăm sóc da tối giản, phù hợp từng vùng

Theo chia sẻ, Tạ Doanh Huyên có làn da hỗn hợp, vùng chữ T dễ đổ dầu trong khi hai bên má dễ khô. Cô lựa chọn cách chăm sóc theo từng vùng, sử dụng sản phẩm làm mềm da và dầu dưỡng cho vùng má khi cần thiết.

Với làn da hỗn hợp, quy trình cơ bản nên tập trung vào làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm phù hợp và chống nắng phổ rộng hằng ngày. Massage mặt có thể giúp thư giãn nhưng chưa đủ bằng chứng cho thấy phương pháp này có thể nâng cơ hoặc xóa chảy xệ lâu dài.

Học cách yêu bản thân thay vì lo lắng về tuổi tác

Tạ Doanh Huyên từng chia sẻ trên Instagram rằng đôi khi chúng ta quá mải tiếc nuối tuổi trẻ mà quên trân trọng những giá trị mình đang có. Theo nữ diễn viên, trước khi nói đến yêu bản thân, hãy bắt đầu bằng việc học cách thích chính mình.

Ở tuổi ngoài 40, chăm sóc vóc dáng và làn da là điều tích cực, nhưng không nhất thiết phải chạy theo hình mẫu trẻ trung hoàn hảo. Duy trì sức khỏe, hiểu nhu cầu của cơ thể và tự tin với những thay đổi theo thời gian mới là nền tảng giúp phụ nữ giữ được vẻ rạng rỡ lâu dài.