Mỗi tuần ăn mấy quả trứng tốt cho người trên 50 tuổi?

Theo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, người lớn tuổi có thể ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày như còn trẻ nhưng cần thỉnh thoảng kiểm tra sức khỏe để thay đổi phù hợp.

Ảnh minh họa.

Rất nhiều người bước sang tuổi 50, 60 khi đến gặp bác sĩ đều có chung băn khoăn: Thèm ăn một quả trứng gà luộc nhưng không dám ăn vì sợ mỡ máu tăng vọt; Đi khám thấy chỉ số Cholesterol hơi nhích lên một chút là về nhà cấm tiệt trứng ra khỏi mâm cơm.

Thậm chí có những người chỉ dám luộc trứng lên rồi bóc bỏ sạch lòng đỏ, chỉ ăn mỗi lòng trắng vì nghĩ rằng lòng đỏ chính là thủ phạm gây tắc nghẽn mạch máu và đột quỵ!

Thế nhưng, dưới góc nhìn của dinh dưỡng lâm sàng hiện đại, việc kiêng khem trứng một cách cực đoan chính là sai lầm tai hại khiến người lớn tuổi bị teo cơ bắp nhanh chóng, mắt mờ, trí nhớ sa sút và hệ miễn dịch suy sụp!

Thạc sĩ Dinh dưỡng Nguyễn Thị Hoan chia sẻ khuyến nghị khoa học chính thức từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) và các trường đại học y khoa danh tiếng trên thế giới để mọi người hoàn toàn yên tâm thưởng thức món ăn vàng này mỗi ngày.

Lòng đỏ trứng có làm tăng mỡ máu?

Suốt nhiều thập kỷ trước, người ta lầm tưởng ăn nhiều cholesterol trong thực phẩm sẽ trực tiếp làm tăng cholesterol trong máu. Nhưng các nghiên cứu y sinh học chuyên sâu đã làm sáng tỏ:

1. Có tới 75 đến 80% lượng cholesterol lưu thông trong máu là do chính LÁ GAN tự tổng hợp nội sinh, chỉ có 20 đến 25% là đến từ thức ăn hàng ngày.

2. Gan chỉ sản sinh ra cholesterol xấu (LDL-C) khi cô chú ăn nhiều đường tinh luyện, mỡ động vật chiên đi chiên lại, chất béo chuyển hóa (đồ đóng hộp, bánh kẹo, dầu ăn công nghiệp), hoặc do cơ thể bị viêm mạn tính và căng thẳng mất ngủ kéo dài.

3. Trong lòng đỏ trứng quả thực có chứa khoảng 186mg cholesterol, nhưng kỳ diệu thay, nó lại đi kèm với một hàm lượng rất cao chất LECITHIN. Lecithin hoạt động như một chất tẩy rửa sinh học tự nhiên, giúp nhũ hóa chất béo, hòa tan mỡ thừa và hỗ trợ vận chuyển cholesterol dư thừa về gan để đào thải ra ngoài!

Bên cạnh đó, trứng gà có chỉ số giá trị sinh học protein đạt mức 100 tuyệt đối (chuẩn vàng của dinh dưỡng), cung cấp đầy đủ 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được, cùng kho báu Choline bổ não, Lutein sáng mắt và Vitamin D bảo vệ xương khớp.

Mỗi tuần nên ăn mấy quả trứng?

Trong bản hướng dẫn dinh dưỡng lâm sàng được công bố trên tạp chí y khoa Circulation, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã đưa ra các mốc định lượng rất rõ ràng cho từng nhóm đối tượng trên 50 tuổi:

Đối với người trên 50 tuổi có sức khỏe bình thường (mỡ máu ổn định, không tiểu đường):

Các bạn hoàn toàn có thể ăn 1 quả trứng nguyên lòng đỏ mỗi ngày (tương đương 7 quả mỗi tuần) trong một chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau xanh và tập thể dục đều đặn. Ăn đều đặn mỗi sáng 1 quả trứng giúp duy trì khối cơ bắp săn chắc, ngăn ngừa chứng teo cơ người già (Sarcopenia) và giữ cho trí não luôn minh mẫn.

Đối với người cao tuổi khỏe mạnh:

AHA nhấn mạnh rằng những người cao tuổi có chế độ ăn ít chất béo bão hòa có thể ăn tới 2 quả trứng mỗi ngày để đảm bảo cung cấp đủ đạm sinh học hấp thu nhanh và các vi chất quý giá nuôi dưỡng cơ thể.

Đối với người có bệnh nền: Mỡ máu cao mất kiểm soát, xơ vữa động mạch hoặc đái tháo đường:

Bạn nên duy trì mức 3 đến 4 quả trứng nguyên quả mỗi tuần. Riêng phần lòng trắng trứng (chứa đạm albumin tinh khiết, 0% cholesterol và 0% chất béo) thì cô chú có thể ăn thoải mái mỗi ngày để phục hồi niêm mạc dạ dày và bảo vệ cơ bắp mà không cần lo lắng!

Kẻ thù của tim mạch không phải là trứng mà là cách nấu và ăn trứng

Quả trứng vốn là một viên ngọc quý của tự nhiên, nhưng cách chế biến sai lầm có thể biến nó thành quả bom gây bệnh:

- Sai lầm lớn nhất: Chiên trứng ngập dầu mỡ lợn tái chế, rán trứng với bơ công nghiệp ở nhiệt độ quá cao, hoặc ăn kèm thịt nguội, xúc xích béo ngậy. Chính lượng chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa bị oxy hóa trong chảo dầu mới là thủ phạm gây tắc nghẽn động mạch!

- Cách chế biến chuẩn vàng y khoa:

Trứng luộc 6 phút lòng đào dẻo quánh: Giữ trọn vẹn 100% vitamin, lecithin không bị biến tính và cơ thể dễ dàng hấp thu tối đa sau 1 đến 2 tiếng.

Trứng hấp cách thủy kiểu Nhật hoặc chưng cùng lá mơ lông: Mềm mịn, êm ái, bọc lót niêm mạc dạ dày và cực kỳ an toàn cho mạch máu.

Trứng ốp la nước (poached egg): Dùng nước sôi lăn tăn làm chín trứng mà không cần sử dụng bất kỳ giọt dầu mỡ nào.