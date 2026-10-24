Gần một thập kỷ kiên trì ăn 2 quả trứng mỗi sáng để nâng cao sức khỏe, người phụ nữ còn không đi khám sức khỏe vì nghĩ mình sống lành mạnh. Đến lúc phát hiện mạch máu bị tàn phá nặng nề thì mới hối hận.

Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, bà Vương (hiện 66 tuổi, sống tại Đài Loan, Trung Quốc) bàng hoàng không tin vào mắt mình. Các chỉ số vốn là niềm tự hào của một người luôn tự nhận mình sống lành mạnh nay lại đỏ rực những cảnh báo nguy hiểm. Chỉ số mỡ máu của bà tăng vọt ở mức báo động, cholesterol xấu (LDL) chạm mốc 4.8 mmol/L. Nghiêm trọng hơn, kết quả siêu âm cho thấy một mảng xơ vữa lớn đã hình thành trong động mạch cảnh, hẹp cả đường lưu thông máu lên não.

Nằm trên giường bệnh, người phụ nữ này vừa hoang mang vừa móm mém hỏi bác sĩ với giọng run run: "Bác sĩ ơi, có nhầm lẫn gì không? Suốt 9 năm nay, sáng nào tôi cũng kiên trì ăn 2 quả trứng để bồi bổ. Ai cũng bảo trứng là siêu thực phẩm bổ dưỡng, tại sao tôi lại ra nông nỗi này?".

Người phụ nữ 66 tuổi nhập viện sau 9 năm ăn ư quả trứng chiên mỗi ngày (Ảnh minh họa)

Sau khi tỉ mỉ khai thác từng thói quen sinh hoạt và cách chế biến món ăn hằng ngày của bệnh nhân, vị bác sĩ thở dài, kinh ngạc thốt lên: "Trứng không có lỗi, sao bà lại chế biến và kết hợp ăn uống như thế suốt 9 năm rồi khó chịu cũng không đi khám?".

Hóa ra, sai lầm không phải ở quả trứng mà ở cách chế biến của bà Vương. Khi bà 57 tuổi, tức là 9 năm trước, bà ngất xỉu sau 1 lần làm việc quá sức lại đang ăn chay kéo dài. Vị bác sĩ tại phòng khám địa phương nhắc nhở rằng cơ thể bà thiếu protein, cũng hơi thiếu máu nên gợi ý một số món ăn, trong đó có trứng. Nào ngờ, sai khi tự tìm hiểu, bà Vương tự cảm thấy trứng gà là thực phẩm giàu protein chát lượng cao, "bổ trăm đường" lại không gây "ngán" như thịt nên quyết định ăn đều đặn 2 quả mỗi sáng.

Vạch trần bữa sáng "ngập dầu" núp bóng món ăn bổ dưỡng

Thực chất, trứng gà luôn được y học công nhận là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao. Lòng đỏ trứng tập trung nguồn protein chất lượng, lecithin giúp bảo vệ thần kinh cùng vitamin D dồi dào. Với một người có thể trạng hoàn toàn bình thường, việc duy trì 1 quả trứng mỗi ngày là lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe.

Thế nhưng, bi kịch của bà Vương không bắt nguồn từ bản thân quả trứng, mà nằm ở cách bà dung nạp nó suốt gần 3.300 ngày qua.

Vì thích vị ngậy béo và dễ nuốt, suốt 9 năm qua, thay vì luộc hay hấp, bà Vương đều bắc chảo tràn ngập dầu để chiên giòn 2 quả trứng. Bữa sáng quen thuộc của bà luôn là 2 quả trứng chiên vàng ươm, ăn kèm một bát cháo trắng nóng hổi và dĩa rau củ muối chua đậm đà cho bớt "ngán".

Bữa sáng của bà Vương tưởng lành mạnh nhưng kéo dài lại đang "phá" mạch máu (Ảnh minh họa)

Bác sĩ điều trị của bà Vương chỉ ra rằng, cấu trúc của trứng rất dễ "hút" chất béo. Một quả trứng khi thả vào chảo rán có thể hút trọn từ 8 đến 15g dầu ăn. Việc ngấu nghiến 2 quả trứng chiên đồng nghĩa với việc bà Vương đã vô tư nạp thẳng vào cơ thể từ 16 đến 30g dầu ngay khi vừa ngủ dậy. Trong khi đó, khuyến nghị lượng dầu ăn tối đa cho một người trưởng thành trong cả một ngày chỉ dừng lại ở mức 25 đến 30g.

Mới chỉ khởi động ngày mới, người phụ nữ này đã chạm ngưỡng dầu ăn cho phép của cả ngày. Bữa sáng ngập chất béo biến tính, kết hợp cùng cháo trắng (vốn làm tăng đường huyết cực nhanh) và rau muối chua (rất giàu natri) đã tạo thành một "combo" tàn phá mạch máu vô cùng khủng khiếp. Dầu mỡ dư thừa tích tụ qua từng năm tháng đã âm thầm biến lòng mạch của bà thành bãi chiến trường xơ vữa.

"Kẻ sát nhân" giấu mặt từ chảo dầu nhiệt độ cao

Không dừng lại ở lượng dầu dư thừa, nguyên nhân cốt lõi khiến bác sĩ phải giật mình còn nằm ở dạng chất béo mà bà Vương nạp vào cơ thể mỗi sáng.

Khi chế biến trứng ở nhiệt độ cao như chiên, rán hay bác trong chảo dầu, cấu trúc dinh dưỡng của lòng đỏ bị biến tính nghiêm trọng, tạo ra một lượng lớn cholesterol bị oxy hóa. Khác với cholesterol tự nhiên trong thực phẩm, loại cholesterol bị biến tính do nhiệt độ này có khả năng tấn công và tàn phá lớp nội mạc mạch máu vô cùng tàn khốc. Chúng dễ dàng bám dính vào thành mạch, kích hoạt phản ứng viêm và đẩy nhanh tốc độ hình thành các mảng xơ vữa "dày cộp".

Thêm vào đó, việc ăn uống lệch lạc khiến bà Vương rơi vào cái bẫy thiếu hụt dinh dưỡng. Nhiều người cao tuổi tưởng ăn 2 quả trứng là đã đủ đạm, nhưng thực chất một quả trứng chỉ cung cấp khoảng 6g protein. Một bữa sáng giàu mỡ, thiếu xơ, còn bữa trưa và tối chỉ ăn qua loa cháo mì đã khiến cơ thể bà bị teo cơ, khả năng chuyển hóa lipid ngày càng suy giảm nghiêm trọng.

Trứng tốt nhưng nên hạn chế cách chế biến nhiều dầu mỡ và kiểm soát lượng ăn (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, khoảng 1/3 dân số thế giới thuộc nhóm "người phản ứng mạnh với cholesterol". Ở nhóm cơ địa này, chỉ cần nạp thêm một lượng nhỏ cholesterol từ thực phẩm, chỉ số mỡ máu xấu (LDL) sẽ ngay lập tức tăng vọt. Việc ăn tới 2 quả trứng chiên mỗi ngày trên một cơ địa nhạy cảm chẳng khác nào hành động "đổ thêm dầu vào lửa".

Càng tồi tệ hơn khi bà cho rằng mình ăn uống lành mạnh nên không chịu đi khám sức khỏe định kỳ. Khi cơ thể phát ra các tín hiệu bất thường, bà Vương lại "tặc lưỡi bỏ qua" vì cho rằng đó là dấu hiệu tuổi tác. Đến khi cơn đau đầu, mất ngủ, sự suy giảm trí nhớ, tê bì tay chân ảnh hưởng tới cuộc sống, thậm chí thỉnh thoảng bị ngất bất ngờ bà mới chịu đến bệnh viện. Hiểu ra tất cả, bà bật khóc trong hối hận.

Ăn trứng thế nào mới tốt cho sức khỏe?

Để món trứng phát huy tối đa công dụng bổ dưỡng mà không làm ảnh hưởng xấu đến mạch máu, bác sĩ khuyến nghị người dân nên thay đổi một số thói quen sau:

- Thay đổi phương pháp chế biến: Ưu tiên các món trứng luộc, hấp hoặc chần không dùng dầu mỡ. Cách làm này vừa giữ nguyên dưỡng chất, vừa tránh tạo ra cholesterol bị oxy hóa tàn phá thành mạch.

- Không ăn trứng hỏng, trứng bảo quản sai cách: Tránh xa các quả trứng bị nứt vỏ, chảy nước, lòng trắng bị loãng hoặc lòng đỏ dính chặt vào vỏ vì dễ nhiễm khuẩn Salmonella. Đồng thời, không dùng trứng ung, trứng để quá lâu hoặc các loại trứng chiên đi chiên lại nhiều lần.

- Kiểm soát khẩu phần nếu mỡ máu cao: Với những người có chỉ số LDL vượt ngưỡng 3.4 mmol/L, không nên ăn 2 quả trứng mỗi ngày. Mức hợp lý là ăn 1 quả cách ngày, hoặc dùng 1 lòng trắng kết hợp với nửa lòng đỏ mỗi ngày.

- Cân bằng lại tổng lượng đạm: Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào quả trứng buổi sáng. Bạn nên bổ sung thêm đạm từ cá, thịt gà, đậu phụ và tăng cường rau xanh để bữa ăn đa dạng dinh dưỡng hơn.

Nguồn và ảnh: NetEase Health, EBC