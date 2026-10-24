Thói quen khiến cột sống người trẻ nhanh thoái hóa

Ngồi lâu, sai tư thế, ít vận động và thường xuyên cúi đầu dùng smartphone có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý cột sống ở người trẻ, đặc biệt là dân văn phòng.

Ngồi nhiều giờ trước máy tính, thường xuyên cúi đầu sử dụng smartphone và ít vận động là những thói quen phổ biến ở người trẻ và dân văn phòng. Tình trạng này có thể làm tăng áp lực lên cột sống, gây đau mỏi cổ vai gáy và vùng thắt lưng.

GS-TS-BS Kiều Đình Hùng, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật thần kinh Việt Nam, giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại (Trường Đại học Y Hà Nội), cho biết thời gian gần đây, ông thăm khám, điều trị cho nhiều người làm việc văn phòng gặp các vấn đề về cột sống.

Người bệnh thường có biểu hiện đau mỏi cổ, vai gáy sau nhiều giờ ngồi máy tính, đau lưng khi ngồi lâu hoặc khó chịu khi cúi, xoay cổ. Một số trường hợp bị đau lan từ cổ xuống vai, cánh tay, kèm tê bì các ngón tay do tổn thương hoặc chèn ép rễ thần kinh.

Theo GS-TS Kiều Đình Hùng, ngồi lâu, ít vận động và duy trì tư thế không phù hợp là những yếu tố cần lưu ý trong phòng ngừa bệnh lý cột sống. Người làm việc văn phòng nên tránh giữ nguyên một tư thế quá lâu, khoảng 30 phút nên đứng dậy đi lại, vận động nhẹ hoặc thực hiện các động tác xoay cổ, xoay người, vận động tay chân.

“Những vị trí chịu lực lớn trong thời gian dài có thể bị tổn thương sớm hơn. Vì vậy, thay đổi tư thế thường xuyên, giữ lưng và cổ tương đối thẳng khi làm việc là những biện pháp cần thiết để bảo vệ cột sống”, GS-TS Kiều Đình Hùng giải thích.

Bên cạnh đó, ghế ngồi làm việc cần phù hợp với cơ thể, hỗ trợ giữ lưng ở tư thế tự nhiên. Ghế quá cứng hoặc quá mềm đều có thể gây bất tiện nếu không phù hợp với người sử dụng. Tuy nhiên, điều quan trọng là không ngồi liên tục trong thời gian dài, cần kết hợp vận động và thay đổi tư thế trong quá trình làm việc.

Chuyên gia cũng lưu ý, với người mắc bệnh lý như thoát vị đĩa đệm, bác sĩ cần đánh giá mức độ tổn thương để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Không phải trường hợp nào cũng cần phẫu thuật. Tùy triệu chứng, mức độ chèn ép thần kinh và khả năng vận động, người bệnh có thể được chỉ định điều trị nội khoa, phục hồi chức năng hoặc phẫu thuật.

Với người có biểu hiện đau cổ, đau lưng kéo dài, đau lan xuống tay chân hoặc tê bì, cần đi khám để xác định nguyên nhân và được điều trị phù hợp. Đặc biệt, nếu xuất hiện tình trạng yếu tay chân tiến triển hoặc rối loạn tiểu tiện, đại tiện, người bệnh cần được đánh giá y tế khẩn cấp do nguy cơ chèn ép thần kinh nghiêm trọng.