Lời khuyên cho những gia đình dùng túi nilon đựng thịt sống

Đây là thói quen khá phổ biến trong các căn bếp gia đình.

Đi chợ về, nhiều người có thói quen để nguyên túi nilon đựng thịt lợn, thịt bò, thịt gà rồi cho thẳng vào tủ lạnh. Có gia đình còn tận dụng túi nilon đã dùng một lần để đựng thịt, chia thịt thành từng phần nhỏ hoặc gom nhiều túi thịt vào chung một ngăn để tiết kiệm diện tích.

Đây là thói quen khá phổ biến trong các căn bếp gia đình. Tuy nhiên, không phải loại túi nilon nào cũng phù hợp để tiếp xúc với thực phẩm, đặc biệt khi đựng thịt sống trong thời gian dài hoặc sử dụng sai cách.

Điều cần quan tâm không đơn giản là thịt được đựng trong túi nilon hay không, mà là chiếc túi đó có phù hợp để đựng thực phẩm, có sạch, có nguyên vẹn và được sử dụng đúng mục đích hay không.

1. Đừng tùy tiện dùng túi nilon không rõ nguồn gốc để đựng thịt

Thịt sống thường chứa vi khuẩn tự nhiên hoặc vi sinh vật có khả năng gây bệnh. Trong khi đó, những chiếc túi không được sản xuất để tiếp xúc với thực phẩm có thể không đáp ứng các yêu cầu cần thiết về an toàn vật liệu.

Vì vậy, các gia đình nên ưu tiên túi đựng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được thiết kế phù hợp với mục đích sử dụng. Không nên dùng túi từng đựng hóa chất, chất tẩy rửa hoặc những sản phẩm không dành cho thực phẩm để đựng thịt.

Đặc biệt, không nên cho thịt nóng hoặc thực phẩm vừa nấu xong vào túi nilon thông thường khi chưa biết túi có chịu được nhiệt độ đó hay không. Nhiệt độ cao có thể làm thay đổi khả năng thôi nhiễm của một số thành phần trong vật liệu, tùy loại nhựa và điều kiện sử dụng.

Cũng cần hiểu rằng không phải mọi túi nilon đều độc hại. Túi phù hợp để tiếp xúc với thực phẩm, được sử dụng đúng hướng dẫn và trong điều kiện nhiệt độ cho phép có thể dùng để bảo quản thịt.

2. Đừng tái sử dụng túi đã đựng thịt sống nhiều lần

Một số gia đình có thói quen rửa túi nilon đã đựng thịt sống rồi phơi khô để dùng tiếp. Việc này có thể xuất phát từ mong muốn tiết kiệm, giảm rác thải nhựa, nhưng không phải chiếc túi nào cũng thích hợp để tái sử dụng.

Túi mỏng dùng một lần có thể bị rách, thủng hoặc lưu lại cặn thực phẩm ở các nếp gấp. Nếu vệ sinh không kỹ, vi khuẩn từ thịt sống có thể tiếp tục tồn tại trên bề mặt túi và lây sang thực phẩm khác.

Đặc biệt, không nên dùng lại túi đã đựng thịt sống để đựng rau ăn sống, trái cây đã gọt vỏ hoặc thức ăn chín. Đây là những thực phẩm có thể được ăn trực tiếp mà không qua bước nấu chín để tiêu diệt vi sinh vật.

Nếu muốn dùng vật dụng nhiều lần, gia đình nên chọn hộp đựng thực phẩm hoặc túi chuyên dụng được thiết kế để tái sử dụng, đồng thời vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Với túi dùng một lần, tốt nhất nên sử dụng đúng mục đích rồi loại bỏ.

3. Cẩn thận với nước thịt sống rò rỉ trong tủ lạnh

Một chiếc túi đựng thịt bị thủng hoặc buộc không kín có thể khiến nước thịt chảy ra ngoài. Nếu nước này dính vào rau củ, thức ăn chín hoặc các hộp đựng thực phẩm khác, nguy cơ lây nhiễm chéo sẽ tăng lên.

Đây là lý do thịt sống không nên được đặt trực tiếp cạnh hoặc phía trên thức ăn đã chế biến mà không có lớp bảo vệ phù hợp.

Khi bảo quản thịt trong tủ lạnh, gia đình nên:

Cho thịt vào túi hoặc hộp đựng thực phẩm sạch, kín và không rò rỉ.

Đặt thịt sống ở ngăn thấp, tránh để nước thịt nhỏ xuống các thực phẩm khác.

Tách riêng thịt sống với thức ăn đã nấu chín, rau ăn ngay và trái cây đã sơ chế.

Lau sạch ngay nếu nước thịt rò rỉ ra ngăn tủ; vệ sinh tay và các bề mặt đã tiếp xúc với thịt sống.

Tủ lạnh không thể thay thế việc vệ sinh và sắp xếp thực phẩm đúng cách. Ngay cả khi thịt được giữ lạnh, vi khuẩn vẫn có thể lây từ thực phẩm này sang thực phẩm khác thông qua nước rò rỉ, tay người chế biến hoặc dụng cụ nhà bếp.

4. Mua nhiều thịt để ăn dần, nên chia khẩu phần và thay túi phù hợp

Với những gia đình thường mua vài cân thịt ở quê mang lên thành phố, việc chia nhỏ và cấp đông là cách giúp bảo quản thuận tiện hơn. Tuy nhiên, thay vì cho thịt vào những chiếc túi bất kỳ, hãy chuẩn bị túi cấp đông chuyên dụng hoặc hộp được thiết kế phù hợp với nhiệt độ đông lạnh.

Mỗi túi chỉ nên chứa lượng thịt đủ dùng cho một bữa ăn. Sau đó, ép bớt không khí nếu phù hợp với loại bao bì, đóng kín và ghi ngày cấp đông để dễ theo dõi.

Cách làm này giúp hạn chế việc lấy cả khối thịt lớn ra rã đông rồi lại cất phần chưa dùng vào tủ. Đồng thời, bao bì phù hợp còn giúp hạn chế tình trạng thịt bị khô bề mặt, biến đổi chất lượng do tiếp xúc với không khí trong thời gian dài.

Cần lưu ý, cấp đông không đồng nghĩa với việc thịt đã được khử khuẩn. Nếu thịt đã bị nhiễm bẩn hoặc bảo quản sai trước khi đưa vào ngăn đá, việc cấp đông không thể bảo đảm loại bỏ hoàn toàn nguy cơ.

5. Không rửa thịt sống trong túi rồi tận dụng nước rửa để chế biến

Một thói quen khác cần tránh là rửa thịt sống ngay trong túi nilon, sau đó giữ lại nước rửa hoặc để nước thịt bắn ra bồn rửa, mặt bàn và các dụng cụ xung quanh.

Việc rửa thịt sống không bảo đảm loại bỏ hết vi khuẩn, trong khi nước bắn ra có thể làm ô nhiễm những bề mặt khác trong bếp. Với thịt gia cầm sống, nguy cơ lây nhiễm chéo càng cần được lưu ý.

Sau khi xử lý thịt, hãy rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh dao, thớt và các bề mặt tiếp xúc. Nên dùng thớt riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm ăn ngay nếu có điều kiện. Thịt cần được nấu chín kỹ trước khi ăn.

Nếu thịt được mua về trong túi nilon, hãy chuyển sang vật dụng bảo quản phù hợp khi cần thiết, tránh để túi bẩn tiếp xúc với mặt bàn, bát đĩa hoặc thức ăn đã chế biến.

6. Có nhất thiết phải bỏ hoàn toàn túi nilon trong căn bếp?

Câu trả lời là không nhất thiết. Túi nhựa dùng cho thực phẩm vẫn có thể hữu ích nếu được lựa chọn và sử dụng đúng cách. Điều quan trọng là không sử dụng túi không rõ nguồn gốc, không dùng sai điều kiện nhiệt độ và không tái sử dụng tùy tiện những chiếc túi vốn chỉ dành cho một lần.

Với các gia đình muốn giảm sử dụng túi nilon, hộp thủy tinh, hộp inox phù hợp với thực phẩm hoặc hộp nhựa chuyên dụng có thể là lựa chọn thay thế. Dù dùng vật liệu nào, việc vệ sinh sạch sẽ, đóng kín và bảo quản đúng nhiệt độ vẫn là yếu tố quan trọng.

Ngoài ra, không nên chỉ chú ý đến chiếc túi mà bỏ qua những vấn đề lớn hơn như thời gian vận chuyển thịt từ chợ về nhà, nhiệt độ bảo quản, nguy cơ nhiễm chéo và cách nấu chín thực phẩm.

Tóm lại, không cần quá lo lắng chỉ vì gia đình đang dùng túi nilon đựng thịt sống. Hãy bắt đầu bằng những việc đơn giản: chọn túi phù hợp để đựng thực phẩm, không tái sử dụng túi dùng một lần, bảo đảm thịt được đóng kín và tách biệt với đồ ăn chín. Những thay đổi nhỏ trong căn bếp có thể giúp hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm cho cả gia đình.

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