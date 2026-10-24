Lời khuyên cho những người dùng điện thoại khi nấu ăn

Thói quen nhiều người đang làm thực sự cần thay đổi.

Vừa nấu cơm, vừa tranh thủ xem tin nhắn, lướt Facebook hay xem một video ngắn là thói quen của không ít người. Có người đặt điện thoại ngay cạnh thớt để tiện xem công thức nấu ăn, người khác vừa đảo thức ăn trên bếp vừa cầm máy trả lời công việc. Thậm chí, đang thái thịt sống, nhiều người vẫn tiện tay cầm điện thoại rồi tiếp tục chế biến món ăn mà không rửa tay.

Thói quen này tưởng vô hại nhưng có thể khiến vi khuẩn từ thực phẩm sống, bàn tay và các bề mặt trong bếp lan sang điện thoại, sau đó quay trở lại thức ăn. Ngoài nguy cơ mất vệ sinh, việc mải nhìn màn hình khi nấu nướng còn khiến chúng ta dễ mất tập trung, bỏ quên thức ăn trên bếp hoặc gặp tai nạn trong lúc sử dụng dao, kéo.

Vậy những người thường xuyên vừa nấu ăn vừa dùng điện thoại cần lưu ý gì để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình?

Khi sơ chế thịt lợn, thịt bò, thịt gà hoặc cá sống, bàn tay có thể mang theo vi khuẩn từ thực phẩm. Nếu chưa rửa tay mà đã cầm điện thoại, vi khuẩn có thể bám lên màn hình, mặt lưng và các vị trí thường xuyên tiếp xúc với ngón tay.

Sau đó, người dùng lại cầm điện thoại khi ăn, chạm vào thức ăn chín hoặc tiếp tục nấu nướng. Đây là một con đường có thể dẫn đến lây nhiễm chéo trong căn bếp.

Để hạn chế nguy cơ này, hãy tạo thói quen rửa tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi tiếp xúc với thịt, cá sống, trước khi chuyển sang xử lý thực phẩm chín hoặc ăn ngay. Nếu cần sử dụng điện thoại giữa lúc sơ chế, tốt nhất nên dừng việc chế biến, rửa tay sạch rồi mới cầm máy.

Đặc biệt, không nên nghĩ rằng chỉ cần lau tay vào khăn hoặc tạp dề là đã loại bỏ được vi khuẩn. Cách làm này không thay thế việc rửa tay đúng cách.

2. Đừng đặt điện thoại ngay cạnh thớt, bồn rửa và bếp nấu

Điện thoại thường xuyên được mang theo khắp nơi: từ phòng ngủ, nhà vệ sinh đến bàn làm việc, sau đó lại được đặt ngay trên bàn bếp. Vì vậy, bề mặt thiết bị có thể tích tụ bụi bẩn và vi sinh vật trong quá trình sử dụng.

Khi đặt điện thoại cạnh thớt thái thịt sống hoặc bồn rửa, thiết bị có thể bị nhiễm bẩn từ nước thịt, thực phẩm sống và các giọt bắn trong quá trình sơ chế. Đặt máy sát bếp nấu còn khiến thiết bị tiếp xúc với hơi nóng, dầu mỡ hoặc nước nóng bắn ra.

Giải pháp đơn giản là bố trí một vị trí riêng, sạch và khô để đặt điện thoại khi nấu ăn. Nếu dùng máy để xem công thức, hãy đặt trên giá đỡ ở khoảng cách phù hợp, tránh xa khu vực sơ chế thực phẩm sống và nơi có thể bị nước hoặc dầu mỡ bắn vào.

Không nên đặt điện thoại trực tiếp lên thớt, cạnh đĩa thức ăn chín hoặc trên những bề mặt vừa tiếp xúc với thịt cá sống.

3. Đừng quên vệ sinh điện thoại đúng cách

Điện thoại là vật dụng được chạm vào nhiều lần mỗi ngày nhưng không phải ai cũng có thói quen vệ sinh thiết bị thường xuyên. Khi sử dụng trong lúc nấu ăn, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với thực phẩm sống, việc làm sạch điện thoại càng cần được chú ý.

Tuy nhiên, không nên tùy tiện đổ cồn, xịt nước hoặc dùng các chất tẩy rửa gia dụng lên thiết bị. Những cách này có thể làm hỏng màn hình, lớp phủ bảo vệ hoặc các bộ phận khác.

Thay vào đó, hãy làm theo hướng dẫn vệ sinh của nhà sản xuất. Với nhiều thiết bị, có thể sử dụng khăn mềm phù hợp, hơi ẩm hoặc khăn lau được nhà sản xuất cho phép. Trước khi vệ sinh, cần ngắt kết nối nguồn điện, tránh để hơi ẩm lọt vào các cổng và bộ phận điện tử.

Một điểm quan trọng là vệ sinh điện thoại không thể thay thế việc rửa tay. Nếu vừa chạm vào thịt sống, bạn vẫn cần rửa tay sạch trước khi cầm nắm thức ăn chín, kể cả khi màn hình điện thoại trông sạch sẽ.

4. Cẩn thận với thói quen vừa xem điện thoại vừa thái thịt, thái rau

Ngoài vấn đề vệ sinh, việc nhìn màn hình trong khi sử dụng dao, kéo hoặc các dụng cụ sắc nhọn có thể làm tăng nguy cơ bị đứt tay.

Khi sự chú ý liên tục chuyển từ màn hình sang thực phẩm, người nấu ăn có thể đặt tay sai vị trí, thao tác thiếu chính xác hoặc không nhận ra lưỡi dao đang ở gần ngón tay.

Vì vậy, nếu cần trả lời tin nhắn, hãy tạm dừng việc thái, chặt, đặt dao xuống vị trí an toàn rồi mới sử dụng điện thoại. Khi tiếp tục chế biến, hãy tập trung vào thao tác đang thực hiện.

Đây là nguyên tắc đặc biệt hữu ích với những gia đình có trẻ nhỏ, người thường xuyên nấu ăn vội hoặc phải tranh thủ chuẩn bị bữa tối sau giờ làm.

5. Đừng mải lướt điện thoại đến mức quên thức ăn trên bếp

Một video ngắn có thể chỉ kéo dài vài chục giây, nhưng việc xem hết video này đến video khác dễ khiến chúng ta mất dấu thời gian. Nếu đang chiên rán, đun nước hoặc nấu món cần theo dõi liên tục, sự xao nhãng có thể khiến thức ăn bị cháy, dầu quá nóng hoặc nước trong nồi cạn mà không được phát hiện kịp thời.

Dầu ăn bị đun quá nóng đến mức bốc khói có thể xuống cấp và tạo ra các sản phẩm phân hủy không mong muốn. Trong trường hợp nghiêm trọng, dầu có thể bắt lửa.

Tốt nhất, hãy hạn chế lướt mạng xã hội khi đang đứng bếp. Nếu cần xem công thức, nên đọc trước các bước, chuẩn bị nguyên liệu và đặt điện thoại ở vị trí dễ quan sát nhưng không gây cản trở thao tác.

Có thể sử dụng đồng hồ hẹn giờ cho các công đoạn cần canh thời gian. Tuy nhiên, chuông báo không thay thế việc theo dõi bếp, đặc biệt khi đang chiên rán hoặc sử dụng lửa lớn.

6. Nếu dùng điện thoại để xem công thức nấu ăn, hãy làm theo cách an toàn hơn

Không nhất thiết phải cất điện thoại hoàn toàn khỏi căn bếp. Thiết bị này có thể giúp người dùng tra cứu công thức, xem hướng dẫn sơ chế hoặc theo dõi thời gian nấu. Điều quan trọng là sử dụng sao cho không làm gián đoạn việc giữ vệ sinh và chế biến thực phẩm an toàn.

Một số thói quen hữu ích gồm:

Đọc công thức và chuẩn bị nguyên liệu trước khi bắt đầu nấu.

Đặt điện thoại trên giá đỡ ở nơi sạch, khô, cách xa thực phẩm sống và nguồn nhiệt.

Nếu màn hình cảm ứng không hoạt động khi tay ướt, dính dầu mỡ hoặc đang đeo găng, hãy dừng thao tác chế biến và làm sạch tay trước khi sử dụng.

Không cầm điện thoại bằng đôi tay đang dính nước thịt, dầu mỡ hoặc gia vị sống.

Sau khi nấu xong, vệ sinh khu vực chế biến, rửa tay và làm sạch thiết bị khi cần thiết theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nếu có điều kiện, gia đình có thể dùng một thiết bị chuyên để tra cứu công thức trong bếp. Tuy nhiên, dù dùng điện thoại riêng hay điện thoại cá nhân, nguyên tắc vệ sinh tay và tránh nhiễm chéo vẫn không thay đổi.

(Ảnh minh hoạ: Internet)