Lời khuyên dành cho người thường để điện thoại vào khay soi chiếu an ninh sân bay

Khi đi du lịch, hành khách thường mang theo nhiều thiết bị công nghệ như điện thoại, máy tính bảng, laptop và máy chơi game cầm tay. Tuy nhiên, việc lấy đồ ra khỏi hành lý để kiểm tra an ninh rồi nhanh chóng thu dọn trước khi lên máy bay có thể khiến nhiều người vô tình bỏ quên hoặc thất lạc tài sản. Tại khu vực kiểm soát an ninh, hành khách thường phải đặt các vật dụng cá nhân vào khay để đưa qua máy soi chiếu. Trong lúc chờ đợi, lấy lại hành lý, xỏ giày hoặc đeo thắt lưng, việc phải xử lý nhiều món đồ cùng lúc có thể khiến họ mất tập trung, đặc biệt khi khu vực kiểm tra đông người.

Điện thoại, tai nghe không dây, đồng hồ thông minh và các thiết bị điện tử nhỏ gọn là những vật dụng dễ bị bỏ sót nếu hành khách vội vàng rời đi. Ngoài nguy cơ thất lạc, việc để tài sản ngoài tầm quan sát trong thời gian dài cũng có thể làm tăng nguy cơ mất cắp.

Nếu phát hiện thiếu đồ sau khi qua cửa an ninh, hành khách nên nhanh chóng quay lại khu vực soi chiếu, thông báo cho nhân viên hoặc giám sát viên để được hỗ trợ. Trường hợp không tìm thấy tài sản, hãy liên hệ bộ phận tiếp nhận đồ thất lạc của sân bay và cung cấp thông tin nhận diện cụ thể.

Cách bảo vệ điện thoại khi qua máy soi chiếu an ninh

Để hạn chế nguy cơ thất lạc tài sản, hành khách có thể chủ động sắp xếp hành lý và thiết bị điện tử trước khi đến khu vực kiểm tra.

Thứ nhất, cất điện thoại gọn gàng trước khi qua cửa an ninh. Nếu quy định tại sân bay cho phép, hành khách có thể đặt điện thoại trong hành lý xách tay hoặc túi áo khoác trước khi đưa đồ qua máy soi chiếu. Cách này giúp hạn chế việc để điện thoại riêng lẻ trong khay, đồng thời giảm nguy cơ bỏ quên khi thu dọn hành lý. Tuy nhiên, nếu nhân viên an ninh yêu cầu lấy thiết bị ra kiểm tra, hành khách vẫn cần thực hiện theo hướng dẫn.

Thứ hai, luôn quan sát khay đựng hành lý. Hành khách nên chờ khay đồ của mình ra khỏi máy quét trước khi di chuyển đến khu vực nhận hành lý. Sau đó, hãy kiểm tra điện thoại, ví tiền, giấy tờ tùy thân và các thiết bị điện tử trước khi rời đi. Việc sắp xếp đồ đạc vào một vị trí cố định trong túi cũng giúp hạn chế tình trạng bỏ sót vật dụng.

Ảnh: Báo Chính Phủ

Thứ ba, sử dụng túi đựng chuyên dụng. Ba lô hoặc túi công nghệ có nhiều ngăn giúp bảo quản thiết bị tốt hơn và thuận tiện khi kiểm tra an ninh. Với laptop và máy tính bảng, hành khách cần tuân thủ quy định của từng sân bay về việc lấy thiết bị ra khỏi túi và đặt vào khay riêng.

Thứ tư, chú ý vệ sinh sau khi tiếp xúc với khay soi chiếu. Ngoài nguy cơ thất lạc đồ đạc, các khay đựng hành lý là bề mặt được nhiều người tiếp xúc trong ngày. Vì vậy, hành khách nên tránh chạm tay lên mặt khi chưa vệ sinh tay, đồng thời rửa tay bằng xà phòng hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn sau khi hoàn tất kiểm tra.

Thứ năm, lưu thông tin nhận diện thiết bị. Với điện thoại và các thiết bị có giá trị, người dùng nên lưu số sê-ri hoặc số IMEI, bật tính năng định vị nếu được hỗ trợ và thiết lập khóa màn hình. Những thông tin này có thể giúp ích khi cần xác minh quyền sở hữu hoặc tìm kiếm thiết bị bị thất lạc.

Theo tờ SlashGear, trong tương lai, các công nghệ soi chiếu tiên tiến có thể giảm bớt thao tác lấy thiết bị điện tử ra khỏi hành lý. Máy chụp cắt lớp vi tính (CT) tạo hình ảnh ba chiều về hành lý, hỗ trợ nhân viên an ninh kiểm tra bên trong mà không nhất thiết phải mở túi trong mọi trường hợp.

Tuy nhiên, việc hành khách có được giữ nguyên laptop, máy tính bảng hoặc các thiết bị khác trong hành lý hay không còn phụ thuộc vào công nghệ được trang bị, quy trình vận hành và hướng dẫn tại từng sân bay. Công nghệ mới cũng cần thời gian để triển khai trên diện rộng.

Trong khi chờ các hệ thống này được áp dụng phổ biến, hành khách vẫn nên chủ động bảo vệ tài sản bằng cách sắp xếp đồ đạc hợp lý, theo dõi khay soi chiếu và kiểm tra kỹ hành lý trước khi rời khu vực an ninh. Đồng thời, vệ sinh tay sau khi tiếp xúc với các bề mặt công cộng cũng là biện pháp đơn giản giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc.