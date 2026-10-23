Diễn biến mới nhất về siêu sân bay quốc tế 5 sao vốn 8 tỷ USD, lớn nhất miền Bắc, nằm tại thành phố trẻ nhất Việt Nam

Khu tái định cư tại xã Trung Chính có quy mô quy hoạch hơn 173ha, đang được triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở và công trình công cộng nhằm phục vụ người dân thuộc diện di dời để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Sáng 22/10, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế việc mở rộng đường giao thông nông thôn và tiến độ xây dựng khu tái định cư tại xã Trung Chính.

Tại các thôn Phú Thọ, Đông La, đoàn công tác ghi nhận những chuyển biến tích cực trong phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Thời gian qua, xã Trung Chính đã rà soát các tuyến đường cần nâng cấp, với định hướng đường trục chính rộng từ 7m trở lên, đường nhánh từ 4m trở lên.

Đến nay, toàn xã có 250 hộ dân tự nguyện hiến gần 4.000m² đất ở để mở rộng 5 tuyến đường trục chính. Nhiều hộ còn tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, góp phần mở rộng mặt đường, cải thiện điều kiện đi lại và từng bước hoàn thiện hạ tầng khu dân cư.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án sân bay Gia Bình. Khu vực có quy mô quy hoạch hơn 173ha, đang được triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở, công trình công cộng và công trình tôn giáo theo quy hoạch.

Đây là hạng mục quan trọng nhằm bảo đảm chỗ ở cho các hộ thuộc diện di dời, góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và đáp ứng tiến độ triển khai dự án.

Phối cảnh sân bay Gia Bình.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, vỉa hè, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước và các công trình thiết yếu. Đồng thời, địa phương cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ gia đình hoàn thiện thủ tục và sớm nhận bàn giao đất.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai tại thành phố Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 40km, với diện tích hơn 1.884ha. Khi hoàn thành, sân bay có quy mô lớn hơn Nội Bài, hiện rộng khoảng 1.500ha, và trở thành sân bay lớn nhất miền Bắc.

Theo nghị quyết của Quốc hội, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng, tương đương gần 8 tỷ USD, đạt tiêu chuẩn cấp 4F. Đến năm 2030, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, công suất được quy hoạch tăng lên 50 triệu lượt hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Dự án đặt mục tiêu đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, hướng tới nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí Skytrax, đồng thời nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo đánh giá của Hội đồng Cảng hàng không Quốc tế.