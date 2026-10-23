Fan BIGBANG bị hủy phòng sát ngày concert, homestay đáp trả: Giờ chị có phốt thì khách bên em cũng không ảnh hưởng

Nhiều người hâm mộ đã chấp nhận chuyển sang nơi ở kém tiện nghi hơn để giữ lịch trình đi concert khi nhận thông báo hủy phòng sát ngày khởi hành.

Tối mai (24/10), đêm đầu tiên của concert BIGBANG tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra, kéo theo lượng lớn người hâm mộ từ nhiều tỉnh, thành đổ về Thủ đô. Với những khán giả đã lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, việc săn vé, đặt vé máy bay và tìm nơi lưu trú đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể tận hưởng trọn vẹn hai đêm nhạc.

Thế nhưng, những ngày cận kề sự kiện, một vấn đề khiến cộng đồng fan không khỏi hoang mang là tình trạng bị hủy đặt phòng đột ngột. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ tin nhắn từ các cơ sở lưu trú thông báo không thể tiếp tục đón khách, với những lý do khác nhau như chủ nhà thu hồi mặt bằng hay kiểm tra hệ thống báo cháy.

Trao đổi về sự việc, một số người hâm mộ bị hủy phòng đã chia sẻ cụ thể trường hợp của mình. Những câu chuyện cho thấy, dù cùng rơi vào tình cảnh mất chỗ ở sát ngày concert, mỗi người lại phải đối mặt với một cách xử lý khác nhau từ bên cho thuê.

Nhiều fan "kêu trời" vì bị hủy phòng ngay trước ngày diễn ra concert

Đặt từ tháng 6 với giá 450.000 đồng/đêm, bị hủy vì có khách thuê dài hạn nhưng phòng vẫn hiện trên Booking.com giá 810.000 đồng

Kha Tô, một người hâm mộ từ Đà Lạt, cho biết cô dự định ở Hà Nội trong hai đêm diễn và đã đặt phòng tại B.Đ Homestay từ tháng 6, ngay sau khi có thông tin concert tổ chức tại khu vực Mỹ Đình.

Theo Kha, căn phòng dành cho một người, nằm gần sân Mỹ Đình, có giá 450.000 đồng/đêm. Cô đặt qua Booking.com, sau đó liên hệ trực tiếp với chủ cơ sở để chuyển tiền cọc vào tài khoản của homestay, trong khi phần thanh toán trên ứng dụng được để lại sau.

Tuy nhiên, khi ngày khởi hành đến gần, cô nhận được thông báo hủy phòng. Theo tin nhắn phía homestay gửi Kha, lý do là có khách thuê dài hạn nên chủ nhà cần lấy lại phòng.

Chủ homestay hủy phòng của Kha với lý do có khách thuê dài hạn nên cần lấy lại phòng.

Điều khiến Kha bức xúc không chỉ là việc mất chỗ ở mà còn nằm ở quá trình giải quyết sau đó. Cô cho biết mình gặp khó khăn khi yêu cầu hoàn tiền cọc, đồng thời phản ánh cuộc trao đổi với phía cơ sở lưu trú diễn ra căng thẳng. Theo lời kể của Kha, khi cô nói sẽ công khai sự việc trên mạng xã hội, phía homestay trả lời: “Giờ chị có phốt bên em, nhà em cũng không làm theo tháng nữa. Khách thuê tháng bên em cũng không ảnh hưởng”.

Theo ảnh chụp màn hình Kha cung cấp ngày 21/10, phòng của cơ sở này vẫn xuất hiện trên Booking.com với mức giá 810.000 đồng/đêm, cao hơn đáng kể so với mức 450.000 đồng/đêm cô đã đặt trước đó. Dù vậy, việc phòng còn hiển thị trên ứng dụng và mức giá mới chưa đủ để xác định nguyên nhân thực sự khiến đặt phòng của cô bị hủy.

Theo ảnh chụp màn hình Kha cung cấp ngày 21/10, phòng của cơ sở này vẫn xuất hiện trên Booking.com với mức giá 810.000 đồng/đêm, cao hơn đáng kể so với mức 450.000 đồng/đêm cô đã đặt trước đó

Đến thời điểm trao đổi, Kha cho biết cô và một số người khác đã nhận lại tiền cọc, nhưng vẫn phải tìm nơi lưu trú thay thế. Giá phòng tại thời điểm cận concert tăng cao khiến việc tìm được chỗ ở phù hợp với ngân sách và lịch trình trở nên khó khăn hơn.

Nhóm đặt phòng 1,35 triệu đồng bị hủy trước ngày bay, đòi bồi thường không thành

Không riêng Kha, Như Thảo - người từ Đà Nẵng ra Hà Nội xem concert cả hai ngày cũng cho biết nhóm của cô đã đặt phòng tại B.Đ Homestay từ tháng 6 và xác nhận tiền cọc từ sớm. Giá một phòng là 1,35 triệu đồng.

Theo lịch trình, nhóm dự kiến bay ra Hà Nội vào chiều 23/10. Tuy nhiên, nhóm nhận được thông báo hủy phòng. Theo tin nhắn phía homestay gửi nhóm, cơ sở cần tạm dừng đón khách để rà soát lại sau khi nhóm khách trước không tuân thủ quy định của cơ sở. Nhóm đã trao đổi với phía homestay, đề nghị bảo đảm chỗ ở như thỏa thuận ban đầu. Theo Thảo, bên cho thuê cho biết sẽ phản hồi lại trong vòng hai ngày.

Như Thảo (Đà Nẵng) cũng đặt phòng tại B.Đ homestay, cho biết nhóm của cô đã đặt phòng tại B.Đ Homestay từ tháng 6 và xác nhận tiền cọc từ sớm. Giá một phòng là 1,35 triệu đồng.

Trong thời gian chờ đợi, nhóm tìm hiểu và biết thêm một số nhóm khách khác cũng phản ánh bị cơ sở này hủy phòng với những lý do khác nhau. Sau đó, nhóm của Thảo yêu cầu hoàn tiền cọc và bồi thường nhưng không đạt được thỏa thuận như mong muốn. Thảo cho biết phía homestay phủ nhận việc hủy phòng xuất phát từ mục đích tăng giá.

Khác với Kha Tô, Như Thảo bị chủ homestay này đòi hủy phòng với lý do tạm dừng vì nhóm khách trước không tuân thủ quy định của cơ sở.

Ở thời điểm hiện tại, những trường hợp được phản ánh trên mạng xã hội vẫn chưa đủ để kết luận các phòng bị hủy đều liên quan đến việc tăng giá. Dẫu vậy, việc khách hàng phải tự tìm chỗ ở thay thế trong thời gian ngắn, đặc biệt khi đã lên lịch trình từ nhiều tháng trước, rõ ràng gây ra không ít phiền toái.

Người chấp nhận đổi sang phòng nhỏ hơn, người được hoàn tiền nhưng không có một đồng bồi thường nào

Không phải trường hợp nào cũng liên quan đến việc thu hồi phòng hoặc nghi vấn thay đổi giá. Diệu Tuyền, người từ Đắk Lắk dự định ra Hà Nội xem concert ngày 24/10, cho biết cô đặt phòng tại B.C Studio ở khu vực Âu Cơ, Tây Hồ, từ ngày 8/9 với mức giá hơn 300.000 đồng/đêm. Theo Tuyền, phía cơ sở lưu trú thông báo muốn hủy đặt phòng vì đúng thời điểm đó có lịch kiểm tra hệ thống báo cháy.

Tuy nhiên, cô không đồng ý hủy bởi việc tìm một nơi ở mới sát ngày khởi hành sẽ tốn thêm thời gian và công sức. Thay vì yêu cầu giữ nguyên căn phòng ban đầu bằng mọi giá, Tuyền đề nghị phía cơ sở chuẩn bị phòng cho khách ở một địa chỉ khác. Cô chấp nhận chuyển sang phòng nhỏ hơn, ít tiện ích hơn để không phải bắt đầu lại quá trình tìm kiếm.

Theo chia sẻ của Tuyền, chủ cơ sở có nhiều phòng tại các địa chỉ khác nhau, nhờ đó hai bên có thể trao đổi phương án thay thế. Ngày 21/10, Diệu Tuyền cho biết phía cơ sở đã xác nhận phòng thay thế cho cô.

Diệu Tuyền cho biết phía cơ sở lưu trú thông báo muốn hủy đặt phòng vì đúng thời điểm đó có lịch kiểm tra hệ thống báo cháy, tuy nhiên sau đó cô đã yêu cầu chủ nhà tìm phòng thay thế cho mình

Một trường hợp khác là Nguyệt Anh, người hâm mộ từ Quảng Ninh dự định đi concert trong cả hai ngày 24 và 25/10. Cô cho biết mình đã đặt phòng từ tháng 7 với tổng chi phí 4,1 triệu đồng. Ban đầu, phía cho thuê thông báo có thể bố trí phòng trong ba ngày 23, 24 và 25/10. Tuy nhiên, sau đó, Nguyệt Anh nhận được thông báo hủy với lý do chủ nhà thu hồi căn nhà nên không thể tiếp tục cho thuê trực tiếp.

Do đặt phòng qua Airbnb, Nguyệt Anh cho biết mình được thông báo hoàn tiền theo chính sách hủy đặt phòng áp dụng cho trường hợp này. Cô nhận tin về việc hủy từ ngày 18/9 và không được bồi thường thêm.

May mắn hơn một số trường hợp khác, Nguyệt Anh có thời gian tìm phương án thay thế. Tuy nhiên, cô cho biết dù đã đặt cọc tại một nơi khác, cô vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm về chỗ ở trong những ngày diễn ra concert.

Nguyệt Anh đặt phòng từ tháng 7 với tổng chi phí 4,1 triệu đồng. Sau đó cô nhận được thông báo hủy với lý do chủ nhà thu hồi căn nhà nên không thể tiếp tục cho thuê trực tiếp.

Nguyệt Anh chia sẻ, việc tìm phòng gần địa điểm tổ chức sự kiện vốn xuất phát từ mong muốn thuận tiện di chuyển, đặc biệt khi concert kết thúc muộn. Nếu không tìm được nơi phù hợp, cô có thể phải ở nhờ nhà bạn, dù khoảng cách xa hơn và việc đi lại sẽ bất tiện.

Ngọc Linh (TP.HCM) cho biết đã đặt phòng tại E. Hotel qua Agoda từ ngày 12/9. Tuy nhiên, sau đó, cô nhận được thông báo từ khách sạn về việc hủy phòng với lý do liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Linh cho biết không còn nhớ chính xác giá phòng do sau khi hủy, cô không thể tra cứu lại thông tin thanh toán trên ứng dụng. Sau khi đặt phòng bị hủy, cô được hoàn tiền nhưng không nhận được khoản bồi thường nào. Khi hệ thống xác nhận hủy phòng, Linh đành chủ động tìm và đặt một khách sạn khác để thay thế.

Ngọc Linh (TP.HCM) đặt phòng từ ngày 12/9. Tuy nhiên, sau đó, cô nhận được thông báo từ khách sạn về việc hủy phòng với lý do liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy

Trong khi đó, Mai Tím, đến từ Lào Cai, cho biết cô đặt căn hộ qua Agoda với giá hơn 1 triệu đồng/đêm từ tháng 8. Dự định đi concert cả hai ngày nhưng ban đầu chỉ đặt một đêm, cô cũng nhận thông báo hủy phòng từ phía cho thuê. Theo tin nhắn cô nhận được, căn hộ “đã khóa phòng 2 tháng nay”.

Theo Mai Tím, ứng dụng đã hoàn tiền cho cô, nhưng phía căn hộ không có khoản bồi thường thêm. Dù vậy, cô cho biết mình đã tìm được nơi lưu trú khác.

Mai Tím bị hủy với lý do căn hộ “đã khóa phòng 2 tháng nay”.

Những câu chuyện trên cho thấy mức độ ảnh hưởng của việc hủy phòng không giống nhau. Có người kịp tìm được phương án thay thế, có người chấp nhận chuyển sang phòng nhỏ hơn hoặc xa địa điểm tổ chức concert, nhưng cũng có trường hợp vẫn phải tiếp tục tìm kiếm khi ngày khởi hành đã đến gần.

Homestay bị phản ánh chưa phản hồi, phòng hiển thị hết trong hai đêm diễn

B.Đ Homestay đã được liên hệ qua điện thoại và tin nhắn từ ngày 21/10 để làm rõ lý do hủy phòng cũng như việc phòng có được bán lại với giá khác hay không. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ sở này chưa có phản hồi.

Khi kiểm tra trên Agoda và Booking.com, các phòng tại B.Đ Homestay và E. Hotel đều hiển thị tình trạng hết phòng trong hai ngày diễn ra concert. Đây là thông tin về tình trạng phòng hiển thị trên nền tảng tại thời điểm kiểm tra, chưa đủ để xác định nguyên nhân các đặt phòng trước đó bị hủy hoặc liệu có mối liên hệ nào giữa việc hủy phòng và mức giá được niêm yết ở thời điểm hiện tại.

2 trong số nhiều cơ sở lưu trú được phản ánh đã hiển thị hết phòng trên ứng dụng

Về phía người hâm mộ, điều họ mong muốn không chỉ là được hoàn lại khoản tiền đã đặt cọc, mà còn là cách giải quyết rõ ràng, minh bạch và thỏa đáng khi bên cho thuê không thể thực hiện thỏa thuận ban đầu.

Với những người đã đặt phòng từ tháng 6, tháng 7, việc nhận lại tiền cọc nhưng phải tìm chỗ ở mới vào thời điểm cận concert vẫn có thể kéo theo nhiều chi phí và bất tiện. Đặc biệt, khi lượng khán giả cùng đổ về Hà Nội trong một khoảng thời gian ngắn, các lựa chọn phù hợp về giá, vị trí và điều kiện lưu trú có thể trở nên hạn chế hơn.

Giữ lại tin nhắn, chứng từ đặt cọc: Việc cần làm nếu bị hủy phòng sát giờ concert

Những sự việc được phản ánh một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc bảo đảm thỏa thuận giữa khách hàng và cơ sở lưu trú, nhất là trong thời điểm nhu cầu tăng cao.

Với các sự kiện thu hút đông đảo khán giả, nhu cầu phòng ở có thể tăng nhanh trong vài ngày. Những phòng có vị trí thuận tiện, gần địa điểm tổ chức concert hoặc dễ kết nối giao thông thường được tìm kiếm nhiều hơn. Điều này có thể tạo ra chênh lệch giữa giá đặt trước và giá phòng được chào bán ở thời điểm cận ngày.

Tuy nhiên, không thể mặc nhiên cho rằng mọi trường hợp hủy phòng đều xuất phát từ mong muốn tăng giá. Các lý do liên quan đến việc thu hồi mặt bằng, kiểm tra an toàn hoặc điều kiện vận hành cần được xem xét cụ thể theo từng trường hợp. Điều quan trọng là cơ sở lưu trú cần thông báo rõ ràng, có phương án xử lý phù hợp và thực hiện đúng các cam kết đã thống nhất với khách hàng.

Việc bảo đảm thỏa thuận giữa khách hàng và cơ sở lưu trú, nhất là trong thời điểm nhu cầu tăng cao là rất quan trọng. Ảnh minh họa

Về phía người thuê, việc lưu lại xác nhận đặt phòng, tin nhắn trao đổi, chứng từ thanh toán và điều khoản hủy phòng có thể giúp ích đáng kể nếu phát sinh tranh chấp. Khi đặt qua nền tảng trung gian, khách cũng nên kiểm tra kỹ chính sách hỗ trợ trong trường hợp bên cung cấp dịch vụ chủ động hủy đặt chỗ.

Với những fan BIGBANG đang chuẩn bị lên đường, chủ động xác nhận lại lịch nhận phòng và chuẩn bị phương án dự phòng là điều cần thiết. Trong trường hợp phải tìm nơi ở mới, việc mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu vực có kết nối giao thông thuận tiện cũng có thể giúp tăng lựa chọn.

Với những fan BIGBANG đang chuẩn bị lên đường, chủ động xác nhận lại lịch nhận phòng và chuẩn bị phương án dự phòng là điều cần thiết.

Sau nhiều tháng chờ đợi, điều người hâm mộ mong muốn nhất vẫn là một chuyến đi suôn sẻ để tận hưởng đêm nhạc cùng thần tượng. Bởi vậy, những tranh cãi quanh việc hủy phòng sát ngày concert không chỉ là câu chuyện về tiền cọc hay giá thuê, mà còn đặt ra vấn đề về sự minh bạch, trách nhiệm và quyền lợi của khách hàng trong hoạt động lưu trú.