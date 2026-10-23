Mâm cơm của ái nữ nhà đại gia sở hữu Rolls-Royce Spectre đầu tiên Việt Nam

Là con gái cả của ông Minh Nhựa, Joyce Phạm chia sẻ những bữa cơm nhà giản dị đến bất ngờ.

nhắc đến Joyce Phạm, người ta thường nghĩ ngay đến một “rich kid” chính hiệu. Tên thật của cô là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999, là con gái cả của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, hay còn gọi là Minh Nhựa. Ông là con trai ông Phạm Văn Mười, Tổng giám đốc một công ty nhựa lớn, còn bản thân ông là cái tên quen thuộc trong giới chơi siêu xe Việt Nam.

Cuối tháng 6/2024, hình ảnh ông Minh Nhựa nhận bàn chiếc Rolls-Royce Spectre được truyền tay nhau khắp cộng đồng mê xe. Đây là Chiếc Spectre đầu tiên được giao cho khách hàng tại Việt Nam. Spectre cũng là mẫu xe tĩnh điện đầu tiên trong lịch sử hơn là thế kỷ của thương hiệu Anh Quốc. Xe được giới thiệu tại Việt Nam từ đầu năm 2024 với giá khởi điểm 17,99 tỷ đồng. Trong ngày cưới của con gái năm 2019, anh cũng đích thân đưa cô vào lễ đường bằng một chiếc siêu xe.

Là cựu du học sinh Mỹ, Joyce lập gia đình từ sớm. Cô kết hôn với Tâm Nguyễn vào tháng 9/2019, lần đón các con, có tên thân mật là Jayden (2020), Jayla (2022), Jayson (2024) và Jayric (2025). Hiện cô đang mang thai em bé thứ 5. Cô từng chia sẻ rằng hai vợ chồng đều thích một gia đình đông con. Trên trang cá nhân có hơn nửa triệu người theo dõi, cô thường đăng những khung hình ấm áp của gia đình đông vui. Những khoảnh khắc giải quyết bếp núc thì không nên xuất hiện thường xuyên, có thể vì thế mỗi lần ăn cơm nhà cô hiện hiện trong vlog, khoáng giả lại chú ý hơn chắc chắn.

Trong một vlog, Joyce xuất hiện trước camera với khuôn mặt không trang điểm, tóc búi gọn, ngồi trước bát cơm. Bữa trưa hôm nay không có món nào được yêu cầu, chỉ có đĩa cải xanh nước tương tương và một món mặn. Cô gắp cọng cải dài, vừa ăn vừa trò chuyện với chồng qua màn hình, kèm theo lời than “1 tuần dài quá trời rồi”. Một câu nói rất đời thường của người mẹ đông lạnh giữa những ngày rộn ràng.

Ở vlog về những ngày cuối cùng trong chuyến đi Mỹ của gia đình, căn bếp trở thành nơi vợ chồng cô cùng nhau vào việc. Hai người đứng cạnh nhau bên bếp ga, cùng nấu bánh canh. Đi xa nhà nhưng Joyce vẫn chọn một món Việt cho bữa sáng của cả nhà. Cô vừa phải vừa cười, trong khi chồng lên bên cạnh phụ giúp. Đến lúc múc ra tô, những sợi bánh canh to, trắng, mềm dai nằm cùng thịt và hành lá trong nước dùng còn nóng, đúng kiểu bữa ăn mẹo nhớ hương quê hương nhà. Sau đó, cô đăng thêm một clip ghi lại cảnh chồng tranh thủ rửa chén, kèm theo dòng chữ “chồng tôi tranh thủ rửa chén” và lời nhắn “về nhà thôiii” khi kết thúc chuyến đi.

Ở một vlog đăng từ trước đó, Joyce lại vào bếp với một lý do rất đời thường. Hôm nay cô ra sân cổ vũ khí chồng đá bóng, sợ cả nhà đói nên tự thân thiết áo làm kimbap mang theo. Nguyên liệu được chuẩn bị đơn giản mà đủ đầy: dưa leo cắt dài, cà rốt thái sợi, trứng cắt dải và xúc xích, cuộn cùng cơm trong lớp rong biển. Cuộn ai cũng đầy nhung, màu cam của cà rốt lộ ra ở hai đầu rất bắt mắt. Cuộn xong, cô xếp ra đĩa rồi đi lên trước ống kính, mặt cười hài lòng. Món ăn dễ cầm, dễ ăn, lại kèm hộp nước dừa giải khát, rất hợp cho buổi ngồi cổ vũ ngoài trời. Dòng chú thích của vlog là “Một trận đấu thật nhiều cảm xúc”.

Nhìn chung, bữa cơm nhà Joyce Phạm là kiểu cơm gia đình đúng nghĩa: món quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm, nấu vừa đủ cho cả nhà. Cải thiện bữa trưa cho bữa trưa, nội dung bánh canh nấu chung với chồng hay những cuộn kimbap tự tay cuốn đều là món ai cũng làm được, cách trình bày cũng không cầu kỳ.

Hình ảnh này khác với thứ từng được gắn với cô thời trang mới nổi, khi cái tên Joyce Phạm thường đi cùng siêu xe và biểu đồ. Nhưng nhìn lại những năm gần đây, cô là người mẹ đông con, từng giữ kín tin sinh nở đến khi con đầy tháng mới công bố. Cô ấy cũng sẽ giải thích khi được hiểu về vấn đề kiến trúc và biết thêm việc sinh hoạt trong kế hoạch của gia đình. Với một người mẹ 4 con sắp đón thêm em bé thứ 5, có lẽ nhà giản dị chính là lựa chọn tự nhiên của một ngày bận rộn, không phải hình ảnh để khỏe.