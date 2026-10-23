Trấn Thành gặp quán không hợp khẩu vị thì lặng lẽ trả tiền rồi về, không quay cũng không chê một câu

Không phải quán nào Trấn Thành ghé ăn cũng xuất hiện trên sóng Siêu Thực Thành. Đằng sau lựa chọn này là một nguyên tắc đáng chú ý của nam nghệ sĩ.

Series ẩm thực Siêu Thực Thành của Trấn Thành lên sóng từ ngày 22/2 trên kênh YouTube Trấn Thành Town. Trong một số lần phát sóng, nam nghệ sĩ chia sẻ về nguyên tắc làm chương trình: "Anh sẽ không quay một quán dở". Phát biểu này cho thấy cách Trấn Thành chọn quán đưa vào chương trình, cũng như cách nam MC nhìn nhận ảnh hưởng của mình với các hộ kinh doanh nhỏ. Bên cạnh đó, series cũng giúp nam nghệ sĩ nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả về cách trò chuyện với khách mời, cách nhận xét món ăn và tính cách thể hiện trên sóng.

Từ tấm poster đến series ẩm thực

Dự án được giới thiệu từ tối 19/2 bằng một tấm poster, trong đó Trấn Thành cầm chiếc ghế nhựa đỏ, đứng trong không gian chật hẹp, kèm dòng chữ "Đừng để bóng đêm nuốt chửng bạn". Hình ảnh này khiến nhiều người hâm mộ suy đoán đây là một dự án điện ảnh. Tối hôm sau, trailer chính thức xác nhận đây là series giới thiệu ẩm thực TP.HCM về đêm, do Trấn Thành hợp tác với Metub Originals sản xuất, phát sóng lúc 22 giờ thứ Bảy hàng tuần.

Tên gọi Siêu Thực Thành là phép ghép chữ: "siêu thực" hàm ý những chia sẻ chân thực, còn "Thực Thành" ghép từ "thực thần" và tên Trấn Thành, ý chỉ người sành ăn. Mỗi tập, Trấn Thành cùng một khách mời đến thưởng thức món ăn tại các quán bình dân, quán vỉa hè hoặc nằm trong hẻm. Khách mời đã tham gia gồm Lê Giang, NSND Hồng Vân, NSND Ngọc Giàu, Phạm Anh Duy, Miu Lê, Negav và Ánh Sáng AZA. Theo thống kê mạng xã hội, chương trình nằm trong nhóm thực tế có tương tác cao nhất ngay tuần đầu ra mắt.

Tiêu chí chọn quán

Theo chia sẻ của Trấn Thành, chương trình hoạt động phi lợi nhuận, không nhận tài trợ hay quảng cáo từ các quán, và chỉ giới thiệu những địa điểm mà nam MC đã ăn và yêu thích. Có quán được ghi hình từ tháng 12/2024, trước khi chương trình chính thức ra mắt. Đến nay, series đã ghé hơn hai mươi quán ở TP.HCM, phần lớn là hàng quán bình dân, lâu năm.

Với những quán không phù hợp khẩu vị, Trấn Thành cho biết sẽ trả tiền rồi ra về, không quay và không đăng tải nhận xét tiêu cực. Nam nghệ sĩ giải thích khẩu vị là cảm nhận cá nhân, trong khi quán nhỏ là sinh kế của cả gia đình. Nam MC cũng nói lý do lớn nhất khiến mình thực hiện chương trình là lo ngại các quán ngon nhưng nằm ở vị trí khuất, ít khách qua lại, có thể phải đóng cửa.

Về tiêu chuẩn đánh giá, Trấn Thành cho rằng bản thân có thể ăn ở nhà hàng năm, sáu sao hay trong một con hẻm nhỏ, vì chất lượng món ăn và sự tâm huyết của người nấu quan trọng hơn biển hiệu hay giá tiền. Nam nghệ sĩ cũng nhiều lần kêu gọi người xem thể hiện sự tôn trọng với đầu bếp bằng cách thưởng thức hết phần ăn.

Điểm cộng từ cách dẫn chuyện

Ngoài nội dung ẩm thực, cách Trấn Thành trò chuyện với khách mời là điểm được khán giả nhắc đến nhiều. Các cuộc trò chuyện trong chương trình thường không dừng ở món ăn mà mở rộng sang chuyện nghề, sự trân quý dành cho nhau và tình yêu với ẩm thực, như ở tập Trấn Thành ăn bún chả Hà Nội cùng Phạm Anh Duy. Với các khách mời lớn tuổi hơn, Trấn Thành giữ cách ứng xử gần gũi, lễ phép, như khi tự tay pha nước chấm cho NSND Hồng Vân và NSND Ngọc Giàu, hay đáp lời chủ quán bằng sự nhã nhặn thay vì lấn át câu chuyện bằng tiếng cười.

Cách miêu tả món ăn của nam MC cũng được nhận xét là chân thành, ít tô vẽ. Trấn Thành khen khi thấy ngon, thể hiện cảm xúc trực tiếp bằng phản ứng và câu đùa quen thuộc, nhưng không dùng ngôn từ hoa mỹ. Trong nhiều đoạn, nam nghệ sĩ còn chủ động hỏi lại khách mời để cảm nhận được xác nhận từ người cùng ăn, thay vì chỉ đưa ra đánh giá một chiều. Sự chân thành này, kết hợp với phong cách hài hước, dí dỏm vốn là dấu ấn của Trấn Thành, khiến nhiều khán giả cho rằng chương trình mang lại cảm giác gần gũi, không gượng ép.

Ở góc độ hình ảnh cá nhân, series cho thấy một Trấn Thành ít ồn ào hơn so với hình dung quen thuộc: thẳng thắn trong nhận xét, tôn trọng người bán hàng, không dùng tầm ảnh hưởng để chê bai hay gây tranh cãi. Đây cũng là điều nhiều người xem nhắc đến khi bàn về lý do chương trình tạo được thiện cảm.

Theo các thông tin được ghi nhận, nhiều quán đông khách rõ rệt sau khi xuất hiện. Một quán ăn ghi nhận lượng khách tăng 60-80% sau khi lên sóng mùa 2. Tiệm chè người Hoa được nam nghệ sĩ giới thiệu trên trang cá nhân hơn 18 triệu người theo dõi vào tối 26/7 đã đông khách trong những ngày sau đó, có hôm hết hàng sớm. Một số chủ quán cũng chia sẻ lại tập phát sóng và gửi lời cảm ơn trên trang của quán.

Bên cạnh đó, có quán nhận phản hồi trái chiều từ thực khách sau khi xuất hiện, với một số nhận xét cho rằng món ăn chưa hợp khẩu vị của họ. Tình trạng lượng khách tăng đột biến cũng khiến một số quán hết nguyên liệu sớm. Mức độ duy trì lượng khách sau giai đoạn đầu chưa có số liệu cụ thể.