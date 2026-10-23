Việt Nam sở hữu ngọn núi lửa có tuổi đời hàng triệu năm, nằm ẩn mình giữa đại ngàn Tây Nguyên, mùa hoa dã quỳ nhuộm vàng triền núi, được quy hoạch thành khu du lịch

Núi lửa Chư Đăng Ya hàng triệu năm tuổi ở Gia Lai nổi bật với mùa hoa dã quỳ vàng rực tháng 11, nằm trong khu vực được quy hoạch thành quần thể du lịch sinh thái, văn hóa rộng hơn 6.300ha.

Theo các nhà địa chất, Chư Đăng Ya từng hoạt động từ hàng triệu năm trước, hình thành miệng núi lửa dạng phễu rộng cùng lớp đất bazan trải dài trên các sườn núi. Hiện nay, núi lửa đã ngừng hoạt động, khu vực này trở thành vùng cảnh quan tự nhiên gắn với đời sống sản xuất của người dân địa phương.

Vào mùa khô, đặc biệt trong tháng 11, hoa dã quỳ nở rộ, phủ sắc vàng lên các triền núi. Khung cảnh này thu hút du khách và những người yêu nhiếp ảnh đến tham quan, ghi lại hình ảnh mùa hoa đặc trưng của Tây Nguyên.

Vào mùa mưa, Chư Đăng Ya lại khoác lên mình sắc đỏ rực của những vạt hoa dong riềng mọc quanh chân núi. Loài cây này còn được gọi là môn chuối hoặc khoai chuối, thường nở hoa từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm, tạo nên một diện mạo khác biệt cho vùng núi lửa giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Núi lửa Chư Đăng Ya (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam).

Chư Đăng Ya không chỉ có giá trị về địa chất, cảnh quan mà còn gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng và các lễ hội truyền thống của đồng bào Jrai. Sự kết hợp giữa thiên nhiên, đất bazan màu mỡ và bản sắc văn hóa bản địa tạo tiềm năng phát triển du lịch cho khu vực.

Tháng 8/2025, Gia Lai phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya với quy mô hơn 6.300 ha, tầm nhìn đến năm 2050. Khu quy hoạch nằm trên địa bàn xã Biển Hồ và phường Thống Nhất, được định hướng phát triển thành quần thể du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng cấp quốc gia, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Theo định hướng, khu du lịch được chia thành 5 phân khu chính, gồm khu du lịch văn hóa – tâm linh Biển Hồ, đô thị dịch vụ du lịch Chư Đăng Ya, khu du lịch chè Biển Hồ, đô thị cửa ngõ Bắc Pleiku và đô thị sinh thái Biển Hồ A.

Song song với quy hoạch dài hạn, Gia Lai đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại và ẩm thực để quảng bá cảnh quan, văn hóa bản địa và thu hút du khách.

Nổi bật là chuỗi sự kiện mang chủ đề "Gia Lai: Chạm nhịp cồng chiêng – Chạm hồn Tây Nguyên", với Festival cồng chiêng – Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/12 tại phường Pleiku và xã Biển Hồ.

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