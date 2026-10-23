Vietnam Airlines thông báo đặc biệt đến toàn bộ hành khách có chuyến bay đến Pháp

Hành khách có chuyến bay đến sân bay dưới đây cần lưu ý thông tin thay đổi này để không bị lỡ hành trình.

Theo thông báo của Groupe ADP, đơn vị quản lý sân bay Paris-Charles de Gaulle, từ ngày 16/3/2027, các nhà ga tại sân bay quốc tế lớn nhất nước Pháp sẽ được đổi tên theo hệ thống đánh số mới, từ Terminal 1 đến Terminal 7, thay cho cách kết hợp chữ và số hiện nay.

Cụ thể, nhà ga Terminal 1 giữ nguyên tên gọi, Terminal 3 hiện tại sẽ đổi thành Terminal 2. Hai nhà ga 2A và 2C được đặt chung tên Terminal 3, trong khi 2B và 2D trở thành Terminal 4. Các nhà ga 2E, 2F và 2G lần lượt được đổi thành Terminal 5, Terminal 6 và Terminal 7.

Không chỉ thay đổi tên nhà ga, sân bay còn điều chỉnh cách đặt tên các khu vực phòng chờ khởi hành và bãi đỗ xe. Theo đó, nhà ga được nhận diện bằng số, còn khu vực phòng chờ khởi hành sử dụng chữ cái. Tên bãi đỗ xe cũng được đồng bộ với số hiệu nhà ga tương ứng.

Theo Groupe ADP, việc thay đổi nhằm đơn giản hóa hệ thống chỉ dẫn tại sân bay, đặc biệt đối với hành khách quốc tế và khách nối chuyến. Trước đây, cách đặt tên kết hợp nhiều chữ cái và chữ số khiến không ít hành khách gặp khó khăn trong việc xác định vị trí nhà ga, khu vực làm thủ tục và cửa lên máy bay.

Đây là một phần trong kế hoạch cải thiện trải nghiệm hành khách tại Paris-Charles de Gaulle. Dự án liên quan đến việc thay đổi hơn 3.000 biển chỉ dẫn trong các nhà ga, 600 biển tại bãi đỗ xe và 250 biển báo giao thông, đồng thời cập nhật hàng trăm ứng dụng và hệ thống vận hành của sân bay.

Liên quan đến thay đổi trên, Vietnam Airlines vừa phát đi thông báo tới hành khách có hành trình đến và đi từ Paris.

Theo hãng hàng không quốc gia Việt Nam, từ ngày 16/3/2027, nhà ga Terminal 2C (T2C), nơi Vietnam Airlines đang khai thác tại sân bay Paris-Charles de Gaulle, sẽ chính thức đổi tên thành Terminal 3 (T3).

Đáng chú ý, tên nhà ga mới đã bắt đầu được hiển thị trên vé xuất từ ngày 6/10/2026 đối với các chuyến bay có thời gian khởi hành từ ngày 16/3/2027 trở đi.

Vietnam Airlines cho biết vị trí làm thủ tục và khu vực đón tiếp hành khách của hãng tại sân bay vẫn được giữ nguyên. Như vậy, việc điều chỉnh lần này chủ yếu liên quan đến tên gọi và hệ thống nhận diện, không đồng nghĩa với việc hãng chuyển sang khai thác tại một địa điểm khác.

Hãng lưu ý hành khách kiểm tra kỹ tên nhà ga và số hiệu cửa ra máy bay được cập nhật trên thẻ lên máy bay, cũng như hệ thống thông tin tại sân bay để tránh nhầm lẫn khi di chuyển.

Trước đó, từ ngày 31/3/2026, Vietnam Airlines đã chuyển khu vực làm thủ tục tại sân bay Paris-Charles de Gaulle từ nhà ga 2E sang nhà ga 2C, cách vị trí cũ khoảng 200 m.

Theo thông tin được hãng công bố khi đó, nhà ga 2C đã được cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và không gian khai thác. Đây cũng là nơi phục vụ nhiều hãng hàng không quốc tế như Emirates, Air Canada và Xiamen Airlines.

Paris-Charles de Gaulle là một trong những trung tâm hàng không lớn nhất châu Âu, đóng vai trò cửa ngõ kết nối Pháp với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo Groupe ADP, sân bay phục vụ khoảng 70 triệu lượt hành khách trong năm 2024, với mạng lưới kết nối 328 điểm đến thuộc 119 quốc gia.

Việc thay đổi tên các nhà ga được kỳ vọng giúp hành khách dễ dàng định hướng hơn, đặc biệt trong quá trình nối chuyến tại sân bay, nơi khách quá cảnh chiếm hơn 30% tổng lượng hành khách mỗi ngày.