Hoa đu đủ đực kết hợp với mật ong là bài thuốc dân gian quen thuộc của người Việt Nam, vậy hoa đu đủ đực ngâm mật ong có tác dụng gì?

Tác dụng của hoa đu đủ đực và mật ong

Hoa đu đủ đực và mật ong là hai nguyên liệu tự nhiên chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể. Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y khoa của BS. Đinh Văn Chỉnh chỉ ra những tác dụng cụ thể của hoa đu đủ đực và mật ong như sau:

Hoa đu đủ đực

Hoa đu đủ đực chứa thành phần chủ yếu là các loại vitamin A, C, E,... và khoáng chất như: kali, magie,... Đây là sản phẩm tự nhiên chứa nhiều loại hợp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Không những thế, hoa đu đủ đực còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa và cải thiện sức khỏe của hệ thống miễn dịch.

Trong hoa đu đủ đực chứa enzyme tiêu hóa tự nhiên, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa thức ăn và hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn. Nhờ vậy mà việc dùng hoa đu đủ đực giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và hỗ trợ giảm cảm giác khó chịu do vấn đề về tiêu hóa.

Mật ong

Mật ong là nguồn dinh dưỡng tự nhiên giàu khoáng chất và vitamin như vitamin C, B, kali,... Quá trình tạo ra mật ong bắt nguồn từ sự biến đổi enzymatic của phấn hoa. Trong mật ong có các loại đường tự nhiên như fructose và glucose - là nguồn cung cấp năng lượng tức thì và lâu bền cho cơ thể.

Không những thế, mật ong còn có khả năng chống vi khuẩn, kháng nấm.

Không chỉ là nguồn dinh dưỡng tự nhiên, mật ong còn được biết đến với tính chất chống vi khuẩn và kháng nấm. Các chất chống oxy hóa trong mật ong giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và giúp cải thiện các vấn đề tiêu cực về da.

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong có tác dụng gì?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BS. Nguyễn Thị Phượng cho biết, hoa đu đủ đực ngâm mật ong từ lâu được nhiều người sử dụng để hỗ trợ giảm ho và tăng cường sức khỏe.

Dưới đây là 4 tác dụng của hoa đu đủ đực ngâm mật ong đã được khoa học ghi nhận:

Hỗ trợ giảm ho, làm dịu cổ họng: Đây là công dụng được nhắc đến nhiều nhất. Theo kinh nghiệm dân gian, hoa đu đủ đực có vị hơi đắng, tính ấm, còn mật ong có đặc tính làm dịu niêm mạc họng.

- Hoa đu đủ đực chứa một số hợp chất thực vật như: Polyphenol, flavonoid, một số chất chống oxy hóa...

- Mật ong từ lâu đã được nghiên cứu với khả năng: Tạo lớp bao phủ niêm mạc họng, làm dịu cảm giác kích ứng, giảm khó chịu khi ho nhẹ hoặc viêm họng thông thường.

Khi kết hợp, hỗn hợp này có thể giúp người dùng cảm thấy dễ chịu hơn ở vùng họng và hỗ trợ làm giảm các triệu chứng:

Ho do thay đổi thời tiết.

Ho nhẹ, ngứa họng.

Khàn tiếng mức độ nhẹ.

Cảm giác rát họng...

Bổ sung chất chống oxy hóa: Hoa đu đủ đực có chứa nhiều hợp chất thực vật được nghiên cứu về hoạt tính chống oxy hóa như: Flavonoid, polyphenol, beta-carotene, vitamin C, enzyme papain, một số khoáng chất vi lượng... Các chất chống oxy hóa này giúp chống viêm, làm dịu niêm mạc đường hô hấp; trung hòa gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Mật ong cũng chứa một lượng nhỏ polyphenol tự nhiên. Những chất này có vai trò chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Tuy nhiên, tác dụng này chủ yếu được ghi nhận ở mức nghiên cứu thành phần hoặc tiền lâm sàng, chưa đủ bằng chứng để xem như biện pháp phòng hay điều trị bệnh.

Hỗ trợ tiêu hóa: Trong dân gian, một số người dùng hoa đu đủ đực ngâm mật ong với mục đích kích thích vị giác, giảm cảm giác đầy bụng nhẹ, hỗ trợ tiêu hóa... Đặc biệt, cây đu đủ có chứa enzyme papain (nhiều hơn ở quả và nhựa), tham gia phân giải protein. Tuy vậy, hàm lượng và hiệu quả từ hoa ngâm mật ong chưa có dữ liệu rõ ràng.

Có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Một số nghiên cứu sơ bộ trên thực vật họ đu đủ cho thấy tiềm năng ảnh hưởng đến chuyển hóa glucose. Tuy nhiên vẫn chưa có đủ nghiên cứu lâm sàng trên người. Do đó, người đái tháo đường cần lưu ý vì mật ong vẫn chứa đường. Nếu muốn sử dụng thì cần hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa.