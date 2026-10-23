Tác dụng bất ngờ của lọ gừng nướng ngâm mật ong khi trời trở lạnh

Hũ gừng ngâm mật ong từ lâu đã là bài thuốc gia truyền quen thuộc trong nhiều gia đình Việt mỗi khi trời trở lạnh.

Thế nhưng, đa phần mọi người thường thái gừng tươi ngâm trực tiếp mà không biết rằng chỉ cần thêm một công đoạn nướng xém vỏ trên lửa, giá trị dưỡng sinh của củ gừng gia tăng đáng kể.

Sự khác biệt giữa gừng tươi và gừng nướng khi ngâm mật ong

Dưới góc nhìn y học cổ truyền và dược lý hiện đại, hai cách chế biến này mang lại dược tính tác động vào cơ thể rất khác nhau:

- Gừng tươi ngâm mật ong (Sinh khương): Mang vị cay gắt, tính ấm, công năng thiên về phát tán biểu hàn (giúp toát mồ hôi để giải cảm, xua tan gió lạnh ngoài da). Nhược điểm là lượng tinh dầu cay nồng còn nguyên vẹn, dễ gây cảm giác cồn cào, xót ruột và kích ứng niêm mạc dạ dày đối với người có hệ tiêu hóa yếu.

- Gừng nướng ngâm mật ong (Ổi khương): Khi được nướng qua lửa than hoặc nướng vàng xém lớp vỏ ngoài, nhiệt lượng đã làm bay bớt vị cay sốc khó chịu.



Theo Đông y, nướng gừng giúp chuyển hóa dược tính từ "tán" (phát tán ra ngoài) sang "ôn" (làm ấm và giữ lại bên trong), dẫn dược chất đi sâu vào kinh Tỳ, Vị và Thận. Dưới lăng kính khoa học, nhiệt độ cao thúc đẩy quá trình chuyển hóa hoạt chất gingerol thành shogaol – một hợp chất có khả năng kháng viêm sinh học mạnh gấp đôi, làm ấm sâu các mô tế bào mà cực kỳ êm dịu, không lo bị cồn ruột hay bốc hỏa.

Khi kết hợp gừng nướng với mật ong nguyên chất, hỗn hợp này trở thành "báu vật" nuôi dưỡng khí huyết cho 5 nhóm người sau:

1. Người tỳ vị hư hàn, bụng dạ yếu và hay đi ngoài sau khi ăn đồ lạ

Nhiều cô chú thường xuyên chịu đựng tình trạng bụng dưới lạnh ngắt, hay sôi ùng ục, ăn một chút hải sản, đồ chua hay thức ăn dầu mỡ là lập tức bị chướng bụng, ậm ạch hoặc đi ngoài phân lỏng.

Tính cay ấm ôn hòa của gừng nướng kết hợp cùng mật ong giúp làm ấm trọn vẹn khoang dạ dày và ruột non, kích thích tỳ vị tăng tiết dịch men tiêu hóa, làm dịu các cơn co thắt cơ trơn đại tràng và phục hồi chức năng vận hóa thức ăn trơn tru.

2. Người bị viêm họng mạn tính, ho khan kéo dài và hay vướng đờm lạnh

Cứ mỗi đợt gió mùa hay nằm phòng điều hòa lạnh là cổ họng lại khô khốc, ngứa ngáy từng cơn, đờm trắng loãng bám chặt ở thanh quản gây khản tiếng.

Hoạt chất shogaol trong gừng nướng hoạt động như một lớp kháng sinh thực vật làm săn se niêm mạc họng, ức chế các ổ viêm tấy.

Kết hợp với tính nhuận phế sâu sắc của mật ong, thức uống này giúp làm tan các mảng đờm nhớt, làm dịu cơn rát họng và dứt điểm những cơn ho rũ rượi về đêm.

3. Người thường xuyên lạnh tay chân, cơ thể sợ gió và dễ nhiễm lạnh

Nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ và người lớn tuổi, hễ trời vừa se lạnh hoặc bước vào phòng điều hòa là hai bàn tay, bàn chân đã lạnh ngắt như ngâm nước đá, vùng lưng và cổ gáy luôn có cảm giác ớn rét, rất dễ hắt hơi sổ mũi mỗi khi gặp gió.

Nguyên nhân cốt lõi là do dương khí hư suy, khí huyết vận hành chậm chạp khiến nguồn nhiệt năng không được dẫn truyền trọn vẹn đến các mạch máu xa nhất ở ngoại vi.

Hoạt chất shogaol đậm đặc trong gừng nướng mang tính nhiệt ấm đi sâu vào kinh lạc, giúp trục xuất hàn khí bế tắc, thúc đẩy dòng máu vận chuyển oxy liên tục tới các mô tế bào ở đầu chi.

Nhờ đó, cơ thể được sưởi ấm từ bên trong, củng cố lớp màng "vệ khí" tự nhiên, giúp đôi bàn tay bàn chân ấm áp trở lại và giảm hẳn tình trạng co ro, mệt mỏi khi thời tiết đổi mùa.

4. Người lớn tuổi thận dương suy yếu, mất ngủ và trằn trọc vì tiểu đêm

Đêm thức giấc nhiều lần đi tiểu kèm theo vùng thắt lưng ê ẩm, bàn chân buốt lạnh khiến người lớn tuổi rất khó ngủ lại, sáng dậy cơ thể mệt mỏi rã rời.

Gừng nướng có công năng dẫn nhiệt xuống hạ tiêu để bồi đắp chân hỏa cho thận, củng cố sự co thắt của bàng quang.

Một thìa gừng nướng ngâm mật ong pha nước ấm uống trước khi ngủ 1–2 tiếng sẽ sưởi ấm đôi bàn chân, giảm hẳn số lần thức giấc giữa đêm và đưa giấc ngủ về sâu êm ái.

5. Chị em phụ nữ hay bị đau bụng kinh dữ dội do nhiễm lạnh, huyết ứ

Những ngày "đèn đỏ" trở thành nỗi sợ hãi khi các cơn đau thắt quặn thắt bụng dưới xuất hiện, máu kinh vón cục thẫm màu kèm theo người ớn lạnh.

Đây là biểu hiện của hàn tà ngưng trệ ở tử cung. Nước gừng nướng mật ong giúp làm mềm cơ trơn tử cung, thúc đẩy dòng máu kinh lưu thông thông suốt, làm tan các điểm huyết ứ và xua tan những cơn đau co thắt nhanh chóng.

Cách làm gừng ngâm mật ong và lưu ý dưỡng sinh bắt buộc

Cách làm chuẩn: Chọn 300g gừng ta củ già, rửa sạch bùn đất, giữ nguyên vỏ. Cho lên bếp than hoặc chảo nướng đến khi vỏ cháy sém nhẹ và tỏa mùi thơm nồng. Cạo bớt lớp muội đen ngoài vỏ, thái lát mỏng rồi xếp vào hũ thủy tinh. Rót mật ong nguyên chất ngập gừng (khoảng 400ml), đậy kín nắp, sau 7–10 ngày là dùng được.

Cách dùng: Mỗi sáng, lấy 1–2 thìa cà phê nước cốt kèm vài lát gừng nướng pha cùng 150ml nước ấm (khoảng 40–50 độ C) để uống chậm rãi.

Lưu ý:

Người đang có dấu hiệu thực nhiệt (sốt cao, nhiệt miệng sưng đau lở loét dữ dội) không nên dùng.

Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi tuyệt đối không dùng các chế phẩm chứa mật ong.

Người bị tiểu đường cần tính toán liều lượng mật ong vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Một hũ gừng nướng ngâm mật ong thơm nức, vàng óng nơi góc bếp chính là nguồn năng lượng thuần dương quý giá giúp xua tan hàn lạnh, nuôi dưỡng tạng phủ và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.