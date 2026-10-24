5 sai lầm khi rửa bát bằng nước rửa chén mà nhiều gia đình không để ý

Rửa bát bằng nước rửa chén là công việc quen thuộc, nhưng không phải cứ tạo nhiều bọt là bát đĩa đã sạch. Từ bước loại bỏ thức ăn thừa, chà rửa, tráng nước đến vệ sinh miếng rửa bát và giá úp, mỗi công đoạn đều ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch.

Dưới đây là những thói quen khi rửa bát cần được xem lại:

Đổ nước rửa chén tùy ý, không theo hướng dẫn sử dụng

Nhiều người có thói quen đổ thêm nước rửa chén khi thấy ít bọt, cho rằng càng nhiều chất tẩy rửa thì dầu mỡ càng được loại bỏ hiệu quả. Tuy nhiên, lượng bọt không phải là căn cứ duy nhất để đánh giá bát đĩa đã sạch hay chưa. Việc sử dụng sản phẩm không theo hướng dẫn cũng có thể khiến người rửa phải mất thêm thời gian để tráng sạch.

Cách phù hợp là dùng nước rửa chén theo hướng dẫn của nhà sản xuất, kết hợp chà kỹ những vị trí bám dầu mỡ hoặc thức ăn. Nếu bát đĩa còn nhiều thức ăn thừa, nên gạt bỏ trước khi rửa để tránh làm bẩn nước rửa và dụng cụ vệ sinh. Không nên tự ý pha thêm hóa chất khác để tăng hiệu quả làm sạch.

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Bỏ qua bước loại bỏ thức ăn thừa

Sau bữa ăn, một số người cho bát đĩa vào bồn rồi rửa ngay mà không gạt bỏ cơm, thức ăn hoặc dầu mỡ còn sót. Những cặn bẩn này có thể bám lại trên miếng rửa bát, khiến việc làm sạch các dụng cụ tiếp theo kém thuận lợi hơn. Ngoài ra, mép đĩa, đáy bát, quai cốc và các khe nhỏ trên nắp hộp cũng dễ bị bỏ sót khi rửa vội.

Trước khi dùng nước rửa chén, hãy loại bỏ thức ăn thừa, sau đó chà kỹ cả mặt trong lẫn mặt ngoài của dụng cụ. Đặc biệt, bát đĩa và dao kéo từng tiếp xúc với thực phẩm sống cần được rửa cẩn thận trước khi dùng cho thức ăn đã nấu chín. FoodSafety.gov, trang thông tin về an toàn thực phẩm của Chính phủ Mỹ, khuyến cáo làm sạch dụng cụ bằng nước nóng có xà phòng sau mỗi lần sử dụng, nhất là khi chúng đã tiếp xúc với thực phẩm sống.

Tráng bát đĩa quá nhanh sau khi rửa

Rửa bát bằng nước rửa chén mới là một phần của quá trình làm sạch. Nếu bỏ qua hoặc làm qua loa bước tráng, bọt và cặn bẩn có thể còn lại trên bề mặt, đặc biệt ở mép bát, quai cốc, khe nắp hộp và những vị trí khó tiếp cận.

Quy trình rửa bát bằng tay gồm loại bỏ thức ăn thừa, rửa bằng nước sạch nóng với nước rửa chén, sau đó tráng lại bằng nước. Sau khi chà rửa với xà phòng, hãy tráng kỹ bằng nước sạch, kiểm tra những vị trí dễ bám cặn và làm theo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm đang dùng.

Dùng miếng bọt biển hoặc khăn lau bát lâu ngày không vệ sinh

Miếng bọt biển và khăn lau bát thường xuyên tiếp xúc với thức ăn thừa, dầu mỡ và nước nên có thể tích tụ vi sinh vật nếu không được vệ sinh đúng cách. Khi tiếp tục dùng dụng cụ bẩn để rửa bát đĩa, người dùng có nguy cơ đưa chất bẩn trở lại những bề mặt vừa làm sạch.

Các gia đình nên giặt khăn lau bát thường xuyên, để dụng cụ khô sau khi sử dụng và thay mới khi chúng có mùi, xuống cấp hoặc khó làm sạch. Nếu dùng miếng bọt biển, cần loại bỏ cặn thức ăn và vệ sinh sau mỗi lần rửa.

Cất bát đĩa sạch vào giá bẩn hoặc lau bằng khăn đã dùng nhiều lần

Bát đĩa có thể bị nhiễm bẩn trở lại nếu được đặt lên giá úp chưa vệ sinh hoặc lau bằng khăn đã dùng để lau tay, lau bàn bếp. Đây là bước thường bị xem nhẹ vì nhiều người cho rằng chỉ cần rửa sạch là đã hoàn tất công việc.

Sau khi tráng, hãy đặt bát đĩa lên giá sạch, thoáng để nước thoát và dụng cụ khô hoàn toàn trước khi cất. Nếu dùng khăn để lau, nên chọn khăn sạch và khô, đồng thời tách riêng khăn lau bát đĩa với khăn lau tay. FoodSafety.gov khuyến cáo giặt khăn lau bát đĩa thường xuyên bằng chế độ nước nóng của máy giặt để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

Rửa bát đúng cách không phụ thuộc vào việc tạo thật nhiều bọt mà nằm ở quy trình làm sạch đầy đủ. Loại bỏ thức ăn thừa, chà kỹ, tráng bằng nước sạch và giữ khăn lau, miếng rửa bát, giá úp luôn vệ sinh là những việc đơn giản giúp căn bếp sạch sẽ hơn và hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong quá trình chuẩn bị bữa ăn.