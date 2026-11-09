Ô tô phanh gấp khi đang cầm dao gọt táo, người đàn ông nguy kịch

Người đàn ông đang gọt táo ở ghế phụ thì ô tô phanh gấp, con dao gây tổn thương tim khiến anh phải trải qua hai giờ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tai nạn xảy ra tại thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Người đàn ông đang ngồi ở ghế phụ trên xe của bạn và cầm dao gọt táo thì một tình huống giao thông bất ngờ xảy ra phía trước. Tài xế phanh gấp khiến anh không kịp phản ứng, con dao trên tay theo quán tính đâm thẳng vào ngực, thậm chí làm tổn thương tim.

Ngày 6/11, đại diện Bệnh viện Nhân dân Lâm Phần cho biết, khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng của người đàn ông rất nguy kịch, da tái nhợt, lơ mơ và huyết áp cực thấp. Kết quả siêu âm và chụp CT ngực cho thấy anh bị chấn thương ngực hở, tràn máu màng phổi trái và sốc mất máu.

Người đàn ông đang gọt táo ở ghế phụ thì xe phanh gấp khiến con dao theo quán tính đâm xuyên vào ngực, anh cjd dưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh minh họa: AC)

Đội ngũ y tế nhanh chóng huy động các chuyên gia từ khoa phẫu thuật tim, phẫu thuật lồng ngực và gây mê hồi sức để hội chẩn, đồng thời quyết định thực hiện phẫu thuật khẩn cấp.

Trong quá trình mổ cấp cứu, các bác sỹ phát hiện con dao đã đâm xuyên qua thành ngực trái phía trước, tạo ra vết thương dài 1,5 cm, với khoảng 2.000 ml máu tràn trong khoang ngực. Một số mạch máu cũng bị cắt đứt và đang xảy ra tình trạng tràn máu.

Sau khoảng hai giờ cấp cứu, ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công. Hiện tại bệnh nhân hồi phục tốt và đã được chuyển sang phòng bệnh thường.