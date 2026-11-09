Cô gái 27 tuổi xuất huyết não, liệt nửa người: Từng chỉ uống thuốc khi thấy mệt

Phát hiện tăng huyết áp từ 2-3 năm trước nhưng không điều trị đều đặn, cô gái 27 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng xuất huyết não, liệt nửa người.

Không ai nghĩ ở tuổi 27, một người vẫn còn cả chặng đường dài phía trước lại có thể đối mặt với biến cố nghiêm trọng trong não bộ. Khi được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai, cô gái trẻ ở Hà Nội mất hoàn toàn khả năng vận động một bên cơ thể. Kết quả chụp chiếu khiến các bác sĩ xác định bệnh nhân bị xuất huyết não.

“ Bệnh nhân nhập viện trong khoảng 4,5 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Đây là khoảng thời gian quan trọng để bác sĩ đánh giá tổn thương và lựa chọn hướng điều trị phù hợp ”, ThS.BSNT Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết.

Qua khai thác tiền sử, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị béo phì nặng, cân nặng gần 100 kg, kèm nhiều rối loạn chuyển hóa. Đáng chú ý, cô được phát hiện tăng huyết áp từ 2-3 năm trước nhưng không điều trị đều đặn.

“ Bệnh nhân chỉ uống thuốc khi cảm thấy mệt hoặc đo thấy huyết áp tăng, thay vì thăm khám và theo dõi định kỳ ”, bác sĩ Trinh nói.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh xác định người bệnh bị xuất huyết não. May mắn, thể tích khối máu tụ chưa lớn, chưa có chỉ định phẫu thuật. Bệnh nhân được điều trị nội khoa, kiểm soát huyết áp, đánh giá các yếu tố nguy cơ và tập phục hồi chức năng.

Sau hai ngày nhập viện, cô gái vẫn tỉnh táo. Tuy nhiên, theo bác sĩ Trinh, thời gian điều trị còn ngắn nên chưa thể đưa ra đánh giá chính xác về khả năng hồi phục. Người trẻ thường có tiềm năng phục hồi tốt hơn, nhưng kết quả còn phụ thuộc vào vị trí, mức độ tổn thương não, tình trạng sức khỏe và quá trình điều trị.

Với bệnh nhân này, kiểm soát các yếu tố nguy cơ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau khi xuất viện, người bệnh cần tiếp tục theo dõi huyết áp, điều chỉnh cân nặng và điều trị những rối loạn chuyển hóa theo hướng dẫn của bác sĩ nhằm hạn chế nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Trinh cảnh báo, nếu khối máu tụ lớn hơn hoặc nằm tại những vùng não trọng yếu, người bệnh có thể rơi vào hôn mê, thậm chí tử vong. Vì vậy, ngay cả khi chưa cần can thiệp phẫu thuật, bệnh nhân xuất huyết não vẫn phải được theo dõi chặt chẽ.

Bác sĩ thăm khám sức khoẻ cho người bệnh đột quỵ. (Ảnh: N.Hà)

Đột quỵ không còn là bệnh chỉ gặp ở người cao tuổi

Theo bác sĩ Trinh, đột quỵ ở người trẻ đang là vấn đề đáng quan tâm. Nhiều trường hợp có các yếu tố nguy cơ từ sớm như thừa cân, béo phì, rối loạn chuyển hóa và tăng huyết áp nhưng không được phát hiện hoặc kiểm soát đúng cách.

Ngoài ra, một số người trẻ bị đột quỵ do bất thường mạch máu não hoặc bệnh lý tim bẩm sinh. Sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán cũng giúp bác sĩ nhận diện nhiều bất thường trước đây có thể chưa được phát hiện đầy đủ.

Điều đáng lo ngại là không ít người trẻ vẫn chủ quan với những vấn đề sức khỏe tưởng chừng chưa nghiêm trọng. Tăng huyết áp có thể không gây triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài, khiến người bệnh dễ bỏ qua việc theo dõi và điều trị. Đến khi xuất hiện biến chứng như xuất huyết não , hậu quả có thể rất nặng nề.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chờ đến khi xuất hiện liệt rõ rệt mới đi khám. Những biểu hiện như tê yếu một bên cơ thể, đột ngột giảm khả năng cầm nắm, méo miệng, nói khó hoặc đi lại bất thường đều cần được đánh giá y tế khẩn cấp.

Khi nghi ngờ đột quỵ, người nhà cần gọi cấp cứu, nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng điều trị. Không tự ý chích máu, xoa bóp, cho uống thuốc hoặc tìm cách xử trí tại nhà. Việc xác định người bệnh bị nhồi máu não hay xuất huyết não và lựa chọn phương pháp điều trị phải do bác sĩ thực hiện.

Thời gian là yếu tố quan trọng trong điều trị đột quỵ. Đến viện càng sớm, người bệnh càng có cơ hội được chẩn đoán, đánh giá và can thiệp bằng những phương pháp phù hợp, hạn chế tổn thương não và di chứng lâu dài.