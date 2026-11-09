Nhiều người nhập viện sau khi ăn 2 con cá

Trong số 14 ca nhập viện có một trường hợp rất nặng, hôn mê sâu, suy thận nặng và phải đặt nội khí quản.

Trao đổi với báo Lao Động sáng 9/11, bác sĩ Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, cho biết bệnh viện đang điều trị 14 bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn cá nóc.

Số ca bệnh tăng thêm 4 ca so với chiều 8/11 do các ca này đến cấp cứu vào tối cùng ngày.

Trong 14 ca ngộ độc, một trường hợp rất nặng, hôn mê sâu, suy thận nặng và phải đặt nội khí quản là ông B.C (SN 1978). Hai trường hợp khác đang được theo dõi sát, các bệnh nhân còn lại sau khi được điều trị hiện tình trạng ổn định.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM để thống nhất hướng điều trị tích cực.

Ảnh minh họa.

Vietnam+ đưa tin, theo thông tin ban đầu, trưa 8/11 sau khi đi biển đánh bắt, ông Bùi Văn R. (ở tổ dân phố 12, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) mang về 2 con cá nóc.

Sau đó ông R. và 13 người thân trong gia đình cùng chế biến và ăn uống tại nhà ông R.

Đến khoảng 15h cùng ngày (8/11), 14 người tham gia ăn uống có biểu hiện ngộ độc thức ăn và được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, một số loài cá nóc chứa tetrodotoxin - loại độc tố thần kinh cực mạnh, có thể gây tê liệt cơ, suy hô hấp và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Độc tố thường tập trung ở gan, buồng trứng, ruột và một số bộ phận khác của cá. Đáng chú ý, tetrodotoxin không bị phá hủy trong quá trình nấu chín.

Ngoài cá nóc, nhiều loại hải sản khác như cá hồng chuối đánh bắt xa bờ, con so biển… cũng chứa độc tố tetrodotoxin.

Trước nguy cơ ngộ độc, ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không đánh bắt, mua bán, chế biến và sử dụng cá nóc. Người dân cần thận trọng khi phân biệt các loài cá biển, tránh nhầm lẫn và vô tình sử dụng cá nóc làm thực phẩm.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngộ độc sau khi ăn cá như tê môi, tê tay chân, buồn nôn, khó thở, người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Người dân không tự ý điều trị bằng các phương pháp truyền miệng, tránh làm chậm trễ thời gian cấp cứu.