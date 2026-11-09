Bài tập 0 đồng giữ phong độ tuổi 71 sao phim "Bến Thượng Hải"

Châu Nhuận Phát ở tuổi 71 vẫn phong độ, năng động và tràn đầy năng lượng nhờ bài tập miễn phí, đang là trào lưu tập luyện hiện nay.

Nhắc đến Châu Nhuận Phát, khán giả châu Á hẳn không còn xa lạ với hình ảnh một tài tử màn bạc lịch lãm, phong trần qua hàng loạt tác phẩm kinh điển như Bến Thượng Hải, Thần bài, Ngọa hổ tàng long hay Bản sắc anh hùng. Sinh năm 1955, nam diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) đã bước sang tuổi 71 nhưng vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi vóc dáng gọn gàng, thân hình săn chắc và phong thái nhanh nhẹn.

Không chỉ gây chú ý bởi diện mạo trẻ trung, Châu Nhuận Phát còn được biết đến là người yêu thích vận động. Hình ảnh nam diễn viên xuất hiện trên những cung đường chạy bộ, leo núi hay tham gia các hoạt động ngoài trời cùng bạn bè đã nhiều lần được truyền thông ghi nhận.

Ở độ tuổi mà nhiều người bắt đầu lo ngại về tình trạng suy giảm thể lực, nam tài tử vẫn duy trì được sự năng động đáng ngưỡng mộ. Bí quyết của ông không nằm ở những bài tập quá phức tạp hay chế độ rèn luyện khắc nghiệt trong thời gian ngắn, mà đến từ việc kiên trì với những hoạt động thể chất quen thuộc. Trong đó, bài tập trở thành thói quen nổi bật nhất, được ông duy trì suốt nhiều năm.

Châu Nhuận Phát thời đóng phim "Bến Thượng Hải".

Đó chính là chạy bộ!

Ít ai biết rằng, Châu Nhuận Phát đến với chạy bộ ban đầu không phải vì mục tiêu trở thành một người yêu thể thao. Theo thông tin được HK01 đăng tải, nam diễn viên bắt đầu chạy bộ với mục đích khá đơn giản: giảm cân để phục vụ vai diễn trong phim Đổ thành phong vân 3.

Thời điểm đó, nhận thấy cơ thể tăng cân, ông quyết định thay đổi lối sống bằng cách chạy bộ và leo núi vào buổi sáng. Nhờ duy trì thói quen này, tài tử giảm khoảng 13,5 kg sau hơn nửa năm. Tuy nhiên, điều khiến ông tiếp tục gắn bó với thể thao không chỉ là sự thay đổi về vóc dáng mà còn là cảm giác khỏe khoắn, sảng khoái sau mỗi buổi tập.

Theo The Star, Châu Nhuận Phát bắt đầu tập chạy khoảng 10 năm trước. Sau đó, ông duy trì thói quen chạy 5km mỗi ngày trong gần 8 năm. Nam diễn viên từng chia sẻ việc chạy bộ đều đặn giúp cải thiện tư thế và vóc dáng. Tháng 1/2026, ông tiếp tục tham gia cự ly 10km tại giải Standard Chartered Hong Kong Marathon, cho thấy sức bền đáng chú ý ở độ tuổi 70.

Châu Nhuận Phát ở tuổi 71 vẫn phong độ, mê chạy bộ.

Vậy điều gì khiến chạy bộ trở thành bài tập đáng duy trì, đặc biệt khi tuổi tác ngày càng tăng?

Trước hết, chạy bộ là một hình thức vận động aerobic, tức hoạt động thể chất có tính liên tục, giúp nhịp tim và nhịp thở tăng lên trong quá trình tập. Khi được thực hiện đều đặn với cường độ phù hợp, hoạt động này giúp rèn luyện hệ tim mạch, cải thiện khả năng sử dụng oxy của cơ thể và hỗ trợ duy trì sức bền.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hoạt động thể chất thường xuyên ở người từ 65 tuổi trở lên có thể mang lại nhiều lợi ích quan trọng: hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, cải thiện chất lượng giấc ngủ, sức khỏe tinh thần và khả năng duy trì cuộc sống độc lập. Vận động cũng góp phần bảo vệ sức khỏe xương và giảm nguy cơ té ngã.

Một lợi ích khác của chạy bộ là hỗ trợ kiểm soát cân nặng và duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể ở mức phù hợp. Khi vận động, cơ thể tiêu hao năng lượng; nếu kết hợp với chế độ ăn cân bằng, đây có thể là một cách giúp hạn chế tích tụ mỡ thừa. Trường hợp giảm khoảng 13,5 kg của Châu Nhuận Phát cho thấy chạy bộ đã góp phần đáng kể vào hành trình thay đổi vóc dáng của ông, dù không thể quy toàn bộ kết quả cho riêng bài tập này.

Đặc biệt, chạy bộ còn có thể giúp cải thiện tâm trạng. Những hoạt động thể chất đều đặn có liên quan đến việc giảm cảm giác lo âu, hỗ trợ giấc ngủ và nâng cao sức khỏe tinh thần. Đây cũng có thể là lý do khiến nhiều người gắn bó với việc chạy bộ lâu dài: không chỉ vì muốn cơ thể đẹp hơn mà còn bởi cảm giác dễ chịu sau khi vận động.

Với người lớn tuổi, duy trì được sức bền, khả năng di chuyển và sự linh hoạt trong sinh hoạt hằng ngày đôi khi còn quan trọng hơn những con số trên cân nặng.

Không chỉ chạy bộ, Châu Nhuận Phát còn thích leo núi, thái cực quyền

Bên cạnh chạy đường dài, Châu Nhuận Phát còn có niềm yêu thích đặc biệt với leo núi. Nam diễn viên thường rủ bạn bè, trong đó có Lưu Gia Linh, Miêu Kiều Vỹ và một số đồng nghiệp, tham gia các hoạt động ngoài trời.

Nếu chạy bộ chủ yếu rèn luyện sức bền tim phổi và sức chịu đựng của cơ thể, leo núi lại mang đến thử thách đa dạng hơn. Khi di chuyển trên địa hình dốc, cơ đùi, cơ mông và bắp chân phải hoạt động liên tục để nâng đỡ, đẩy cơ thể tiến về phía trước. Những đoạn đường gồ ghề còn đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng và phối hợp vận động tốt hơn.

Đặc biệt, khi xuống dốc, các nhóm cơ phải kiểm soát chuyển động để giữ cơ thể ổn định. Đây cũng là lý do leo núi có thể trở thành hoạt động hữu ích để rèn luyện sức mạnh và khả năng vận động chức năng ở người trưởng thành.

Ngoài ra, nam tài tử còn quan tâm đến những hoạt động chăm sóc cơ thể như kéo giãn, thái cực quyền và massage bàn chân. Ông duy trì thói quen massage chân sau khi học kỹ thuật từ một chuyên gia.

Trong số này, thái cực quyền là hoạt động đáng chú ý với người lớn tuổi. Những động tác chậm rãi, có kiểm soát giúp người tập rèn luyện khả năng phối hợp giữa các bộ phận cơ thể, sự linh hoạt và thăng bằng. Theo CDC, thái cực quyền cũng được xếp vào nhóm hoạt động đa thành phần, có thể kết hợp rèn luyện khả năng vận động và giữ thăng bằng ở người cao tuổi.

Có thể thấy, Châu Nhuận Phát không chỉ tập trung vào một hình thức vận động. Ông kết hợp nhiều hoạt động khác nhau để cơ thể được rèn luyện toàn diện hơn. Đây cũng là điểm đáng tham khảo khi xây dựng thói quen tập luyện lâu dài.

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