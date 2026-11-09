Bé 50 ngày tuổi bị bỏng võng mạc sau được tắm nắng, bác sĩ nói trường hợp nặng có thể dẫn đến mù lòa

Sau khoảng một giờ ra ngoài cùng mẹ, bé 50 ngày tuổi ở Phúc Kiến (Trung Quốc) được phát hiện mắt đỏ hoe. Theo thông tin được chia sẻ, gia đình đưa bé đi khám và được thông báo bé bị tổn thương võng mạc.

Nam Nam là một người mẹ ở Phúc Kiến - Trung Quốc. Khi con được 50 ngày tuổi, chị bắt đầu đưa bé ra ngoài. Vì là lần đầu nên chị chưa chuẩn bị kỹ. Hai mẹ con ra ngoài khoảng một tiếng, chỉ quanh quẩn phơi nắng trong khu dân cư. Đến khi về nhà, chị phát hiện mắt bé đỏ hoe.

Chị đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, bé được chẩn đoán bị “bỏng võng mạc”.

Bác sĩ nhi khoa nói thẳng rằng đây là tình trạng cần lưu ý, trường hợp nặng có thể dẫn đến mù lòa.

Võng mạc của trẻ nhỏ rất nhạy cảm. Khi đưa bé ra ngoài, bố mẹ cần chuẩn bị kỹ để tránh ánh nắng chiếu trực tiếp vào mắt con. Sau khi hết tháng ở cữ, nhiều mẹ rất háo hức muốn đưa con ra ngoài chơi. Tuy nhiên, có một số chi tiết cần chú ý, nhất là những điều dưới đây.

Bốn việc cần làm khi đưa bé ra ngoài

1. Bảo vệ mắt cho bé

Ở giai đoạn sơ sinh, mắt bé còn rất nhạy cảm. Khi tiếp xúc với ánh nắng, ánh sáng có thể chiếu thẳng vào mắt và gây bỏng võng mạc. Trẻ còn quá nhỏ để tự bảo vệ mắt nên cần được người lớn che chắn.

Điều này đặc biệt dễ xảy ra khi đưa bé đi phơi nắng. Bé nằm ngửa, mặt hướng lên trời nên ánh nắng dễ chiếu thẳng vào mắt. Bài gốc gợi ý dùng miếng che mắt hoặc vật khác để chắn nắng.

2. Phòng muỗi và côn trùng đốt

Da trẻ nhỏ mỏng manh, dễ bị muỗi và côn trùng đốt. Vì vậy, mỗi khi đưa bé ra ngoài, bố mẹ nên chú ý phòng côn trùng để tránh con bị đốt.

Vết đốt có thể gây sưng, nổi mẩn, thậm chí dẫn đến phản ứng dị ứng hoặc chàm. Nếu khó chịu nhiều, bé cũng có thể ngủ không yên.

3. Hạn chế để người khác tiếp xúc gần với bé

Các bé bụ bẫm, đáng yêu nên đi đến đâu cũng dễ được mọi người chú ý, xúm lại ngắm. Tuy nhiên, trẻ còn nhỏ và việc tiếp xúc gần có thể làm lây truyền vi khuẩn, virus.

Khi đưa con ra ngoài, bố mẹ nên tránh để nhiều người vây quanh hoặc tiếp xúc quá gần với bé nhằm giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

4. Chú ý thời gian ở ngoài trời

Nhiều mẹ chia sẻ rằng nên cho trẻ ra ngoài một tiếng, thậm chí hai tiếng. Tuy nhiên, với trẻ còn ít tháng tuổi, thời gian như vậy có thể quá dài. Bài gốc cho rằng ở ngoài lâu có thể khiến bé tiếp nhận quá nhiều kích thích cùng lúc, dẫn đến quá tải giác quan, và gợi ý mỗi lần ra ngoài chỉ khoảng 10 phút.

Để ý tình trạng của bé khi ra ngoài

Phần lớn các bé được đưa ra ngoài sau khi hết tháng ở cữ. Tuy nhiên, mỗi bé có tình trạng khác nhau, bố mẹ nên quan sát con mình trước khi quyết định.

Có bé bị chàm, có bé đang đầy hơi. Nếu con đang quấy, chưa cảm thấy yên tâm hoặc trong người khó chịu, việc ra ngoài có thể khiến bé thêm mệt. Vì vậy, trước mỗi lần đưa con đi chơi, bố mẹ nên để ý xem bé đang cảm thấy thế nào.

Tránh những nơi đông người, ồn ào

Khi đưa trẻ nhỏ ra ngoài, bố mẹ cũng cần chú ý đến môi trường xung quanh. Nên tránh những nơi đông người, đang thi công, có tiếng ồn lớn hoặc nhiều khói, khí thải.

Khả năng thích nghi và các giác quan của trẻ nhỏ còn đang phát triển. Bài gốc cho rằng những nơi như vậy có thể khiến bé sợ hãi, đồng thời làm tăng nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn và virus.

Bố mẹ có thể đưa con đi dạo quanh khu dân cư hoặc chọn một nơi thoáng đãng, ít người.

Có thể chia thành nhiều lần ra ngoài ngắn

Bài gốc khuyên bố mẹ chú ý đến tần suất ra ngoài hơn là cố kéo dài mỗi lần đi. Với trẻ còn ít tháng tuổi, có thể chia thành những lần ngắn trong ngày. Buổi sáng, sau khi bú, bé có thể ra ngoài một lát. Buổi chiều, sau giấc ngủ trưa, bé lại ra ngoài một chút. Đến chập tối, bố mẹ có thể đưa bé đi thêm một vòng.

Bài gốc cho rằng những lần ra ngoài ngắn, xen kẽ trong ngày có lợi hơn cho sự phát triển của trẻ.

Nguồn: Sohu