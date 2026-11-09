Hôm nay là ngày đầu mùa đông: Hãy ăn 4 món bổ dương để xua tan cảm lạnh, cải thiện tuần hoàn máu và giúp bạn vượt qua cái lạnh dễ dàng

Những món ăn này, được chế biến đặc biệt cho thời điểm bắt đầu mùa đông, có thể giúp mọi người ở mọi lứa tuổi bổ sung lại khí dương đã mất trong mùa thu và mùa đông, thanh lọc cơ thể khỏi cảm lạnh, thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường sức khỏe và trải qua toàn bộ mùa đông một cách thoải mái!

Khi mùa đông đến, thời tiết trở lạnh, âm khí mạnh còn dương khí yếu! Nhiều người bắt đầu bị lạnh tay chân, sợ lạnh, tuần hoàn máu kém, cảm giác nặng nề trong người, cứng khớp, khó ngủ vào ban đêm và thiếu năng lượng vào ban ngày ngay khi mùa đông bắt đầu. Thực chất, những triệu chứng này là do sự tích tụ khí hàn và thiếu hụt dương khí trong cơ thể.

Cốt lõi của việc giữ gìn sức khỏe mùa đông là: bồi bổ dương khí, trừ hàn, thông khí huyết! Tránh ăn quá nhiều thức ăn bổ dưỡng và nóng, vì chúng dễ gây nhiệt trong người và tắc nghẽn khí huyết. Hãy ăn nhiều món ăn nhà làm có tính ôn hòa, bồi bổ dương khí, giúp nhanh chóng trừ hàn khí và ẩm thấp tích tụ trong cơ thể, làm ấm và thông khí huyết khắp cơ thể, bồi bổ dương khí mà không gây khô, làm ấm mà không gây nhiệt trong người.

Những món ăn này, được chế biến đặc biệt cho thời điểm bắt đầu mùa đông, có thể giúp mọi người ở mọi lứa tuổi bổ sung lại khí dương đã mất trong mùa thu và mùa đông, thanh lọc cơ thể khỏi cảm lạnh, thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường sức khỏe và trải qua toàn bộ mùa đông một cách thoải mái!

1. Hẹ xào giăm bông

Thích hợp cho những người cảm thấy lạnh và sợ lạnh vào đầu mùa đông thường bị lạnh ẩm bên trong cơ thể, tay chân lạnh, dương khí yếu, và cảm thấy suy nhược toàn thân.

Thành phần

Hẹ tươi, giăm bông, tỏi, muối, nước tương nhạt và một ít dầu ăn.

Quy trình sản xuất chi tiết

Loại bỏ rễ già và lá thối của hẹ, rửa sạch, để ráo nước và cắt thành từng đoạn có chiều dài bằng nhau để dùng sau.

Cắt giăm bông thành từng dải mỏng và thái tỏi.

Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi thái lát vào xào thơm, sau đó cho thịt giăm bông thái sợi vào xào nhỏ lửa trong 1 phút cho đến khi thơm.Cho hẹ vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi hẹ mềm và chín tới.

Thêm một chút muối và một ít nước tương nhạt để tăng hương vị, đảo đều, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

Lợi ích sức khỏe

Hẹ được biết đến là "loại rau số một giúp tăng cường dương khí trong mùa đông". Chúng có tính ấm, giúp xua tan hàn khí, đặc biệt là thúc đẩy năng lượng dương của cơ thể, loại bỏ hàn khí và ẩm thấp ở tỳ vị, và có vị nhẹ hơn tỏi tây. Chúng sẽ không gây chứng ợ nóng hoặc nóng trong người khi ăn vào mùa đông.

Kết hợp với thịt giăm bông để tạo hương vị ấm áp và bổ dưỡng, món ăn này giúp tăng cường dương khí, xua tan hàn khí, làm ấm tỳ vị, đặc biệt là giúp giảm các triệu chứng như lạnh chân tay, mệt mỏi và tích tụ ẩm thấp sau khi mùa đông bắt đầu. Mỗi miếng ăn đều làm ấm dạ dày và xua tan hàn khí; những người thường xuyên bị lạnh tay chân nên ăn nhiều món này hơn – càng ăn nhiều, càng có nhiều dương khí!

2. Súp sườn cừu và củ cải

Thích hợp cho những người thường xuyên bị lạnh vào mùa đông, tuần hoàn máu kém, đau lưng và đầu gối, thể trạng yếu và hệ miễn dịch kém.

Thành phần

Sườn cừu, củ cải trắng, gừng, hành lá, muối, tiêu trắng, rượu nấu ăn

Quy trình

Cắt sườn cừu thành từng miếng nhỏ, cho vào nồi nước lạnh, thêm vài lát gừng và một ít rượu nấu ăn để chần sơ, đun sôi, hớt bọt, vớt sườn ra, rửa lại bằng nước ấm và để ráo.

Gọt vỏ củ cải trắng và cắt thành từng miếng. Thái gừng thành lát mỏng và cắt hành lá thành từng khúc.

Cho đủ nước nóng vào nồi đất, cho sườn cừu, lát gừng và khúc hành lá vào, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 40 phút.

Thêm củ cải thái miếng vào và tiếp tục ninh trong 20 phút, cho đến khi sườn cừu mềm và củ cải trong suốt.

Cuối cùng, thêm một lượng muối vừa đủ và một chút tiêu trắng cho vừa khẩu vị. Hương vị nguyên bản tươi ngon, thơm phức và không có mùi tanh.

Lợi ích sức khỏe

Thịt cừu có tác dụng làm ấm trung tiêu và thận, bổ khí và dưỡng chất. Đây là món ăn tự nhiên có tính ấm và bổ dưỡng trong mùa đông, đặc biệt được dùng để bổ sung dương khí thiếu hụt và thông kinh mạch, huyết áp. Củ cải trắng có tính thanh mát, dưỡng ẩm, giảm béo, trừ hàn điều hòa khí, trung hòa tính khô và nóng của thịt cừu.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa tính ấm và dưỡng ẩm, thức uống này giúp xua tan cái lạnh, làm ấm cơ thể, bổ khí huyết và tăng cường sức đề kháng chống lại cái lạnh! Hãy uống vào đầu mùa đông để làm ấm cơ thể từ đầu đến chân, thông khí huyết tắc nghẽn khắp cơ thể, cải thiện tình trạng lạnh thắt lưng và đầu gối, suy nhược và sợ lạnh trong mùa đông, giảm cảm lạnh và bệnh tật trong mùa đông!

3. Súp đông trùng hạ thảo và gà đen

Thích hợp cho những người bị thiếu khí huyết, dương khí yếu, mệt mỏi, sắc mặt kém và thể trạng yếu vào đầu mùa đông.

Thành phần

Gà xương đen, hoa đông trùng hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử, gừng, hành lá và muối.

Quy trình:

Làm sạch gà đen, chặt thành từng miếng, chần qua nước lạnh, vớt bọt và rửa sạch.

Rửa sạch hoa đông trùng hạ thảo và ngâm cho đến khi mềm. Bỏ hạt táo đỏ và thái gừng thành lát.

Cho gà rút xương đen, lát gừng và khúc hành lá vào nồi đất, thêm nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 50 phút.

Thêm hoa đông trùng hạ thảo và táo đỏ, tiếp tục đun nhỏ lửa trong 20 phút để chiết xuất các chất dinh dưỡng từ các nguyên liệu.

Cuối cùng, cho quả kỷ tử vào và đun nhỏ lửa trong 5 phút, sau đó nêm thêm chút muối cho vừa ăn.

Lợi ích sức khỏe

Gà xương đen bổ âm, bổ khí huyết mà không gây khô hay nóng; đông trùng hạ thảo có lợi cho thận, bổ dương, củng cố nền tảng cơ thể và tăng cường sinh lực.

Món súp này là một phương thuốc chất lượng cao, dịu nhẹ và bổ dương cho những ngày đầu mùa đông! Nó được đặc chế dành cho những người thiếu dương khí, khí huyết, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt, da mặt xỉn màu và thể trạng suy nhược. Uống súp này thường xuyên có thể bổ sung sinh lực, thúc đẩy khí huyết lưu thông, đảm bảo đủ dương khí, giúp họ thoải mái vượt qua mùa đông.

4. Trứng bác với hành lá

Thích hợp cho cả gia đình, đặc biệt là những người bị cảm lạnh và ẩm thấp vào mùa đông, tỳ vị lạnh, thiếu dương khí, và những người cảm thấy lạnh khi thức dậy.

Thành phần

Hành lá, trứng, muối, dầu ăn, một ít nước tương nhạt.

Quy trình

Rửa sạch hành lá và cắt thành từng đoạn chéo.

Đập trứng vào bát, thêm một chút muối và đánh đều.

Làm nóng dầu trong chảo, đổ hỗn hợp trứng vào, và khi trứng đông lại thì đảo nhanh rồi để riêng.

Để lại một ít dầu trong chảo, cho các đoạn hành lá vào và xào trên lửa lớn cho đến khi thơm và tỏa ra mùi thơm nồng, tính ấm của hành lá.

Cho trứng đã đánh tan vào, thêm một chút nước tương nhạt để tăng hương vị, đảo đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Lợi ích sức khỏe

Hành lá có tính ấm và thúc đẩy dương khí. Chúng là loại thực phẩm rẻ tiền nhất để trừ hàn thấp. Hành lá có thể nhanh chóng thẩm thấu vào kinh mạch, trừ hàn thấp từ bề mặt cơ thể và nội tạng, tạo ra dương khí thanh tịnh khắp cơ thể. Trứng có tính ấm, bổ sung sinh lực và nuôi dưỡng ngũ tạng.

(Nguồn bài và ảnh: Sohu)