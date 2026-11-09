Món thịt CEO Jensen Huang rất mê

Mang cái tên nghe có phần đáng sợ, tưởng liên quan đến côn trùng nhưng món thịt CEO Nvidia Jensen Huang yêu thích thực chất được làm từ toàn nguyên liệu người Việt rất quen như thịt lợn băm, lá hẹ, tỏi...

Jensen Huang, sinh năm 1963, là nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia, tập đoàn công nghệ Mỹ đứng sau những dòng chip xử lý đồ họa và nền tảng trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi thế giới. Vị tỷ phú gốc Đài Loan (Trung Quốc) không chỉ nổi tiếng với phong cách làm việc quyết liệt, hiệu quả mà còn có tình yêu đặc biệt dành cho ẩm thực quê hương.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình TVBS Look at the Person được phát sóng tháng 6/2024, khi được hỏi về món ăn yêu thích, Jensen Huang không ngần ngại gọi tên Thương ưng đầu (蒼蠅頭 - Cāng Yíng Tóu), đồng thời khen món ăn này rất ngon và đặc biệt thích vị cay. Trong nhiều lần chia sẻ về sở thích ăn uống sau này, ông cũng thường xuyên nhắc tên món này khi nói về các món yêu thích trong ẩm thực Đài Loan.

Jensen Huang vốn nổi tiếng là vị tỷ phú yêu thích trải nghiệm ẩm thực, không ngại ăn các món bình dân (Ảnh minh họa)

Điều thú vị là Thương ưng đầu, hay còn được gọi là món "đầu ruồi", không hề có nguyên liệu nào liên quan đến côn trùng. Tên gọi xuất phát từ hình thức món ăn sau khi chế biến: những hạt đậu đen lên men nhỏ li ti nằm xen giữa thịt băm và rau xanh trông giống những con ruồi nhỏ.

Món ăn này gồm thịt heo băm, hẹ bông, đậu đen lên men, tỏi và ớt. Nhìn qua, nhiều người Việt có thể liên tưởng đến món thịt băm xào lá hẹ vốn quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, đậu đen lên men chính là nguyên liệu tạo nên hương vị mặn, thơm và đậm đà rất riêng của phiên bản Đài Loan.

Món thịt bình dân nhưng rất "hao cơm" được Jensen Huang gọi là "món tủ" trong ẩm thực Đài Loan (Trung Quốc)

Món thịt Jesen Huang mê có gì bổ dưỡng?

Thương ưng đầu không phải món ăn cầu kỳ nhưng có thể cung cấp nhiều dưỡng chất từ các nguyên liệu quen thuộc. Trong đó, thịt heo băm là nguồn protein quan trọng, cần thiết cho quá trình xây dựng, duy trì cơ bắp và sửa chữa các mô trong cơ thể.

Thịt heo còn cung cấp vitamin B1, B6, B12, kẽm và sắt. Đặc biệt, vitamin B1 tham gia chuyển hóa carbohydrate thành năng lượng, trong khi vitamin B12 cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Đây cũng là lý do thịt heo có thể góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày, nhất là khi được sử dụng với khẩu phần hợp lý.

Thành phần đơn giản nhưng cũng nhiều dinh dưỡng của món "Thương ưng đầu" (Ảnh minh họa)

Một nguyên liệu đáng chú ý khác là hẹ bông. Loại rau này chứa chất xơ, vitamin C, vitamin K và các hợp chất thực vật. Chất xơ hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, giúp duy trì chức năng đường ruột. Vitamin C tham gia tổng hợp collagen, hỗ trợ quá trình lành vết thương và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Trong khi đó, vitamin K đóng vai trò quan trọng đối với quá trình đông máu và sức khỏe xương.

Đậu đen lên men cũng góp phần làm tăng giá trị dinh dưỡng cho món ăn. Nguyên liệu này được làm từ đậu nành đen lên men, chứa protein thực vật và một số hợp chất có nguồn gốc từ đậu nành. Quá trình lên men tạo nên hương vị umami đặc trưng, giúp món ăn đậm đà mà không cần sử dụng quá nhiều loại gia vị.

Ớt và tỏi cũng góp phần bổ sung các hợp chất thực vật. Trong ớt có capsaicin, chất tạo vị cay được nghiên cứu về những tác động đối với chuyển hóa và sức khỏe. Tuy nhiên, không nên xem việc ăn cay là phương pháp giảm cân hay điều trị bệnh.

Cách làm món Thương ưng đầu tại nhà

Điểm đặc biệt khi nói về nguyên liệu và cách làm món thịt bình dân, đamh chất quê nhà mà Jensen Huang mê ăn là món ăn này có cách chế biến khá giống các món xào quen thuộc của người Việt. Nguyên liệu cho khoảng 3-4 người gồm 200g thịt heo băm, 200-250g hẹ bông, 2 thìa đậu đen lên men, 2-3 quả ớt, 3 tép tỏi, một ít gừng, dầu ăn và gia vị.

Trước tiên, rửa sạch hẹ bông, để ráo rồi cắt thành những đoạn nhỏ khoảng 0,5-1cm. Đậu đen lên men rửa nhanh qua nước để giảm độ mặn, sau đó băm sơ. Tỏi, gừng và ớt cũng được thái nhỏ.

Cách chế biến món ăn yêu thích của Jesen Huang được cho là có nhiều điểm tương đồng với món thịt băm xào lá hẹ ở Việt Nam (Ảnh minh họa)

Làm nóng chảo với một lượng dầu vừa phải, cho thịt heo băm vào đảo đều đến khi thịt săn lại và chín. Tiếp tục thêm tỏi, gừng, ớt và đậu đen lên men, đảo nhanh để các nguyên liệu dậy mùi thơm. Cuối cùng, cho hẹ bông vào xào trên lửa lớn khoảng 1-2 phút. Nêm thêm một chút nước tương nếu cần, đảo đều rồi tắt bếp khi rau vẫn giữ được màu xanh và độ giòn nhẹ.

Bản thân tỷ phú nhà Nvidia cũng chia sẻ rằng tuy đơn giản nhưng món này hấp dẫn bởi hương vị đậm đà, giòn sần sật của hẹ, béo ngậy của thịt băm và cực kỳ "hao cơm".

Ăn món "đầu ruồi" thế nào để có lợi cho sức khỏe?

Dù có thịt và rau trong cùng một món ăn, Thương ưng đầu vẫn là món ăn ngon nhưng có những điểm cần lưu ý khi ăn uống để tốt cho sức khỏe.

Đầu tiên là lượng muối từ đậu đen lên men và nước tương. Đây đều là những nguyên liệu có hàm lượng natri đáng kể. Nếu sử dụng quá nhiều, món ăn có thể góp phần làm tăng tổng lượng muối trong khẩu phần hằng ngày. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2.000mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5g muối. Ăn quá nhiều natri trong thời gian dài có thể làm tăng huyết áp, từ đó gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Dù ngon miệng và cung cấp nhiều năng lượng, nhưng hãy chú ý kiểm soát nguyên liệu và dầu mỡ, gia vị khi chế biến Thương ung đầu nếu muốn bảo vệ sức khỏe (Ảnh minh họa)

Thứ hai, lượng chất béo trong món ăn phụ thuộc đáng kể vào phần thịt được lựa chọn. Thịt heo băm nhiều mỡ, kết hợp với việc sử dụng quá nhiều dầu khi xào, có thể khiến món ăn chứa nhiều năng lượng và chất béo bão hòa hơn cần thiết.

Để chế biến lành mạnh hơn, nên ưu tiên thịt heo nạc hoặc nạc vai có lượng mỡ vừa phải, giảm dầu ăn, rửa nhanh đậu đen lên men trước khi sử dụng và hạn chế nêm thêm nước tương, muối. Nên tăng lượng rau củ trong bữa ăn, uống thêm nước để cân bằng lại. Dù rất hợp để ăn với cơm trắng nhưng không vì vậy mà chúng ta rơi vào "cái bẫy" ăn vô tội vạ. Người bị tăng huyết áp hoặc cần kiểm soát natri càng nên chú ý khẩu phần.

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