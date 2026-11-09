Thành tích của cô gái này gắn với sáng kiến “Xây dựng và triển khai mô hình can thiệp dược lâm sàng trong dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cho bệnh nhân ngoại khoa không chỉnh hình”.

Tối 07/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Bắc Ninh, Đại úy, ThS Tống Thanh Huyền (Trợ lý Ban Dược lâm sàng, Khoa Dược, Bệnh viện TWQĐ 108 vinh dự là một trong 45 cá nhân tiêu biểu được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen tại Chương trình tuyên dương Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi và trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2026.

Thành tích của cô gắn với sáng kiến “Xây dựng và triển khai mô hình can thiệp dược lâm sàng trong dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cho bệnh nhân ngoại khoa không chỉnh hình”.

Trong quá trình công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Đại úy, ThS Tống Thanh Huyền luôn quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế biến chứng cho người bệnh. Đặc biệt, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân ngoại khoa sau phẫu thuật là vấn đề chị dành nhiều tâm huyết nghiên cứu. Đây là biến chứng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng, để lại di chứng và kéo dài thời gian điều trị. Từ thực tiễn đó, chị cùng đồng nghiệp xây dựng mô hình can thiệp dược lâm sàng nhằm tăng cường đánh giá nguy cơ, lựa chọn biện pháp dự phòng phù hợp cho người bệnh.

Quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do việc đánh giá nguy cơ huyết khối đòi hỏi cân nhắc giữa lợi ích dự phòng và nguy cơ xuất huyết, trong khi khối lượng công việc của bác sĩ ngoại khoa lớn, các thang điểm đánh giá tương đối phức tạp. “Thời gian đầu, hoạt động tập huấn và biểu mẫu giấy chưa tạo được chuyển biến rõ rệt. Nhóm phải vừa bảo đảm công việc thường quy, vừa thu thập dữ liệu, lắng nghe góp ý và liên tục điều chỉnh cách can thiệp”, chị chia sẻ.

Với sự hỗ trợ của lãnh đạo Khoa, các bác sĩ và Ban Công nghệ thông tin, nhóm từng bước hoàn thiện phương pháp triển khai, đưa mô hình vào thực hành chuyên môn. Quá trình ấy cũng giúp chị nhận ra rằng, bên cạnh tinh thần dám nghĩ, dám làm, người trẻ cần kiên trì, cầu thị và tôn trọng bằng chứng khoa học. Mô hình phát huy vai trò của dược sĩ lâm sàng trong đánh giá nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, phối hợp với bác sĩ lựa chọn biện pháp dự phòng và theo dõi việc sử dụng thuốc. Sau khi triển khai, tỷ lệ bệnh nhân được dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch tăng từ 11,9% lên 49,6%.

Đại tá, TS Nguyễn Trung Hà (Phó Chủ nhiệm Khoa Dược, Bệnh viện TWQĐ 108) nhận xét: “Đại úy, ThS Tống Thanh Huyền là cán bộ có năng lực, chủ động trong công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học và đào tạo. Sáng kiến của chị có giá trị thực tiễn, giúp nâng cao hiệu quả dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và khẳng định vai trò của dược sĩ lâm sàng trong bảo đảm an toàn người bệnh”.

Việc đạt Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc năm 2026 ghi nhận những nỗ lực của Đại úy, ThS Tống Thanh Huyền trong công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Thành quả từ sáng kiến cũng cho thấy sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ dược sĩ lâm sàng Bệnh viện TWQĐ 108 trong phối hợp điều trị, dự phòng biến chứng và hướng tới an toàn người bệnh.

(Ảnh: BV)