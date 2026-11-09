Gia đình 3 người đều mắc ung thư dạ dày do 1 kiểu ăn, bác sĩ nghiêm khắc nhắc nhở "tiết kiệm kiểu này chỉ dẫn đến bệnh tật thôi"

Qua tìm hiểu, nguyên nhân khiến bác sĩ chú ý là gia đình này có thói quen ăn thức ăn thừa trong hầu hết các bữa ăn suốt thời gian dài để tiết kiệm tiền bạc và công sức.

Giá cả ngày càng đắt đỏ, thu nhập không tăng tương ứng khiến nhiều gia đình phải tính toán chi tiêu, từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày. Thế nhưng, bác sĩ Liêu Kế Đỉnh (Liao Jiding), công tác tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Trường Canh Lâm Khẩu (Đài Loan, Trung Quốc), cảnh báo rằng tiết kiệm không đúng cách có thể khiến con người phải trả giá bằng sức khỏe. Theo ông, điều đáng lo không nằm ở một bữa ăn riêng lẻ mà là những thói quen thiếu an toàn được lặp đi lặp lại trong thời gian dài.

Bác sĩ Liêu Kế Đỉnh chia sẻ, ông từng gặp trường hợp cả gia đình gồm 3 người lần lượt được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày. Qua tìm hiểu, nguyên nhân khiến bác sĩ chú ý là gia đình này có thói quen ăn thức ăn thừa trong hầu hết các bữa ăn suốt thời gian dài để tiết kiệm tiền bạc và công sức.

Tuy nhiên, các loại rau lá xanh sau khi để qua đêm có thể làm gia tăng hàm lượng nitrit trong một số điều kiện nhất định. Dù bảo quản trong tủ lạnh giúp kéo dài thời gian sử dụng, nhiệt độ thấp cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn sự phát triển của vi khuẩn và những biến đổi hóa học trong thực phẩm. Theo bác sĩ, việc thường xuyên tiêu thụ những món ăn để qua đêm không đúng cách có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư đường tiêu hóa.

Bác sĩ Liêu Kế Đỉnh cũng chỉ ra 4 thói quen tiết kiệm tưởng nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

1. Cắt bỏ phần mốc rồi ăn tiếp

Không ít người có thói quen cắt bỏ phần trái cây bị mốc hoặc rửa, phơi nắng thực phẩm khô bị mốc rồi dùng tiếp. Tuy nhiên, nấm mốc có thể lan sâu hơn phần nhìn thấy bằng mắt thường, một số loại còn sinh độc tố gây hại. Đáng chú ý, aflatoxin được xếp vào nhóm chất gây ung thư cho người, có mối liên hệ rõ ràng với ung thư gan. Rửa sạch, phơi nắng hay cắt bỏ phần mốc không bảo đảm loại bỏ được độc tố, vì vậy nên bỏ thực phẩm đã bị nhiễm mốc.

2. Thường xuyên ăn đồ chế biến sẵn vì tiện và rẻ

Mì ăn liền, xúc xích và thức ăn nhanh giúp tiết kiệm thời gian nhưng nếu trở thành nguồn dinh dưỡng chủ yếu, chế độ ăn dễ mất cân đối. Đặc biệt, thịt chế biến sẵn được xếp vào nhóm 1 về bằng chứng gây ung thư ở người, với mối liên hệ rõ nhất là ung thư đại trực tràng. Điều này không có nghĩa ăn một lần sẽ mắc bệnh, nhưng nên hạn chế tiêu thụ thường xuyên, đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây, trứng, cá và các loại đậu.

3. Tái sử dụng dầu chiên nhiều lần

Dầu ăn bị đun nóng nhiều lần ở nhiệt độ cao có thể bị oxy hóa và hình thành các hợp chất không có lợi cho sức khỏe. Khi dầu sẫm màu, có mùi khét, nổi nhiều bọt hoặc trở nên đặc bất thường, không nên tiếp tục sử dụng. Tốt nhất, hãy dùng lượng dầu vừa đủ, hạn chế chiên ngập dầu và tránh đun nóng kéo dài.

4. Tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu

Khói bếp, đặc biệt khi chiên xào ở nhiệt độ cao hoặc để dầu bốc khói, có thể chứa các hạt bụi mịn và hợp chất gây kích ứng đường hô hấp. Nên bật máy hút mùi từ khi bắt đầu nấu, duy trì trong suốt quá trình chế biến và để máy chạy thêm một khoảng thời gian sau khi nấu theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đồng thời, cần thông gió phù hợp để hạn chế tích tụ khói trong nhà.

Tiết kiệm thông minh là không đánh đổi sức khỏe

Bên cạnh việc ăn uống an toàn, mỗi người nên duy trì vận động thường xuyên, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và tham gia các chương trình sàng lọc ung thư phù hợp với độ tuổi, giới tính và yếu tố nguy cơ. Không phải ai cũng cần thực hiện mọi xét nghiệm tầm soát; việc lựa chọn nên dựa trên khuyến cáo y tế và tư vấn của bác sĩ.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, tiết kiệm là điều cần thiết. Nhưng thay vì cố tận dụng thực phẩm hư hỏng, lạm dụng đồ ăn chế biến sẵn hay bỏ qua việc bảo vệ sức khỏe, hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: mua thực phẩm vừa đủ, bảo quản đúng cách, ưu tiên nguyên liệu tươi và giữ căn bếp thông thoáng. Những thói quen này không thể bảo đảm ngăn ngừa hoàn toàn ung thư, nhưng góp phần giảm các nguy cơ có thể phòng tránh và duy trì sức khỏe lâu dài.