4 thực phẩm giàu progesterone giúp phụ nữ sau 40 trẻ lâu, da dẻ hồng hào

Người ta thường nói “thời gian không chừa một ai”, đặc biệt là phụ nữ sau tuổi 40. Cơ thể bắt đầu dễ mệt mỏi, khó ngủ, da dẻ kém tươi sáng, thậm chí kinh nguyệt cũng dần thất thường. Nguyên nhân lớn nằm ở sự thay đổi hormone trong cơ thể, trong đó progesterone đóng vai trò then chốt.

Progesterone là hormone do buồng trứng tiết ra, cùng với estrogen giúp duy trì chu kỳ kinh nguyệt, hỗ trợ mang thai, bảo vệ niêm mạc tử cung và điều hòa chuyển hóa. Khi bước qua tuổi 40, buồng trứng suy giảm, progesterone tụt xuống khiến chị em dễ mất ngủ, lo âu, trầm cảm, tích mỡ bụng, da khô và nhanh lão hóa.

Các chuyên gia cho rằng thay vì phụ thuộc thuốc, phụ nữ nên bổ sung “progesterone thực vật” từ thực phẩm. Đây là cách an toàn, lành tính, giúp cân bằng hormone, cải thiện sức khỏe và giữ gìn nét thanh xuân.

Dưới đây là 4 loại thực phẩm được ví như “nguồn progesterone tự nhiên”, phụ nữ ngoài 40 nên tăng cường:

1. Đậu nành và các chế phẩm

Sữa đậu nành, đậu phụ chứa nhiều isoflavone, hoạt chất có cấu trúc tương tự estrogen, giúp điều hòa nội tiết, giảm bốc hỏa, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ phòng loãng xương. Uống 3-5 lần sữa đậu nành mỗi tuần sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt.

2. Các loại hạt, đặc biệt là hạt lanh và hạt bí

Nhóm hạt chứa vitamin E, kẽm, selen cùng lignan, một dạng phytoestrogen. Những dưỡng chất này tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp hormone, giúp làn da căng mịn, tâm trạng ổn định. Mỗi ngày chỉ cần một nắm nhỏ (20-30g) là đủ, tránh ăn quá nhiều dễ tăng cân.

3. Rau họ cải như bông cải xanh, cải xoăn

Giàu vitamin C, K và axit folic, nhóm rau xanh đậm màu này còn chứa phytoestrogen, giúp bảo vệ buồng trứng khỏi stress oxy hóa, gián tiếp thúc đẩy sản sinh progesterone. Nên hấp hoặc xào nhanh để giữ lại tối đa dưỡng chất.

4. Ngũ cốc nguyên hạt

Gạo lứt, yến mạch, quinoa giàu vitamin nhóm B và chất xơ. Vitamin B giúp tổng hợp hormone, còn chất xơ hỗ trợ đào thải estrogen dư thừa, giữ cân bằng nội tiết. Thêm ngũ cốc nguyên hạt vào bữa ăn hàng ngày giúp vừa no lâu, vừa trẻ hóa từ bên trong.

Các bác sĩ lưu ý hiệu quả từ thực phẩm cần thời gian, thường sau 3-6 tháng duy trì mới thấy cải thiện rõ rệt về giấc ngủ, tâm trạng và làn da. Song song, chị em nên ngủ đủ giấc, tập thể dục và tránh đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn để giữ cân bằng hormone tốt hơn.

Nói cách khác, “thần dược trẻ hóa” cho phụ nữ sau 40 không nằm ở mỹ phẩm đắt tiền, mà có thể đến từ bữa cơm hằng ngày nếu biết ăn uống khoa học.

Nguồn và ảnh: Sohu