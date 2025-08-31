Đậu xanh có tác dụng gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, thành phần dinh dưỡng trong 100g đậu xanh bao gồm: 31 calo, 6,97g Cacbonhidrat, 2,7g chất xơ, 0,22g chất béo, 1,8g chất đạm, 35 mcg vitamin A, 0.141 mg Vitamin B6, 12.2 mg Vitamin C, 14.4 mcg Vitamin K, 33 mcg Axit Folic, 37 mg Canxi, 1, 03 mg Sắt, 25 mg MagiE, 38 mg Phốt pho, 211 mg Kali, 19 mcg Fluorua,… và một số dưỡng chất khác.

Dưới đây là một số tác dụng của đậu xanh với sức khỏe nếu bạn biết cách sử dụng loại thực phẩm này hợp lý:

Tốt cho tim mạch: Đậu xanh là thực phẩm giàu chất xơ hòa tan đặc biệt là pectin, cùng với hàm lượng magiê, kali giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa có trong đậu xanh cũng góp phần giúp bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương do các gốc tự do.

Đậu xanh rất tốt cho sức khoẻ

Giúp kiểm soát đường huyết: Bài viết của BS. Nguyễn Huy Hoàng trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, đậu xanh chứa nhiều tinh bột kháng cùng hàm lượng chất xơ cao giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, giúp ổn định đường huyết sau ăn.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy đậu xanh là thực phẩm giúp cải thiện độ nhạy insulin, từ đó hỗ trợ phòng ngừa và kiểm soát tiểu đường type 2.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Đậu xanh ít chất béo, giàu protein và chất xơ sẽ tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá mức; đồng thời tinh bột kháng trong đậu xanh làm giảm hấp thu calo, từ đó giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ tiêu hóa: Chất xơ trong đậu xanh giúp tăng cường nhu động ruột, phòng chống táo bón. Ngoài ra oligosaccharide cùng các tinh bột kháng là những thành phần từ đậu xanh giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, cải thiện sức khỏe đường ruột.

Tăng cường miễn dịch và chống viêm: Đậu xanh chứa các hợp chất phenolic, flavonoid có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, chống virus; cùng với các vitamin và khoáng chất sẽ giúp nâng cao sức đề kháng, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Tác dụng giải độc: Đậu xanh là vị thuốc tự nhiên thường được dân gian sử dụng để hạ sốt và giải độc trong nhiều trường hợp. Một số nghiên cứu hiện đại cũng chứng minh khả năng giảm độc tính một số kim loại nặng và thuốc trừ sâu của đậu xanh.

Bảo vệ da và chống lão hóa: Chất chống oxy hóa (vitexin, isovitexin, phenolic) có trong đậu xanh giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UV, làm chậm quá trình lão hóa.

Một số lưu ý khi ăn đậu xanh

Đậu xanh có tính hàn, ăn nhiều dễ làm lạnh bụng, đầy hơi, tiêu chảy. Người cơ địa hư hàn (thường lạnh tay chân, hay đau bụng khi ăn đồ sống lạnh, ăn uống khó tiêu), người thể trạng yếu, người mới phục hồi sau bệnh, sau phẫu thuật… không nên dùng nhiều đậu xanh.

Người đang cảm lạnh, sốt do phong hàn, tiêu chảy do lạnh không nên uống nước đậu xanh, vì dễ làm bệnh nặng thêm.

Theo Đông y, đậu xanh có tác dụng giải độc dược tính, có thể làm giảm hiệu quả của thuốc đang dùng (đặc biệt là thuốc bổ, thuốc Đông y có tính ôn). Do vậy, nếu đang dùng thuốc, nên uống cách xa ít nhất 1–2 giờ. Trẻ nhỏ, người già, phụ nữ có thai nên ăn với lượng vừa phải, tránh lạm dụng; nên nấu nhừ trước khi ăn, tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.