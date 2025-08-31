9 việc nhỏ tưởng vô hại nhưng "HẠI KHÔNG TƯỞNG", chắc chắn ai cũng từng làm trong đời!

Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta vô tình thực hiện những thói quen nhỏ mà không để ý đến hệ lụy. Thoạt nhìn có vẻ bình thường, vô hại hay thậm chí tiện lợi, bị hiểu nhầm là tốt nhưng những việc dưới đây đang âm thầm gây hại cho sức khỏe và cuộc sống của bạn:

1. Để đồ lót qua đêm mới giặt

Đồ lót là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm. Để đồ lót qua đêm mới giặt sẽ khiến vi khuẩn có thêm thời gian phát triển, và dù giặt sạch sau đó, một số mầm bệnh vẫn có thể tồn tại. Ngoài ra, việc giặt đồ lót bằng tay nếu không xả kỹ xà phòng cũng có thể gây kích ứng da. Tốt nhất nên giặt đồ lót ngay sau khi thay ra và thay mới định kỳ 3 - 6 tháng một lần.

Ảnh minh họa

2. Xả nước bồn cầu trong khi mở nắp

Nhiều người có thói quen xả bồn cầu ngay sau khi sử dụng mà không đậy nắp. Hành động này nghe tưởng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Khi xả nước, các luồng xoáy sẽ tạo ra hiệu ứng bình phun (aerosol), khiến những hạt vi khuẩn và mầm bệnh từ chất thải có thể bắn ra không khí, lan truyền khắp phòng tắm và bám vào các vật dụng như bàn chải đánh răng, khăn mặt. Đây là một trong những nguyên nhân làm lây lan các bệnh truyền nhiễm.

3. Cắt bỏ phần mốc hỏng trên thực phẩm rồi ăn tiếp

Vì tiếc của, nhiều người có thói quen cắt bỏ phần mốc hỏng và giữ lại phần còn lại để ăn. Tuy nhiên, khi một phần thực phẩm đã bị mốc, toàn bộ món ăn đều có thể đã bị nhiễm aflatoxin - một loại độc tố vi nấm nguy hiểm. Aflatoxin là nguyên nhân gây ung thư gan nếu tích tụ lâu dài. Do đó, hãy vứt bỏ toàn bộ thực phẩm đã bị mốc để đảm bảo an toàn.

Ảnh minh họa

4. Đậy nắp máy giặt ngay sau khi giặt

Nhiều người có thói quen đóng nắp máy giặt ngay sau khi sử dụng để tránh bụi. Tuy nhiên, hành động này giữ lại hơi ẩm bên trong lồng giặt, tạo môi trường cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển, gây mùi hôi và ảnh hưởng đến quần áo. Bạn nên mở nắp máy giặt trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng để lồng giặt khô hoàn toàn trước khi đóng lại.

5. Ngâm nước để rã đông thịt

Khi rã đông, vi khuẩn trong thịt sẽ bắt đầu sinh sôi trở lại. Việc ngâm thịt vào nước, dù nước nóng cũng sẽ làm tăng tốc độ phát triển của vi khuẩn, đặc biệt là ở nhiệt độ phòng. Ngoài ra, cách rã đông này còn khiến protein và vitamin B trong thịt bị thất thoát, làm giảm hương vị. Thay vì ngâm nước, bạn nên chuyển thịt từ ngăn đá xuống ngăn mát tủ lạnh để rã đông từ từ.

6. Tắm rửa quá kỹ

Tắm rửa là việc tốt, nhưng tắm quá lâu, đặc biệt là hơn nửa giờ, có thể gây hại cho da. Việc làm sạch quá mức sẽ làm hỏng hàng rào bảo vệ da, khiến da dễ bị khô và kích ứng. Thời gian tắm lý tưởng là khoảng 10 phút. Hơn nữa, có một số bộ phận như tai, lỗ mũi, rốn và vùng kín không nên vệ sinh quá sạch vì có thể gây mất cân bằng vi khuẩn có lợi và dẫn đến bệnh tật.

Ảnh minh họa

7. Gấp chăn ngay sau khi thức dậy

Sau một đêm dài, chăn, ga, gối, đệm thường tích tụ hơi ẩm từ mồ hôi cơ thể. Việc gấp chăn ngay lập tức sẽ giữ lại hơi ẩm và nhiệt, tạo điều kiện lý tưởng cho mạt bụi và nấm mốc sinh sôi. Thay vào đó, hãy giũ và lật chăn để hơi ẩm tự nhiên bay hơi. Đồng thời, nên giặt chăn ga gối đệm 2 tuần một lần để đảm bảo vệ sinh.

8. Đũa mốc rửa đi dùng tiếp

Nhiều người có thói quen rửa sạch những chiếc đũa bị mốc và tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, việc này cực kỳ nguy hiểm. Khi đũa đã bị mốc, các bào tử nấm mốc đã len lỏi sâu vào bên trong thớ gỗ, không thể loại bỏ hoàn toàn chỉ bằng cách rửa sạch. Tiếp tục sử dụng những chiếc đũa này sẽ đưa vi khuẩn và độc tố vào cơ thể, gây hại cho sức khỏe. Khi đũa có dấu hiệu đổi màu, có đốm hoặc mùi lạ, hãy thay ngay lập tức.

9. Tập thể dục khi ăn no để nhẹ bụng

Ảnh minh họa

Tập thể dục là thói quen tốt, nhưng tập ngay sau khi ăn no lại gây hại không ngờ. Khi ăn, máu sẽ tập trung về dạ dày để tiêu hóa. Nếu bạn tập thể dục ngay, máu sẽ phải phân tán đến các cơ bắp, gây cản trở quá trình tiêu hóa. Điều này dẫn đến các triệu chứng khó chịu như đau bụng, đầy hơi, buồn nôn, chuột rút, thậm chí là trào ngược dạ dày. Tốt nhất, hãy đợi ít nhất 1-2 tiếng sau bữa ăn chính trước khi tập thể dục.

Nguồn và ảnh: Sohu, Daily mail