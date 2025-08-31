“Con không chịu ăn vì… mẹ không chịu hiểu”: Khi vấn đề không nằm ở hộp sữa

Cơn ám ảnh mang tên “biếng ăn”

Không ít bà mẹ trẻ, đặc biệt là GenZ hoặc Millennials lần đầu làm mẹ, rơi vào cảnh hoang mang khi con chỉ uống vài ngụm sữa đã quay đi, ăn dặm thì ngậm mãi không chịu nuốt. Trong tâm lý sốt ruột, nhiều mẹ ngay lập tức đổ lỗi cho… hộp sữa: “Sữa này không hợp, chắc phải đổi loại khác thôi”.

Nhưng các chuyên gia dinh dưỡng đã nhấn mạnh biếng ăn không phải lúc nào cũng xuất phát từ sữa. Nó có thể đến từ nhiều yếu tố từ tâm lý (bé chán, bé muốn được chơi hơn là ăn), sinh lý (đang mọc răng, đang ốm nhẹ), cho đến thói quen sinh hoạt chưa hợp lý (ăn vặt nhiều, giờ giấc lộn xộn).

Ảnh minh họa: Zhuanlan

Một nghịch lý thú vị là nhiều bé không hề thiếu chất, vẫn tăng trưởng trong ngưỡng bình thường, nhưng mẹ thì hoang mang vì… con ăn ít hơn “con nhà người ta”. Hậu quả là gì? Mẹ đổi sữa liên tục, thử hết loại này đến loại kia, khiến hệ tiêu hóa non nớt của bé không kịp thích nghi. Không ít trường hợp, chính việc đổi sữa dồn dập lại khiến bé tiêu chảy, táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa, càng biếng ăn hơn.

Bí kíp “vàng mười” để con ăn uống khỏe, mẹ thêm an tâm

Việc “nịnh” con ăn uống khỏe, thực ra không khó đến thế

Thay vì đổ lỗi cho sản phẩm, mẹ có thể bắt đầu từ những điều nhỏ hơn hơn:

- Quan sát thói quen sinh hoạt của con: Bé có ngủ đủ giấc không? Có đang mọc răng, bị táo bón hay khó chịu gì không?

- Tạo không khí bữa ăn thoải mái: Thay vì thúc ép, hãy để con có cơ hội cầm thìa, tự xúc. Không khí vui vẻ giúp bé ăn nhiều hơn bất kỳ loại sữa đắt tiền nào.

- Duy trì một loại sữa ổn định: Hệ tiêu hóa của trẻ cần thời gian thích nghi. Đừng đổi sữa liên tục chỉ vì thấy “bé nhà người ta” tăng cân nhanh hơn.

- Tôn trọng sự khác biệt: Mỗi bé có một nhịp phát triển riêng. Không phải bé nào cũng bụ bẫm, tăng cân vù vù mới gọi là khỏe mạnh.

“Con không chịu ăn” không đồng nghĩa với “sữa không tốt”. Đằng sau sự biếng ăn của trẻ, đôi khi chỉ đơn giản là mẹ chưa đủ kiên nhẫn, chưa hiểu đúng nhu cầu và nhịp phát triển của con. Thay vì chạy theo hội nhóm, tin vào lời quảng cáo hay “truyền miệng”, mẹ có thể bình tĩnh quan sát, trò chuyện cùng bác sĩ và đồng hành cùng con theo cách khoa học hơn.

Nuôi con không phải một cuộc đua xem ai dùng sữa xịn hơn, mà là hành trình học cách lắng nghe để hiểu rằng, mỗi cữ ăn, mỗi hộp sữa chỉ thực sự có ý nghĩa khi phù hợp với chính bé nhà mình.