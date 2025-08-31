Bất ngờ với bộ môn giúp kéo dài thêm 10 năm tuổi thọ - không phải cầu lông, bơi lội hay đạp xe

Nghiên cứu mới cho thấy những người chơi tennis thường xuyên có thể kéo dài tuổi thọ thêm gần 10 năm — vượt xa lợi ích kéo dài tuổi thọ từ các môn như cầu lông, đạp xe, bơi lội, chạy bộ, và thậm chí cả bóng đá.

Môn thể thao này đang phát triển nhanh chóng. Năm ngoái, cứ 12 người Mỹ thì có 1 người cầm vợt ra sân — tỷ lệ tham gia cao nhất từng được ghi nhận, theo Hiệp hội Quần vợt Hoa Kỳ.

“Tennis là một môn thể thao đặc biệt vì mọi lứa tuổi đều có thể chơi, từ 2 tuổi đến 92 tuổi hoặc hơn, điều này khiến nó trở nên dễ tiếp cận với rất nhiều người,” Tiến sĩ Melissa Leber, giám đốc y học thể thao tại khoa cấp cứu của Hệ thống Y tế Mount Sinai, Mỹ, chia sẻ với báo New York Post.

Dù bạn là người mới bắt đầu hay đã chơi lâu năm, theo bác sĩ Leber, tennis mang lại nhiều lợi ích sức khỏe độc đáo mà các hình thức vận động khác không có.

Hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp kéo dài tuổi thọ. (Ảnh minh họa)

Tăng cường sức mạnh cơ bắp

“Tennis là một bài tập toàn thân. Nó bao gồm các chuỗi vận động từ đầu đến chân,” bác sĩ Leber giải thích. “Bạn rèn luyện vai, cơ lõi, chân, lưng, đồng thời nó cũng kết hợp giữa luyện tập tim mạch và luyện tập sức bền.”

Dạng vận động này giúp làm chậm quá trình mất cơ bắp do tuổi tác, đồng thời tăng cường cả phần thân trên và thân dưới.

“Tennis giúp tăng cường các nhóm cơ giúp cải thiện khả năng thăng bằng và ngăn ngừa té ngã khi bạn già đi,” Leber nói.

Té ngã là một trong những nguyên nhân gây chấn thương hàng đầu ở người từ 65 tuổi trở lên, với hơn một phần tư người cao tuổi báo cáo bị té ít nhất một lần mỗi năm, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).

Giữ cho xương luôn chắc khỏe

Là môn thể thao chịu trọng lượng và có tác động cao, tennis cũng có thể giúp duy trì hệ xương chắc khỏe, vì xương có xu hướng yếu dần theo thời gian.

Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy đàn ông lớn tuổi chơi tennis đối kháng có mật độ xương cao hơn 23% so với những người không hoạt động. Đối với phụ nữ sau mãn kinh — nhóm có nguy cơ cao bị loãng xương — việc chơi tennis lâu dài có liên quan đến sức khỏe xương được cải thiện.

Nếu có té ngã xảy ra, mật độ xương cao hơn cũng có thể giúp giảm nguy cơ gãy xương và những chấn thương khác có thể dẫn đến biến chứng lâu dài và suy giảm khả năng vận động.

Tennis giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp và sức khỏe của xương. (Ảnh minh họa)

Lợi ích của việc giao lưu xã hội

Không chỉ dừng lại ở lợi ích thể chất — tennis còn là môn thể thao mang tính xã hội, rất tốt cho sức khỏe tinh thần.

“Khi lớn tuổi hơn, nhiều người chuyển sang chơi theo cặp, và kiểu giao tiếp cùng bầu không khí xã hội như vậy thực sự rất tuyệt vời,” Leber cho biết.

Cảm giác kết nối này đặc biệt quan trọng khi có tuổi. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 1 trong 3 người cao tuổi ở Mỹ sống trong tình trạng cô lập xã hội — yếu tố nguy cơ dẫn đến tử vong sớm, sa sút trí tuệ, bệnh tim và đột quỵ.

Ngoài ra, việc phải nhanh chóng đưa ra quyết định về hướng đánh bóng hay giữ sự tỉnh táo trong những pha bóng kéo dài cũng giúp rèn luyện sự minh mẫn cho não bộ.

Mẹo dành cho những người mới bắt đầu chơi

Trước khi ra sân, bác sĩ Leber khuyến nghị:

Mang giày thể thao có hỗ trợ tốt

Chọn vợt có kích cỡ tay cầm phù hợp — nếu tay cầm quá chặt có thể gây chấn thương khuỷu tay (tennis elbow)

Ăn trước và sau khi chơi để có đủ năng lượng

Luôn uống đủ nước — đặc biệt với người lớn tuổi, vì khả năng mất nước cao hơn

Chơi điều độ: “Với bất kỳ môn thể thao hay hoạt động thể chất nào, nếu làm quá mức có thể dẫn đến chấn thương do lạm dụng,” Leber cảnh báo.

Kết hợp rèn luyện với các hoạt động khác như bơi, đạp xe hoặc tập tạ.

(Theo New York Post)