Nam giới đã lão hóa hay chưa, cứ nhìn vào "chuyện ấy" là rõ

Có người chia sẻ: “Tôi hiện là giám đốc một công ty 300 nhân viên. Nhưng dạo gần đây, chuyện vợ chồng không còn như trước. Mọi thứ kết thúc rất nhanh, khiến cả tôi và vợ đều hụt hẫng. Tôi từng nghĩ chẳng lẽ mình thật sự đã già?”.

Câu hỏi này không hề cá biệt. Thực tế, theo “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị rối loạn chức năng tình dục nam giới” được công bố tại Trung Quốc, khả năng sinh lý nam không hề “tụt dốc” đột ngột ở tuổi 28 như nhiều người lầm tưởng. Thay vào đó, nó là một quá trình thay đổi dần theo thời gian, chịu tác động của nhiều yếu tố.

Vì sao đàn ông dễ “xuống sức”?

Trước hết, tuổi tác mang theo sự thay đổi hormone, đặc biệt là sự suy giảm testosterone - loại hormone quyết định ham muốn và sức mạnh đàn ông. Cùng lúc đó, áp lực công việc, căng thẳng tâm lý, lo âu, trầm cảm… cũng có thể cản trở tín hiệu thần kinh trong não, khiến ham muốn và khả năng tình dục suy giảm.

Ngoài ra, các bệnh mạn tính như tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, hay tác dụng phụ từ thuốc điều trị đều có thể góp phần làm giảm chức năng sinh lý. Nói cách khác, chuyện “xuống dốc” không chỉ do tuổi tác, mà là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng.

Các chuyên gia khuyến cáo nam giới không nên quá lo lắng ở tuổi 28 hay 30. Quan trọng hơn là duy trì lối sống lành mạnh, tinh thần thoải mái, khám sức khỏe định kỳ và khi gặp rắc rối về chuyện phòng the thì cần đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn điều trị đúng cách.

4 tín hiệu từ “vùng kín” cảnh báo đàn ông đang già đi

Sự lão hóa ở nam giới thường để lại những dấu hiệu rõ ràng nhất ở phần thân dưới. Đây không chỉ là chuyện sinh lý, mà còn có thể là cảnh báo sức khỏe nghiêm trọng:

- Tiền liệt tuyến thay đổi : Cơ quan sinh mệnh của đàn ông có thể xuất hiện vôi hóa, lâu dài dẫn đến tiểu nhiều lần, tiểu gấp, dòng nước tiểu yếu. Đây chính là tín hiệu đầu tiên của sự lão hóa tiền liệt tuyến.

- Bàn chân biến dạng : Sự thay đổi dây chằng khiến bàn chân to và bè hơn, ảnh hưởng tới sự thoải mái và cân bằng khi đi lại.

- Đi bộ chậm lại : Khi tim, phổi và cơ bắp hoạt động kém hiệu quả, tốc độ đi bộ giảm dần. Đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang yếu đi.

- Khớp xương thoái hóa : Lớp sụn khớp mỏng dần, gây đau nhức ngay cả khi ít vận động – một dấu hiệu rõ ràng của tuổi tác.

Một người đàn ông khỏe mạnh không chỉ thể hiện ở phong độ chốn phòng the, mà còn ở khả năng vận động, sức khỏe tim mạch và tinh thần minh mẫn. Khi cơ thể bắt đầu phát ra những tín hiệu bất thường, thay vì giấu kín trong sự tự ti, hãy tìm đến bác sĩ để được hỗ trợ kịp thời.

Nguồn và ảnh: Sohu