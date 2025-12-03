"Thủy quái" của biển khơi, nhìn qua đã thấy rùng mình nhưng thịt ngon khó cưỡng lại bổ như sâm, là "món hiếm" trong giới ẩm thực

Cá vây chân là một loài cá biển sâu được tìm thấy ở các đại dương ôn đới trên toàn thế giới ở độ sâu từ 50 đến 100 mét. Giống như trong bộ phim hoạt hình, cá vây chân có vẻ ngoài đáng sợ. Hai mắt của nó nằm trên đỉnh đầu, và cái miệng há hốc rộng bằng thân mình, chứa đầy những chiếc răng nanh dài sắc nhọn có khả năng kẹp chặt con mồi.

Vì vẻ ngoài đáng sợ, cá vây chân còn được gọi là "con ma của biển cả". Nó thực sự là là một trong những cỗ máy giết chóc cực kỳ hiệu quả; hàm và dạ dày của chúng có thể mở rộng, cho phép chúng nuốt trọn những con mồi lớn hơn cả bản thân.

Mặc dù có vẻ ngoài không mấy hấp dẫn, cá vây chân lại là món ngon khó cưỡng với nhiều người. Thực tế, đây là một loài cá ăn được rất đắt đỏ và được săn đón. Vào thời Edo của Nhật Bản, cá vây chân là một cống phẩm thượng hạng. Thịt của nó săn chắc như tôm hùm, và kết cấu thơm ngon, dẻo dai vượt trội hơn hầu hết các loại cá khác, đồng thời còn rất giàu collagen.

Cụ thể, cá vây chân giàu protein, ít béo, giàu axit béo Omega-3, vitamin D, vitamin B và khoáng chất (như selen, phốt pho và kali). Giá trị dinh dưỡng vượt trội của nó giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ hệ tim mạch và cải thiện sức khỏe xương, đồng thời ít calo, phù hợp với hầu hết mọi người.

- Protein chất lượng cao và ít chất béo: Cá vây chân có hàm lượng protein cao, từ 15-20%, chứa tất cả tám loại axit amin thiết yếu dễ hấp thụ và sử dụng bởi cơ thể con người, rất phù hợp cho những người đam mê thể hình muốn tăng cơ hoặc những người đang hồi phục sau phẫu thuật. Cá có hàm lượng chất béo chỉ 1-2%, chủ yếu là axit béo không bão hòa, và ít calo, rất phù hợp cho những người muốn kiểm soát cân nặng.

- Axit béo Omega-3: Cá vây chân giàu DHA và EPA, hai loại axit béo có tác dụng làm giảm độ nhớt của máu, giảm viêm và giúp điều hòa lipid máu, có lợi cho việc ngăn ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não như xơ vữa động mạch và tăng huyết áp.

- Vitamin và khoáng chất: Cứ 100 gam cá vây chân chứa khoảng 5-10 μg vitamin D, giúp thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi và duy trì xương và răng khỏe mạnh. Selen có đặc tính chống oxy hóa vượt trội, có thể tăng cường khả năng miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa. Phốt pho và kali giúp điều hòa quá trình trao đổi chất của tế bào, duy trì cân bằng điện giải và hỗ trợ chức năng thần kinh và cơ. Tất cả đều có trong thịt của loài cá này.

- Các thành phần hoạt tính khác: Gan cá giàu vitamin A và E, có lợi cho việc bảo vệ thị lực và sức khỏe làn da; collagen trong thịt cá giúp duy trì độ đàn hồi của khớp và da.

Từ những giá trị dinh dưỡng đó, ăn thịt cá vây chân giúp thúc đẩy sức khỏe não bộ và hệ thần kinh nhờ chứa DHA là thành phần quan trọng của màng tế bào não và sử dụng lâu dài có thể giúp cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức ở người cao tuổi; tăng cường khả năng miễn dịch do có selen có tác dụng hiệp đồng với vitamin D để kích hoạt các tế bào miễn dịch và tăng cường khả năng kháng vi-rút, đặc biệt phù hợp với trẻ em hoặc người già có hệ miễn dịch yếu; chống viêm và chống oxy hóa nhờ axit béo Omega-3 có thể ức chế các yếu tố gây viêm và làm giảm tình trạng viêm mãn tính như viêm khớp, đồng thời selen và vitamin E có thể loại bỏ các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Bên cạnh đó, thịt cá cũng mang lại hiệu quả điều hòa quá trình trao đổi chất và nội tiết. Tính chất ít chất béo, nhiều protein của thịt cá giúp ổn định lượng đường trong máu và vitamin B có thể giúp cải thiện quá trình chuyển hóa năng lượng, khiến nó phù hợp để bệnh nhân tiểu đường hoặc hội chứng chuyển hóa tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Cách chế biến cá vây chân tốt nhất là nên hấp, hầm hoặc nấu canh cá. Tránh chiên để giảm thiểu mất chất dinh dưỡng. Cá phù hợp với hầu hết người dùng nói chung, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai (đảm bảo cá được nấu chín kỹ), người trung niên, người cao tuổi và bệnh nhân huyết áp cao, đường huyết cao và cholesterol cao. Tuy nhiên, người bị dị ứng hải sản nên thận trọng khi sử dụng; bệnh nhân gút cần kiểm soát lượng ăn vào vì cá có hàm lượng purin vừa phải.

Nguồn và ảnh: Baidu, Southcn