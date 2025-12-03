Loại rau được mệnh danh "ngon bổ rẻ" nhất thế giới, ai ngờ lại là rau quen thuộc bán đầy chợ Việt

Tạp chí Mỹ First For Women, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã chính thức đưa ra danh sách các loại rau tốt nhất thế giới. Trong số đó có rất nhiều loại rau ở Việt Nam.

Đặc biệt, các nhà nghiên cứu của CDC Mỹ sử dụng dữ liệu dinh dưỡng thô, nghĩa là các loại trái cây và rau quả được phân tích ở dạng sống để xếp hạng các loại trái cây và rau quả. Phương pháp này đảm bảo rằng chất dinh dưỡng bị mất trong quá trình nấu không phải là một yếu tố, mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là phương pháp nấu có thể ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng của nhiều loại rau .

Trong nghiên cứu của CDC tập trung vào 17 chất dinh dưỡng chính, bao gồm chất xơ, kali, sắt và vitamin A, C, D, E và K. Nhiều loại trái cây và rau quả đã được xếp hạng và cho điểm dựa trên mức độ cung cấp các chất dinh dưỡng này trên mỗi calo tiêu thụ.

Ảnh minh họa

Từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới. Dưới đây là danh sách những loại rau đó:

1. Cải xoong (100,00 điểm).

2. Cải thảo (91,99).

3. Cải cầu vồng (89,27).

4. Lá củ dền (87,08).

5. Rau chân vịt (86,43).

6. Rau diếp xoăn (73,36).

7. Rau xà lách (70,73).

8. Rau mùi tây (65,59).

9. Rau xà lách Romaine (63,48).

10. Rau cải rổ (62,49).

Loại rau trong top loại rau tốt bậc nhất nhắc đến ở đây là rau mùi tây (còn gọi với tên quen thuộc là rau ngò tây, ngò rí) là một loại thảo mộc ẩm thực và dược liệu có nguồn gốc từ Địa Trung Hải. Lá, thân và hạt của loại thảo mộc này được sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe mà nó có thể mang lại.

Những lợi ích tuyệt vời sức khỏe của rau mùi tây

- Tốt cho xương: Vitamin K hỗ trợ sức khỏe của xương. Trên thực tế, 8g mùi tây cung cấp nhiều vitamin K hơn lượng bạn cần trong một ngày. Bên cạnh vai trò đối với sức khỏe của xương và tim, vitamin K còn cần thiết cho quá trình đông máu, có thể giúp ngăn ngừa chảy máu quá nhiều.

- Giàu chất dinh dưỡng: Mùi tây rất giàu các chất dinh dưỡng quan trọng, như vitamin A, K và C. Vitamin A là chất dinh dưỡng thiết yếu đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng miễn dịch và sức khỏe của mắt.

- Tốt cho thận: Mùi tây là loại rau gia vị quen thuộc nhưng lại có khả năng thải độc thận mạnh mẽ. Nhiều nghiên cứu ghi nhận mùi tây chứa apiol và myristicin – hợp chất có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ đào thải chất thải qua đường tiết niệu. Medical News Today nhấn mạnh, uống trà mùi tây hoặc thêm mùi tây tươi vào món ăn không chỉ tăng hương vị mà còn giúp làm sạch đường tiểu, ngăn ngừa sỏi thận.

- Làm đẹp da: Ăn rau mùi tây thường xuyên rất tốt cho sức khỏe đặc biệt là làn da và có thể cải thiện các tình trạng da, chẳng hạn như mụn trứng cá.

- Rất tốt cho mắt: Mùi tây chứa vitamin A, một chất dinh dưỡng có thể giúp cải thiện sức khỏe của mắt. Mùi tây cũng chứa carotenes giúp bảo vệ mắt. Những chất chống ôxy hóa sắc tố này giúp giữ cho đôi mắt khỏe mạnh bằng cách ngăn ngừa tổn thương do ôxy hóa. Chúng làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Các chuyên gia khuyến cáo, để thận khỏe mạnh, ngoài việc bổ sung rau xanh, cần hạn chế muối, uống đủ 1,5–2 lít nước mỗi ngày, đồng thời duy trì vận động nhẹ. Chế độ ăn giàu rau củ và ít thực phẩm chế biến sẽ giúp thận giảm gánh nặng và hoạt động bền bỉ hơn.

Rau mùi tây, hay còn gọi là Parsley khá phổ biến khi chế biến các món ăn Châu Âu.

- Tốt cho sức khỏe tim mạch: Mùi tây đã được sử dụng trong y học dân gian để hỗ trợ điều trị tăng huyết áp. Hàm lượng flavonoid phong phú trong mùi tây giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

- Rất tốt cho hệ tiêu hóa: Mùi tây được sử dụng để hỗ trợ điều trị một số chứng rối loạn tiêu hóa như táo bón, khó tiêu, đầy hơi và buồn nôn.

- Có thể tăng cường miễn dịch: Mùi tây chứa nhiều chất chống ôxy hóa và các hợp chất chống viêm, bao gồm cả flavonoid. Ngoài ra trong mùi tây cũng chứa vitamin C, một chất chống ôxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

- Tốt cho gan: Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mùi tây có thể giúp tái tạo tế bào gan và điều chỉnh các enzym trong gan.

- Phòng chống ung thư: Mùi tây rất giàu flavonoid được biết là có đặc tính chống ung thư. Các flavonoid ức chế sự phát triển của tế bào và giảm stress ôxy hóa. Mùi tây cũng chứa carnosol, một hợp chất khác có khả năng điều trị ung thư vú, da, ruột kết và tuyến tiền liệt.

- Tốt cho xương: Mùi tây là một nguồn cung cấp vitamin K dồi dào. Loại vitamin này giúp hình thành các tế bào xương và có khả năng ức chế quá trình tiêu xương (một quá trình mà xương được cơ thể hấp thụ và phân hủy). Vitamin K hỗ trợ sức khỏe của xương và tim.

Trên thực tế, 8g mùi tây cung cấp nhiều vitamin K hơn lượng bạn cần trong một ngày. Bên cạnh vai trò đối với sức khỏe của xương và tim, vitamin K còn cần thiết cho quá trình đông máu, có thể giúp ngăn ngừa chảy máu quá nhiều.

Rau mùi tấy rất dễ trồng. Khi gieo hạt giống rau mùi tây độ khoảng 1 tuần, hạt sẽ dần mọc mầm.

Theo các chuyên gia, bí quyết để rau mùi tây mọc tươi tốt cần đất tươi xốp, nhiều mùn lẫn bón phân thông thường khoảng 5gr/1m2 đất. Trong trường hợp các bà nội trợ không mua được phân hữu cơ, có thể thay thế sử dụng phần gà, chim… Sau khoảng 30 – 45 ngày, có thể thu hoạch lá mùi tây để sử dụng khi chế biến món ăn. Những nhánh cây còn lại hãy khéo léo cắt tỉa và bón phân vào đất để tiếp tục nuôi dưỡng.