Loại rau được ca ngợi "tốt bậc nhất thế giới", hoá ra là rau quen thuộc rẻ bèo ở Việt Nam

Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ và tạp chí First For Women, rau xà lách là một trong mười loại rau có giá trị dinh dưỡng cao nhất hiện nay.

Cụ thể, từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới.

1. Cải xoong (100 điểm)

2. Cải thảo (91,99 điểm)

3. Cải cầu vồng (89,27 điểm)

4. Lá củ dền (87,08 điểm )

5. Rau chân vịt (86,43 điểm)

6. Rau diếp xoăn (73,36 điểm)

7. Rau xà lách (70,73 điểm)

8. Rau mùi tây (65,59 điểm)

9. Rau xà lách Romaine (63,48 điểm)

10. Rau cải rổ (62,49 điểm)

Ảnh minh họa

Tại Việt Nam, rau xà lách rất quen thuộc, có mặt trong hầu hết các chợ, cửa hàng và bữa cơm của các gia đình với giá bình dân.

Đáng chú ý xếp hạng thứ 7 trong danh sách, xà lách được đánh giá là giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu. Không chỉ là loại rau ăn sống phổ biến, xà lách còn có thể chế biến thành món luộc, xào hoặc làm nước ép. Sự đa dạng trong cách chế biến kết hợp với giá trị dinh dưỡng cao khiến xà lách trở thành một lựa chọn lý tưởng trong khẩu phần ăn lành mạnh.

Những lợi ích sức khoẻ nổi bật của rau xà lách có thể kể đến:

Giảm bệnh tật

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng những người ăn nhiều rau, đặc biệt là rau sống như xà lách, có nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, tiểu đường loại 2 và tim mạch thấp hơn.

Rau xà lách chứa ít calo nhưng lại giàu vitamin A, C, K và các khoáng chất thiết yếu như kali, magie, phốt pho. Xà lách cũng chứa các hợp chất chống oxy hóa như beta-carotene, lutein, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tim mạch, ung thư và thoái hóa điểm vàng.

Ngoài tác dụng bảo vệ, cải thiện sức khỏe, xà lách được rất nhiều chị em phụ nữ chọn lựa trong làm đẹp. Những người ăn kiêng, muốn giảm cân cũng chọn xà lách.

Cung cấp vitamin thiết yếu cho cơ thể

Không chỉ ngon miệng, xà lách còn là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin thiết yếu cho cơ thể, đặc biệt là folate và vitamin A.

Folate rất quan trọng cho quá trình sản sinh hồng cầu và phân chia tế bào. Phụ nữ mang thai cần nhiều folate hơn để hỗ trợ sự phát triển của thai nhi.

Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch và thị lực. Trong 47 gram xà lách cung cấp 23% giá trị dinh dưỡng khuyến nghị hằng ngày vitamin A cho cơ thể. Ngoài ra, xà lách còn chứa vitamin K giúp tăng cường sức khỏe xương và vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Chất chống oxy hóa

Xà lách chứa nhiều chất chống oxy hóa. Những chất này giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do, là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh như ung thư, tim mạch, lão hóa...

Xà lách cũng đặc biệt giàu beta-carotene, lutein có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Các nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều xà lách có nguy cơ mắc ung thư vú và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác thấp hơn.

Ngoài ra, xà lách còn chứa các hợp chất polyphenol, giúp hỗ trợ sức khỏe mạch máu, giảm viêm và điều chỉnh mức lipid trong máu. Do đó, chúng cũng có thể giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Ảnh minh họa

Làm đẹp da hiệu quả

Chị em muốn có làn da sạch, sáng mịn cũng chọn xà lách để xay nhuyễn, lấy nước cốt thoa mặt mỗi ngày. Bên cạnh đó, xà lách còn là vị thuốc hỗ trợ phái mạnh ngăn chặn bệnh xuất tinh sớm, cải thiện tình trạng hói sớm do rụng tóc.

Xà lách tuy an toàn cho đa số mọi người và ít gây ra rủi ro sức khỏe, nhưng vẫn có một số lưu ý cần quan tâm.

Mặc dù rau xà lách tốt nhưng không phải ai cũng sử dụng được loại rau nhiều ưu điểm này. Đối với những người đang dùng thuốc chống đông máu có hàm lượng vitamin K cao, nếu ăn nhiều xà lách sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến chứng huyết khối (máu đông cục).

Rửa rau sống như thế nào cho sạch?

Ăn rau sống là sở thích của nhiều người bởi sự thơm ngon, là giải pháp chống ngán khi mâm cơm có nhiều chất đạm, dầu mỡ. Tuy nhiên, nếu rau sống không được rửa đúng cách, không đảm bảo vệ sinh, đây lại chính là nguồn gây bệnh.

Theo Cục An toàn thực phẩm, phải đảm bảo nước dùng để rửa phải sạch, rửa dưới vòi nước chảy từ 3 nước trở lên, sau đó tùy vào từng loại rau để có cách rửa khác nhau:

- Nếu là cọng rau lá to: như cải xanh, xà lách…, phải bẻ ra từng nhánh, từng lá, để dưới vòi nước chảy mạnh một lúc lâu cho sạch hết ký sinh trùng nếu có. Lật tiếp qua bề mặt kia rửa tương tự như vậy. Sau đó bỏ vào thau, rửa lại bình thường một hoặc hai nước.

- Nếu là rau cọng nhỏ: như cải xoong, rau muống…, để vào thau rồi đảo qua, đảo lại nhiều lần, ít nhất cũng phải thay năm, sáu nước như vậy.

- Khi mua rau về, dù là rau sạch bán ở các siêu thị vẫn phải rửa thật sạch, tốt nhất là rửa từng lá rau dưới vòi nước chảy nhiều lần để vi khuẩn, trứng ký sinh trùng và hoá chất còn bám trên rau trôi đi trước khi sử dụng.

Để phòng nhiễm ký sinh trùng từ rau sống, các bác sĩ khuyến cáo người dân tốt nhất không nên ăn rau sống, nhất là khi đi ăn ở hàng quán, hay những quán ăn vỉa hè bị hạn chế về nguồn nước sạch và không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.