Bé gái 12 tuổi ở TP.HCM phải đi cấp cứu vì nhét xà phòng vào vùng kín lúc đang tắm

Ngày 1/12, thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu 1 trường hợp hy hữu.

Bệnh viện gần đây đã tiếp nhận trường hợp một bé gái 12 tuổi, học lớp 6, phải vào khoa cấp cứu vì tự ý nhét một cục xà phòng tắm vào âm đạo khi đang tắm. Các bác sĩ tiến hành kiểm tra, lấy dị vật ra và đánh giá tình trạng tổn thương vùng nhạy cảm để can thiệp kịp thời. Hiện sức khỏe bé ổn định sau khi được xử lý.

Bác sĩ lấy dị vật là cục xà bông ra khỏi vùng kín của bé gái. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, đây là một vấn đề nhạy cảm nhưng đang có xu hướng gia tăng ở nhóm trẻ từ 10–16 tuổi, nhất là khi các em tò mò về cơ thể hoặc thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản.

Trẻ vị thành niên dễ gặp những tình huống nguy hiểm như vậy vì nhiều lý do. Khi bước vào tuổi dậy thì, các em thường tò mò khám phá cơ thể nhưng lại ngại hỏi người lớn. Việc thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản cũng khiến trẻ dễ thử nghiệm những hành động rủi ro.

Bên cạnh đó, không ít em bị ảnh hưởng bởi những nội dung sai lệch, thiếu lành mạnh trên mạng xã hội. Một số trường hợp khác xuất phát từ căng thẳng tâm lý hoặc những khó chịu vùng kín mà trẻ không biết cách xử lý đúng. Điều quan trọng cần nhấn mạnh: đây không phải lỗi của trẻ, mà là dấu hiệu cho thấy trẻ đang thiếu sự hướng dẫn an toàn từ người lớn.

Việc đưa dị vật vào âm đạo có thể gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng. Niêm mạc âm đạo của trẻ dễ bị tổn thương, gây rách hoặc đau đớn. Nguy cơ nhiễm trùng rất cao và có thể lan tới tử cung hoặc gây biến chứng phụ khoa. Dị vật bị kẹt lại có thể khiến trẻ phải can thiệp y tế khẩn cấp. Những chấn thương còn có thể dẫn đến chảy máu, hoang mang và ảnh hưởng tâm lý. Nếu không được xử lý kịp thời, tổn thương còn có thể tác động đến khả năng sinh sản sau này.

Để phòng ngừa, Bệnh viện khuyến cáo phụ huynh cần tạo cho trẻ một không gian trò chuyện an toàn, nơi trẻ có thể hỏi và chia sẻ mà không lo bị la mắng. Người lớn nên giải thích rõ ràng về nguy cơ của việc đưa vật lạ vào vùng kín và hướng dẫn trẻ chăm sóc cơ thể đúng cách.

Việc quan sát các dấu hiệu bất thường ở trẻ, đặc biệt khi trẻ có biểu hiện lo lắng hoặc thay đổi hành vi, cũng rất quan trọng. Nếu nghi ngờ trẻ đã nhét dị vật vào âm đạo, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay, đồng thời tuyệt đối không trách mắng trẻ để tránh khiến trẻ xấu hổ hoặc giấu giếm.

Nhà trường và cộng đồng cũng có vai trò quan trọng. Trường học cần giáo dục giới tính phù hợp theo độ tuổi, hỗ trợ tâm lý cho học sinh khi cần thiết và tăng cường truyền thông về sức khỏe sinh sản. Một môi trường lành mạnh, đồng hành cùng trẻ từ gia đình đến nhà trường và cộng đồng sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện hơn.

Tai nạn nhét dị vật vào âm đạo hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người lớn đồng hành đúng cách. Hãy lắng nghe, hướng dẫn và bảo vệ trẻ, để các em được lớn lên an toàn và khỏe mạnh.