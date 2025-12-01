Uống nước bồ công anh mỗi bữa sáng suốt 2 năm, người đàn ông 46 tuổi nhận kết quả là...

Rau bồ công anh, thứ cỏ dại mọc đầy ven đường, gần đây bất ngờ trở thành “ngôi sao” trong giới ăn uống lành mạnh. Nhiều người phơi lá pha trà, nấu canh, thậm chí có người đàn ông 46 tuổi ở Trung Quốc kiên trì uống nước bồ công anh suốt hai năm và sức khỏe cải thiện rõ rệt. Cây dại tưởng bình thường, nhưng bên trong lại chứa nhiều thành phần dinh dưỡng đáng chú ý.

Trong 100g lá bồ công anh, lượng vitamin A cao gấp khoảng 1,5 lần cà rốt, vitamin C thậm chí còn cao hơn cả cam chanh. Lá non cung cấp lượng vitamin K cao tới mức đạt 500% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày, điều rất hiếm thấy ở các loại rau dại.

Không chỉ giàu vitamin, bồ công anh còn chứa nhiều khoáng chất như kali, canxi, sắt. Đáng chú ý, lượng canxi của nó cao gấp khoảng 3 lần sữa bò. Bên cạnh đó, thành phần inulin (một dạng chất xơ hòa tan) đóng vai trò như prebiotic tự nhiên, hỗ trợ lợi khuẩn đường ruột phát triển.

Ba tác dụng được khoa học chứng minh

- Hỗ trợ gan : Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất bồ công anh giúp giảm các chỉ số men gan và giảm tổn thương gan do rượu. Thành phần chlorogenic acid có thể thúc đẩy tiết mật, hỗ trợ tiêu hóa chất béo.

- Tác dụng chống viêm : Y học cổ truyền dùng bồ công anh điều trị áp xe, viêm da hoặc tắc tia sữa. Kết quả phân tích hiện đại cho thấy các hợp chất triterpenoid trong rễ có khả năng kháng khuẩn, đặc biệt với tụ cầu vàng.

- Lợi tiểu tự nhiên : Tại châu Âu, bồ công anh được ghi trong dược điển như một loại thảo dược lợi tiểu. Khác với thuốc lợi tiểu tổng hợp, bồ công anh không gây mất kali, phù hợp với người dễ bị phù hoặc giữ nước. Tuy nhiên người đang dùng thuốc lợi tiểu vẫn cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Cách dùng bồ công anh để đạt hiệu quả tốt hơn

- Salad lá non vào mùa xuân : Khi cây chưa trổ hoa, lá non ít đắng. Ngâm nước muối loãng 10 phút rồi trộn cùng quả mọng, hạt khô và nước sốt dầu giấm để giữ trọn dưỡng chất.

- Trà từ rễ : Rễ thu hoạch vào mùa thu, rửa sạch thái lát, phơi khô rồi rang nhẹ đến khi vàng sẫm. Nước hãm có hương gần giống cà phê nhưng nhẹ nhàng hơn.

- Nụ hoa ngâm giấm hoặc chiên : Nụ non có thể ngâm giấm làm món khai vị; cánh hoa trộn bột chiên kiểu tempura tạo món ăn vặt lạ miệng.

Bốn nhóm người cần thận trọng khi dùng

- Người có dạ dày nhạy cảm : Các chất đắng có thể kích thích niêm mạc dạ dày, nên uống sau bữa ăn hoặc pha loãng.

- Người dị ứng họ Cúc : Có thể gặp ngứa, nổi mẩn; nên thử lượng nhỏ trước.

- Người có bệnh lý về túi mật : Tác dụng lợi mật mạnh có thể gây đau quặn mật, đặc biệt ở bệnh nhân sỏi mật.

- Phụ nữ mang thai : Một số tài liệu cho rằng bồ công anh có thể gây co bóp nhẹ tử cung, nên hạn chế.

Bồ công anh có nhiều giá trị dinh dưỡng, nhưng không thể thay thế thuốc hay các phác đồ điều trị. Sử dụng đúng cách, coi nó như một phần của chế độ ăn cân bằng mới là giải pháp an toàn. Khi thu hái ngoài tự nhiên, cần chắc chắn khu vực không bị phun thuốc bảo vệ thực vật.

Nguồn và ảnh: Sohu