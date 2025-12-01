Tăng cường miễn dịch - lá chắn vững vàng cho người bệnh mạn tính phòng cúm mùa trong thời tiết cực đoan

Theo chuyên gia y tế, trước diễn biến phức tạp của cúm mùa, việc tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức khoẻ, chủ động phòng cúm mùa vô cùng quan trọng, đặc biệt với những người có bệnh nền như đái tháo đường, tim mạch, huyết áp cao.

Nguy cơ cao dịch cúm bùng phát

Năm 2025 được xem là một trong những năm có khí hậu cực đoan nhất, với bão mạnh, mưa lớn và lũ lịch sử diễn ra liên tục trên diện rộng, gây ngập nặng tại nhiều địa phương, bao gồm cả Hà Nội.

Cùng lúc đó, số ca cúm mùa tại Việt Nam đang tăng nhanh, đặc biệt là cúm A/H3N2. Tính đến tháng 11/2025, cả nước đã ghi nhận hơn 132.000 ca cúm, trong đó 3 ca tử vong. Các chuyên gia nhận định H3N2 đang chiếm ưu thế và có khả năng gây bệnh nặng hơn ở trẻ nhỏ, người lớn tuổi và người có bệnh nền.

Điều kiện thời tiết ẩm, lạnh thất thường sau bão, cộng với mật độ giao lưu mùa cuối năm, đang tạo môi trường thuận lợi cho virus cúm lan rộng.

Tình hình mưa bão kéo dài, ngập lụt, thời tiết diễn biến phức tạp đặt ra nguy cơ bệnh truyền nhiễm lan rộng. (Ảnh: Thông tin Chính phủ)

Thời tiết bất thường, thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến sự lây lan và biến đổi của virus cúm. Các nghiên cứu đã chỉ ra, nhiệt độ thấp làm tăng ngay lập tức nguy cơ nhiễm cúm A và B. Ở mức 17°C, nguy cơ nhiễm cúm B có thể tăng gấp 14 lần.

Chuyên gia y tế phân tích, độ ẩm cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến virus cúm. Độ ẩm thấp (ở mức 10%) khiến virus cúm tồn tại lâu hơn trong không khí, với nồng độ cao gấp 2.4 lần so với độ ẩm 90% chỉ sau 10 phút. Virus giữ được tới 77% khả năng lây nhiễm ở độ ẩm dưới 23%. Trong khi đó, độ ẩm cao tuy hạn chế lây truyền virus cúm qua không khí nhưng lại kéo dài thời gian virus tồn tại trên bề mặt, làm tăng nguy cơ lây qua tiếp xúc.

Cùng với đó, sự biến đổi khí hậu đang thúc đẩy sự xuất hiện của các biến chủng cúm mới, làm tăng nguy cơ bùng phát hoặc tái bùng phát dịch cúm toàn cầu.

Người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, củng cố hệ miễn dịch trong mùa mưa bão.

Thời tiết mưa bão cũng khiến mọi người phải tập trung trong không gian kín, tiếp xúc gần làm tăng nguy cơ lây lan virus cúm. Đồng thời, mưa lũ cũng có thể gây gián đoạn dịch vụ y tế, ảnh hưởng đến tỷ lệ biến chứng nặng tăng cao.

Củng cố lá chắn miễn dịch, phòng cúm mùa trước diễn biến thời tiết cực đoan

Trong bối cảnh khí hậu toàn cầu tiếp tục biến đổi, bệnh cúm đang trở nên phức tạp và khó kiểm soát hơn. Trước nguy cơ gia tăng bùng phát cúm trên diện rộng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức khoẻ, củng cố hệ miễn dịch. Điều này đặc biệt quan trọng với những người mắc bệnh mạn tính như: đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp… - nhóm đối tượng có nguy cơ cao gặp biến chứng nguy hiểm nếu nhiễm cúm như: viêm phổi, suy hô hấp, làm nặng thêm bệnh nền, thậm chí gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Chuyên gia y tế khuyến cáo, người có bệnh lý nền đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp nên tiêm phòng cúm định kỳ để để bảo vệ bản thân trong thời điểm thời tiết cực đoan.

Chuyên gia y tế cho biết, hệ miễn dịch suy yếu chính là nguyên nhân chính khiến người có bệnh nền dễ gặp biến chứng nghiêm trọng khi mắc cúm. Vì vậy, giải pháp thiết thực hàng đầu để phòng cúm trong thời điểm này chính là duy trì tiêm phòng cúm định kỳ, tăng cường hệ miễn dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng, góp phần ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, việc tiêm phòng vắc xin cúm đã được chứng minh làm giảm 60% bệnh tật liên quan đến cúm và giảm tỷ lệ tử vong do cúm đến 70 - 80%.

Bên cạnh đó, chuyên gia y tế khuyên người dân nên kết hợp các biện pháp nâng cao sức khỏe như: duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể chất, ngủ đủ giấc, cùng với việc giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống nhằm củng cố hệ miễn dịch, giảm nguy cơ lây nhiễm cúm và các bệnh đường hô hấp khác.

