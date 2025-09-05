Cô gái 22 tuổi ở Quảng Ninh xuất huyết, biến dạng vùng kín sau khi thẩm mỹ ở spa

Ngày 5/9, thông tin từ Trung tâm y tế Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đêm 4/9, đơn vị đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ 22 tuổi trong tình trạng âm hộ sưng đau chảy máu. Trước đó khoảng 6 giờ, cô gái này đã thực hiện một thủ thuật thẩm mỹ vùng kín tại một spa tư nhân.

Theo các bác sĩ, vùng âm hộ của bệnh nhân bị biến dạng nghiêm trọng, hai bên môi bé được khâu bằng nhiều mũi chỉ rời rạc, vẫn còn rỉ máu. Môi lớn bên phải sưng tím, kích thước khoảng 5x6 cm, rất đau khi ấn.

Nguồn ảnh: Trung tâm y tế Tiên Yên

Ngay sau đó, kíp trực đã hội chẩn lãnh đạo cùng bác sĩ khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Kết luận ban đầu là bệnh nhân bị tụ máu tầng sinh môn sau phẫu thuật.

Bệnh nhân được đưa vào phòng mổ cấp cứu trong đêm. Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ chỉ khâu, lấy toàn bộ khối máu tụ, khâu và đốt cầm máu tại các mạch bị tổn thương, khâu thẩm mỹ lại bằng chỉ tự tiêu đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.

Hiện bệnh nhân đang được theo dõi sát tại khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản - Phụ sản, được điều trị bằng kháng sinh và thuốc cầm máu.

Theo bác sĩ tại Trung tâm Y tế Tiên Yên, thẩm mỹ vùng kín là nhu cầu chính đáng, giúp phụ nữ cải thiện thẩm mỹ sau sinh nở hoặc khuyết điểm bẩm sinh. Tuy nhiên, đây là khu vực rất nhạy cảm, giàu mạch máu, dễ bị tổn thương nếu can thiệp sai kỹ thuật.

“Chỉ một thao tác cắt không đúng hoặc thực hiện tại nơi không đảm bảo vô trùng, bệnh nhân có thể đối mặt với những biến chứng nguy hiểm như sốc mất máu, nhiễm trùng, biến dạng vĩnh viễn vùng kín", bác sĩ cảnh báo.

Đặc biệt, tại nhiều spa tư nhân, thủ thuật thường được thực hiện mà không có xét nghiệm máu tiền phẫu, không kiểm tra tình trạng đông máu, tăng nguy cơ sốc mất máu ở người có tiền sử rối loạn đông máu.

Bên cạnh đó, dụng cụ phẫu thuật tại các cơ sở kém uy tín thường không được vô trùng đúng quy trình, nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường máu rất cao.

Lời khuyên dành cho chị em: Chỉ làm đẹp tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có chuyên khoa Phụ sản uy tín. Tuyệt đối không ham rẻ, tin lời quảng cáo trên mạng. Luôn kiểm tra kỹ chứng chỉ hành nghề, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật nào.