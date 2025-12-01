Trước khi ngủ cảm nhận được 4 thứ này, xin chia buồn vì có thể ung thư dạ dày đã ở giai đoạn muộn

Dạ dày là một trong những nơi mà ung thư thường phát triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi các tế bào ung thư dạ dày đã ở giai đoạn tiến triển, chúng gây ra những rối loạn tiêu hóa và chèn ép mà thường bộc lộ rõ rệt nhất vào buổi tối, đặc biệt là trước khi ngủ. Đây là lúc cơ thể nằm yên, và những bất thường từ khối u ác tính trở nên khó chịu, dai dẳng hơn bao giờ hết.

Nếu thường xuyên cảm nhận được 4 điều sau đây trước khi đặt lưng xuống, xin chia buồn vì khối u ác tính có thể đã ở giai đoạn muộn, cần phải đi khám ngay lập tức:

1. Đau thượng vị dai dẳng, lan tỏa khi nằm

Ảnh minh họa

Đau vùng thượng vị (phần bụng trên, dưới xương ức) là triệu chứng phổ biến, nhưng cơn đau do ung thư dạ dày thường dai dẳng, âm ỉ và trở nên nghiêm trọng hơn khi bạn nằm xuống. Khi bạn nằm, khối u lớn trong dạ dày có thể chèn ép các dây thần kinh và mô lân cận, hoặc axit dạ dày trào ngược nặng hơn, gây đau đớn khó chịu.

Khác với cơn đau loét dạ dày (thường thuyên giảm khi ăn), cơn đau do ung thư dạ dày thường không thuyên giảm khi dùng thuốc kháng axit thông thường và có xu hướng lan tỏa ra vùng lưng hoặc vai trái. Cảm giác đau này khiến bạn khó đi vào giấc ngủ và phải thay đổi tư thế liên tục.

2. Cảm giác đầy bụng, trào ngược axit nghiêm trọng

Mặc dù đầy bụng và trào ngược axit là dấu hiệu của nhiều bệnh lý, nhưng nếu tình trạng này xảy ra liên tục và nghiêm trọng vào buổi tối, đặc biệt là ngay cả khi bạn đã ăn rất ít vào bữa tối, đó là một tín hiệu nguy hiểm.

Khối u ung thư dạ dày lớn có thể gây tắc nghẽn một phần hoặc toàn bộ đường tiêu hóa, làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Thức ăn bị giữ lại, sinh hơi và gây ra cảm giác chướng bụng, đầy tức khó chịu trước khi ngủ. Sự tắc nghẽn cũng khiến axit dễ dàng trào ngược lên thực quản, gây cảm giác nóng rát và nghẹn.

3. Buồn nôn hoặc nôn ói dai dẳng vào buổi tối

Buồn nôn và nôn ói vào buổi tối, đặc biệt là nôn ra thức ăn đã ăn vài giờ trước, là một dấu hiệu rõ ràng của sự tắc nghẽn ở môn vị (cổng ra của dạ dày) do khối u. Nôn ói dai dẳng trước khi ngủ cho thấy dạ dày không thể đẩy thức ăn xuống ruột non một cách bình thường.

Tình trạng này thường đi kèm với sụt cân nhanh chóng và mệt mỏi, do cơ thể không hấp thụ được dinh dưỡng. Nếu nôn ói có kèm theo dịch hoặc máu màu bã cà phê, điều đó cho thấy khối u đang chảy máu, là một tín hiệu cấp tính của bệnh tiến triển.

Ảnh minh họa

4. Đổ mồ hôi đêm bất thường kèm mệt mỏi

Đổ mồ hôi đêm không rõ nguyên nhân, làm ướt quần áo hoặc ga giường, thường là triệu chứng toàn thân cảnh báo ung thư. Trong ung thư dạ dày giai đoạn muộn, cơ thể phản ứng với khối u bằng cách giải phóng các chất gây sốt và mệt mỏi, dẫn đến hiện tượng này.

Tình trạng này thường đi kèm với mệt mỏi kéo dài và thiếu máu (da nhợt nhạt), vì khối u tiêu thụ năng lượng và gây chảy máu âm ỉ. Sự kết hợp giữa mệt mỏi, đổ mồ hôi đêm và rối loạn tiêu hóa là tổ hợp triệu chứng mà bạn không thể chủ quan.

Nguồn và ảnh: Sohu, Aboluowang