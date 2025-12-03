Mới đây, Bệnh viện Phương Bắc (Tuyên Quang) tiếp nhận trường hợp bệnh nhân bị sưng nề toàn mặt, đỏ rát, bong da và chảy dịch rộng sau khi dùng sản phẩm trị mụn thịt "tự chế". Kết quả thăm khám xác định bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc dị ứng mức độ nặng.

Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc chống viêm, giảm dị ứng và phục hồi da; quá trình điều trị kéo dài, tốn kém và cần theo dõi nguy cơ bội nhiễm.

Theo các bác sĩ, những sản phẩm này thường chứa cồn, thảo dược không rõ công dụng, thậm chí một số loại còn lén trộn corticosteroid nhưng không có tem nhãn, không được kiểm nghiệm. Khi bôi lên da, hỗn hợp gây kích ứng mạnh, bào mòn hàng rào bảo vệ da và có thể dẫn đến tình trạng da mỏng, nhạy cảm kéo dài.

Bác sĩ chuyên khoa da liễu cảnh báo việc sử dụng các loại "rượu thuốc", "kem trộn", "thuốc bôi làm đẹp cấp tốc" có thể để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng như rối loạn sắc tố, viêm da mạn tính, nhiễm độc da do steroid. Những tổn thương này có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm nếu xử trí không đúng cách.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không nhãn mác và không được kiểm chứng về độ an toàn. Khi da có vấn đề, người dân cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị đúng chuyên môn, tránh tự ý dùng sản phẩm theo quảng cáo hoặc truyền miệng, gây khó khăn cho việc hồi phục.