Người phụ nữ gặp nguy hiểm tính mạng sau khi uống rượu pha mật cá trắm để chữa đau đầu

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết, vừa tiếp nhận bà H.T.L. (66 tuổi, trú xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn liên tục và tiêu chảy nhiều lần sau khi uống mật cá trắm từ con cá nặng khoảng 3kg.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân cho biết, bà đã pha mật cá với rượu để chữa đau đầu theo kinh nghiệm dân gian. Ở một số địa phương, nhiều người vẫn tin mật cá giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện bệnh mạn tính như hen phế quản, đau lưng hay viêm đại tràng. Chỉ thời gian ngắn sau, bà bị đau bụng dữ dội, buồn nôn và nôn liên tục kèm tiêu chảy nhiều lần.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tiến hành thăm khám, xét nghiệm khẩn cho bà L.. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm gan cấp, men gan AST gần 10.000 U/L - cao gấp khoảng 250 lần giới hạn bình thường, diễn tiến nhanh sang suy gan cấp, nguy cơ suy thận, đe dọa tính mạng.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp điều trị triển khai phác đồ tích cực cho bệnh nhân: Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch bảo vệ tế bào gan, lợi tiểu cưỡng bức và lọc máu hấp phụ bằng quả lọc MG250 để loại bỏ độc tố.

Sau 48 giờ lọc máu, các chỉ số sinh hóa của bệnh nhân giảm rõ rệt và trở về bình thường. Bà L. hết tiêu chảy, tỉnh táo, ăn uống được; chức năng gan thận cải thiện tốt. Sau 10 ngày điều trị, bà hồi phục hoàn toàn và xuất viện, không ghi nhận di chứng.

Bác sĩ Trần Thị Anh, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, cảnh báo mật cá trắm và cá trôi chứa độc chất cyprinol rất mạnh, đặc biệt ở những con cá nặng trên 3kg.

Bệnh nhân ngộ độc mật cá trắm trường hợp nhẹ thường có biểu hiện rối loạn tiêu hóa như đau bụng, nôn và đại tiện phân lỏng nhiều lần, nhưng tiểu tiện vẫn bình thường. Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy thận cấp, suy gan cấp, suy đa tạng, hôn mê và có thể tử vong.

Đáng ngại, vẫn còn nhiều người tin rằng mật cá có thể nâng cao sức khỏe, hỗ trợ điều trị các bệnh mạn tính như hen phế quản, đau lưng hay viêm đại tràng.

Sau trường hợp này, bác sĩ Trần Thị Anh khuyến cáo người dân tuyệt đối không uống mật các loại cá, đặc biệt là mật cá trắm. Khi trót uống cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

(Theo viennamnet, znews)