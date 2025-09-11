Thư Kỳ 49 tuổi nặng 50kg trong nhiều năm, đôi chân đẹp như nữ thần: Chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra 6 cách

Ở tuổi 49, Thư Kỳ không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc mặn mà, diễn xuất đỉnh cao mà còn bởi vóc dáng săn chắc, đôi chân nuột nà chuẩn nữ thần và làn da tươi tắn bất chấp thời gian. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên nhiều lần khoe mặt mộc không qua chỉnh sửa, càng chứng minh sự chăm sóc bản thân khoa học và bền bỉ.

Mới đây, chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn (Trung Quốc) đã chia sẻ 6 bí quyết giữ dáng của Thư Kỳ, đồng thời đưa ra lời khuyên quan trọng: không phải ai cũng có thể áp dụng y nguyên phương pháp này.

1. 7 ngày ăn thải độc

Thư Kỳ từng áp dụng chế độ ăn thải độc trong vòng một tuần. Thực đơn mỗi bữa đều có ba loại rau củ tươi, chế biến theo cách ít dầu, ít muối, chủ yếu luộc hoặc trộn salad. Nhờ đó, cơ thể được bổ sung nhiều chất xơ, giúp nhẹ bụng và thanh lọc. Tuy nhiên, chế độ này thiếu protein và tinh bột nên chuyên gia khuyên không nên kéo dài quá lâu, tránh gây hạ đường huyết, chóng mặt hay mất sức.

2. Yoga

Thay vì tập luyện cường độ cao, Thư Kỳ gắn bó với yoga. Những động tác cơ bản như tư thế em bé, rắn hổ mang, con mèo hay chó úp mặt vừa giúp kéo giãn cơ bắp, vừa rèn sự dẻo dai. Đây cũng là cách cô duy trì vóc dáng mềm mại, săn chắc và thần thái thanh thoát suốt nhiều năm.

3. Bài tập trước khi ngủ

Là ngôi sao thường xuyên đi giày cao gót, Thư Kỳ rất chú trọng các động tác giúp đôi chân thư giãn. Trước khi ngủ, cô thực hiện bài tập giơ chân lên cao, đạp xe trên không hoặc gác chân lên tường. Kết hợp thêm động tác giơ tay vẽ vòng tròn, những thói quen này không chỉ giảm mỏi chân, ngăn ngừa phù nề mà còn giúp làm thon gọn bắp tay và tăng cường cơ bụng.

4. Không ăn đêm

Một nguyên tắc Thư Kỳ duy trì nhiều năm là không ăn trong vòng 5 - 6 tiếng trước khi ngủ. Việc này giúp hệ tiêu hoá có đủ thời gian nghỉ ngơi, đồng thời hạn chế tích tụ mỡ thừa - nguyên nhân khiến vóc dáng dễ xuống dốc theo tuổi tác.

5. Không ngồi ngay sau bữa ăn

Thay vì ngồi xuống sofa ngay sau khi ăn, Thư Kỳ chọn cách đứng hoặc vận động nhẹ khoảng 20 phút. Chuyên gia cho biết thói quen này rất tốt để ngăn mỡ tích tụ ở vùng bụng và giảm nguy cơ đầy hơi. Thậm chí, nữ diễn viên còn tranh thủ khoảng thời gian này để chơi game, vừa thư giãn vừa duy trì dáng đẹp.

6. Uống nước ép cỏ lúa mì

Một bí quyết khác là uống nước ép cỏ lúa mì, một loại thức uống giàu vitamin, chất xơ và có tác dụng hỗ trợ tiêu hoá. Nhờ đó, cơ thể được thanh lọc, giảm cảm giác nặng nề. Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý những ai mắc bệnh thận hoặc cần hạn chế kali thì không nên lạm dụng loại nước ép này.

Chế độ ăn thải độc của Thư Kỳ không phù hợp với tất cả mọi người. Chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo 5 nhóm nên tránh: người mắc tiểu đường hoặc đường huyết cao, phụ nữ mang thai/cho con bú, người có rối loạn ăn uống, người có vấn đề tiêu hoá, và trẻ em đang tuổi phát triển. Việc áp dụng sai có thể gây hại nhiều hơn lợi.