Hot girl điền kinh xứ Trung bị chỉ trích vì nhảy như "gắn lò xo" mà vẫn đẹp, lời đáp trả nghe sướng tai

Làng điền kinh Trung Quốc đang nổi lên cái tên Shao Yuqi - nữ VĐV điền kinh trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi thành tích thi đấu mà còn bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng phong thái đầy tự tin. Ở tuổi 23, nữ VĐV nhảy cao đến từ đội tuyển tỉnh Hồ Bắc đã khiến cả mạng xã hội xôn xao sau khi giành ngôi vô địch tại Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025 với cú nhảy 1m90.

Khoảnh khắc Shao Yuqi "tung bay" ở độ cao gần 2m mà vẫn vô cùng xinh đẹp, toả sáng.

Khoảnh khắc chiến thắng của cô nhanh chóng lan tỏa trên Weibo, Douyin, biến Shao Yuqi thành một hiện tượng. Những đoạn clip ghi lại cú nhảy đầy uy lực nhưng vẫn tràn ngập nét duyên dáng đã thu hút tới hàng triệu lượt thích. Cư dân mạng vừa trầm trồ trước kỹ thuật thi đấu của Shao Yuqi, vừa đổ gục vì visual trong veo, nụ cười rạng rỡ của cô gái trẻ.

Chân dung nữ vận động viên 23 tuổi xinh đẹp.

Hot girl điền kinh "phản pháo" định kiến

Trưởng thành từ niềm đam mê thể thao từ tiểu học, Shao từng hứng chịu vô số lời dị nghị. Nhiều người cho rằng con đường thể thao là "lãng phí cuộc đời", hoặc hoài nghi thành tích khi so sánh cô với các kỷ lục thế giới. Nhưng thay vì chùn bước, Shao chọn cách đáp trả đầy khí chất: "Nếu thật sự quan tâm đến điền kinh Trung Quốc, hãy cổ vũ thay vì chê bai. Chỉ cần có cơ hội đứng trên sân khấu Olympic, với tôi đó đã là chiến thắng."

Bên cạnh tài năng, Shao Yuqi được gọi là bóng hồng sân điền kinh nhờ nhan sắc ngọt ngào, thân hình săn chắc, đôi chân thoăn thoắt như "gắn lò xo". Nhiều fan ví cô như một hot girl học đường bước ra sân vận động.

Shao cũng gây chú ý bởi cách cô giữ gìn hình ảnh cá nhân vô cùng nữ tính. Trên sân đấu, nữ VĐV thường trang điểm nhẹ, tết tóc gọn gàng, thậm chí làm nails, khiến một số khán giả bảo thủ khó chịu. Một số người còn khuyên cô cắt tóc đi cho nhẹ, kẻo vướng xà. Nhưng nữ VĐV xinh đẹp đã phản pháo mạnh mẽ:

"Thật nực cười. Người ta nói các vận động viên nữ giờ trông như đang tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Đây là cơ thể của chúng tôi, chúng tôi có quyền quyết định sẽ xuất hiện thế nào. Tôi chỉ muốn xinh đẹp thôi. Sao phải quan tâm người khác nghĩ gì?" Phát ngôn thẳng thắn ấy lập tức viral, mang về cho cô hàng loạt lời ủng hộ.

Không chỉ tỏa sáng trên đường chạy, Shao Yuqi còn chứng minh bản lĩnh khi chinh phục Đại học Thanh Hoa - một trong những ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc.

Liên tiếp những định kiến đòi loại bỏ cái đẹp ra khỏi làng thể thao ở Trung Quốc

Thực tế, Shao Yuqi không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, không ít nữ VĐV Trung Quốc từng trở thành tâm điểm tranh cãi chỉ vì "dám" làm đẹp và chăm chút cho bản thân. Feng Jingshuang - ngôi sao ba môn phối hợp từng bị chỉ trích vì ăn vận "quá hở hang" khi diện monokini thi đấu dù trang phục này hoàn toàn chuyên dụng và giúp cô vận động hiệu quả hơn.

Jingshuang dù xuất sắc giành hàng nhất nhưng hình ảnh của cô trên bục trao giải cùng bộ trang phục này đã bị dân tình đánh giá là quá hở hang, gây ra nguy cơ làm mất hình ảnh của cuộc thi.

"Nữ thần vượt rào" Xia Sining cũng đối diện áp lực khi chọn quần tam giác, bị cáo buộc khoe dáng, trong khi thực tế đó là thiết kế hỗ trợ tốc độ và giảm sức cản gió. Ngay cả Wu Yanni - biểu tượng điền kinh từng gây sốt ở Olympic Paris 2024 cũng nhiều lần bị săm soi vì makeup, làm tóc hay chọn outfit nổi bật, dù cô chỉ muốn xuất hiện chỉn chu để tôn trọng khán giả.

Xia Sining (trên) và Wu Yanni (dưới) đều là những mỹ nhân làng chạy ở Trung Quốc yêu thích làm đẹp, theo đuổi hình tượng ngọt ngào và khoẻ khoắn.

Những ví dụ ấy cho thấy áp lực kép mà các nữ VĐV xinh đẹp phải chịu: vừa phải chứng minh năng lực, vừa phải chống lại định kiến khắt khe. Trong bối cảnh đó, Shao Yuqi nổi bật không chỉ bởi cú nhảy cao 1m90 mà còn vì sự tự tin, dám khẳng định bản thân, cô đang trở thành biểu tượng mới của điền kinh Trung Quốc, vừa rực rỡ, vừa mạnh mẽ để nhắc nhở rằng thể thao không chỉ là sức bền và thành tích, mà còn là hành trình khẳng định bản lĩnh và vẻ đẹp đa dạng của phụ nữ.