Ảnh thẻ tuổi 29 gây bất ngờ của "hot girl đồng phục" một thời

Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền - một trong những là gương mặt trẻ triển vọng của màn ảnh VFC từng được chú ý qua vai diễn trong "Chúng ta của 8 năm sau" bằng diễn xuất tự nhiên và nhan sắc ngọt ngào, cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1997 vừa chia sẻ bức ảnh thẻ trên căn cước, khoe visual tuổi 29 rực rỡ. Không filter, không concept, ảnh thẻ của Ngọc Huyền gây chú ý với hơn 20 nghìn tương tác, trong ảnh visual của nữ diễn viên vẫn trong trẻo, sáng sủa và cực kỳ ăn hình như cách đây nhiều năm từng gây xôn xao với biệt danh "hot girl đồng phục".

Thực tế, ảnh thẻ từng nhiều lần trở thành bài kiểm tra visual của loạt mỹ nhân đình đám. Từ Hoa hậu, diễn viên của Cbiz đến Kbiz, không ít người gây bùng nổ mạng xã hội bằng những tấm hình vốn chẳng hề ưu ái ai. Ngọc Huyền cũng không nằm ngoài xu hướng ấy.

Ngọc Huyền từng nổi đình đám trên mạng xã hội nhờ bộ ảnh diện đồng phục thể dục Đại học Sư phạm Hà Nội. Thời điểm ấy, chỉ cần một vài bức hình bên khung lưới sân bóng, cô đã khiến cư dân mạng dậy sóng, trở thành hình mẫu nữ sinh trong mơ với gương mặt tròn xinh, đôi mắt to và làn da trắng. Nhờ ngoại hình ngọt ngào và dễ thương, Ngọc Huyền bén duyên với công việc người mẫu ảnh. Chính công việc này đã trở thành bước đệm để Ngọc Huyền đến với diễn xuất

Bẵng đi gần chục năm, nhan sắc của Ngọc Huyền dường như không thay đổi nhiều. Bức ảnh thẻ mới nhất cho thấy cô vẫn giữ nét trong trẻo tuổi học trò, chỉ thêm một chút mặn mà, trưởng thành của người con gái vừa lên xe hoa.

Điểm làm nên thương hiệu của Ngọc Huyền chính là gương mặt hack tuổi. Nhiều netizen vẫn hay gọi cô là "kẹo ngọt ngoài đời thực" bởi nụ cười tươi, làn da mịn màng và phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Khác với hình ảnh cá tính thường thấy của dàn hot girl thế hệ mới, Ngọc Huyền trung thành với kiểu đẹp tự nhiên, tối giản: da sáng, môi hồng và layout makeup gần như "trong suốt".

Cao 1m53, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ vóc dáng nhỏ nhắn mà cân đối, cách lựa chọn trang phục khéo léo. Từ thời đồng phục thể dục đến nay, Ngọc Huyền vẫn gắn với phong cách nữ tính, nhẹ nhàng, tôn sự trẻ trung và gần gũi.



