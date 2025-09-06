Gái xinh vừa khiến Song Joong Ki và Song Hye Kyo “tái ngộ” là ai?

Nam diễn viên Song Joong Ki đang được chú ý nhiệt tình với tác phẩm trở lại mang tên My Youth kết hợp cùng "ảnh hậu" Chun Woo Hee. Trong thời gian quảng bá phim mới, bộ đôi vừa qua đã xuất hiện trên ELLE Korea số tháng 9 cùng bộ ảnh thời trang gợi cảm hứng mùa thu.

Concept lần này pha trộn các tông màu pastel tưng bừng, với những item ấm áp của mùa thu. Bộ ảnh phảng phất không khí retro lãng mạn, khiến từng khung hình trở nên cảm xúc, đầy chất điện ảnh. Song Joong Ki và Chun Woo Hee cũng mang đến những khoảnh khắc tương tác gần gũi, thoải mái và tự nhiên như một cặp đôi thực thụ.

Đáng nói, tâm điểm được công chúng đặc biệt chú ý chính là vẻ ngoài của nữ chính trong khung hình. Hàng loạt khán giả bình luận tương tác dưới bài đăng của ELLE Korea và tài khoản của Song Joong Ki, cho rằng họ đã nhầm tưởng Chun Woo Hee chính là Song Hye Kyo.

Không ít khán giả tỏ ra bất ngờ trước những góc nghiêng, ánh mắt và khí chất của Chun Woo Hee trong bộ ảnh này, đã gợi nhớ mạnh mẽ đến hình ảnh "quốc bảo nhan sắc" Song Hye Kyo. Nhiều ý kiến còn đùa rằng nếu không đọc kỹ tên, họ sẽ nghĩ Song Hye Kyo đã tái hợp cùng Song Joong Ki trên tạp chí.

Sự so sánh bất ngờ này càng khiến màn kết hợp giữa Song Joong Ki và Chun Woo Hee thêm phần gây chú ý, tạo nên hiệu ứng bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội ngay khi bộ ảnh vừa được phát hành.

"Trong thoáng chốc tôi đã tưởng đó là Song Hye Kyo", "Trời ơi!! Nhìn giống hệt Song Hye Kyo luôn" cùng các bình luận tương tự đã xuất hiện dồn dập, réo tên người cũ của Song Joong Ki khi anh quảng bá tác phẩm mới cùng Chun Woo Hee

Bên cạnh luồng ý kiến so sánh ngoại hình, một số khán giả lại cho rằng ekip đang cố tình tạo nên sự tương đồng này. Một bình luận với hơn 600 lượt thích khẳng định: Họ làm vậy là có chủ ý.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực, kêu gọi ngừng so sánh để tôn trọng cuộc sống hiện tại của nam diễn viên. Một fan chia sẻ: "Tôi cũng yêu mến Song Hye Kyo, nhưng chuyện này là quá đáng rồi. Mọi người cần dừng lại. Nếu thật sự yêu quý anh ấy thì hãy ngừng nhắc đến quá khứ và tôn trọng quyết định của anh ấy. Chuyện này thực sự rất lố bịch."

Trong lần tái xuất mới, Song Joong Ki ở tuổi 39 được dân tình khen ngợi khi chăm chút ngoại hình chẳng khác nào thời trai trẻ, thậm chí còn toát lên khí chất chín chắn, từng trải. Khác hẳn với thời gian khi không có tác phẩm, ông bố 2 con khi đó có vẻ đã dành hết thời gian cho gia đình đến nỗi có lúc bị phát hiển "cả rổ" dấu hiệu lão hoá.

Về phía Chun Woo Hee, nữ diễn viên sinh năm 1987 là một trong những diễn viên thực lực được chú ý bậc nhất của màn ảnh Hàn Quốc hiện tại, nhưng trong quá khứ cô là người từng trượt gần 100 buổi casting chỉ vì ngoại hình bị chê xấu. Cũng chính nhờ sự bền bỉ ấy, những năm gần đây Chun Woo Hee tỏa sáng hơn bao giờ hết với hàng loạt tác phẩm giúp cô thử sức với nhiều hình mẫu nhân vật khác nhau, từ nữ sinh ngọt ngào trong sáng đến điên nữ nóng bỏng, ngoại hình của Chun Woo Hee đều có thể cân đẹp.

Ở tuổi 37 khi tham gia series top 1 Netflix - The 8 Show, Chun Woo Hee khiến giới mộ điệu "xỉu ngang xỉu dọc". Gương mặt đa biểu cảm với làn da căng bóng như nữ sinh 18 tuổi, cùng thân hình quyến rũ là combo hack tuổi cực mạnh của nữ diễn viên U40. Những bức cận cảnh của cô liên tục khiến fan choáng ngợp với làn da mướt như sương và đường nét tinh tế, cuốn hút.

"Chị đẹp" này từng bật mí một bí quyết dưỡng nhan rất đời thường nhưng hiệu quả: cô thường cho một ít bột trà xanh vào sữa rửa mặt để tạo bọt, giúp nhẹ nhàng lấy sạch bụi bẩn và làm sáng da một mẹo làm đẹp đơn giản nhưng siêu hợp túi tiền và dễ thực hiện.



