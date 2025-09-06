Cách chọn trang phục và túi xách tinh tế, "rất Việt Nam" của Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính

Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính - bà Lê Thị Bích Trân là một trong những vị Phu nhân được công chúng vô cùng yêu mến ở thời điểm hiện tại. Thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những khung hình trang trọng ở các sự kiện đặc biệt, những khoảnh khắc đẹp của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân được chia sẻ rộng rãi, thông qua nhiều góc nhìn vừa thú vị vừa gần gũi của người trẻ.

Người hâm mộ liên tục cập nhật hình ảnh các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân.

Nếu như Thủ tướng Phạm Minh Chính được người hâm mộ quý mến với những cử chỉ thân thiện thì Phu nhân lại thường xuyên được ngợi khen về phong cách thời trang tinh tế, truyền tải mạnh mẽ hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam. Trong những chuyến công du nước ngoài hay đón tiếp khách quý đến Việt Nam, bà Bích Trân ưu tiên lựa chọn áo dài truyền thống với các hoạ tiết đậm bản sắc dân tộc như trống đồng, thổ cẩm.

Những khung hình rạng ngời thường thấy của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đặc biệt nổi bật nhờ những chiếc áo dài ấn tượng.

Ngoài ra, phụ kiện đi kèm là túi xách cũng được Phu nhân lựa chọn các sản phẩm mây tre đan thân thuộc, thay vì túi da. Tất cả những chi tiết sâu sắc này giúp công chúng có cái nhìn thiện cảm, tự hào về cách Phu nhân quảng bá nét đẹp của trang phục và văn hoá Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Một chiếc áo dài của bà Lê Thị Bích Trân được thêu tỉ mỉ hoạ tiết trống đồng. Đi cùng với đó, Phu nhân cầm túi xách mây tre đan thủ công có hình ảnh chim lạc.

Một chiếc áo dài đặc sắc của Phu nhân được kết hợp thêm áo choàng mỏng và túi xách đan hoạ tiết thổ cẩm.

Một mẫu túi khác của bà Bích Trân có thiết kế hiện đại với dáng túi quả trứng nhưng kết hợp nét truyền thống từ chất liệu mây tre đan.

Trong ảnh, Phu nhân mặc một thiết kế có hình ảnh và chất liệu lấy cảm hứng từ trang phục của đồng bào dân tộc miền núi. Áo dài đen giúp trung hòa với họa tiết của quần, khiến tổng thể trang phục không bị rối mắt mà trái lại rất sang và ấn tượng. Phu nhân tiếp tục chọn kết hợp cùng chiếc túi đan quen thuộc.

Hình ảnh Thủ tướng và Phu nhân trong chuyến thăm chính thức Cộng hoà Dominicana năm 2024. Khung hình nhiều cảm xúc khi chiếc áo dài bắt mắt, mang tinh thần Việt Nam của Phu nhân xuất hiện long trọng, có sự tương đồng với màu quân phục của những người lính nơi đây.

Hồi tháng 3 năm nay, khi đón tiếp Phu nhân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, bà Bích Trân mặc chiếc áo dài hoạ tiết trống đồng màu vàng nâu sang trọng, xách túi mây tre đen có điểm nhấn nâu cùng tông với áo dài. Hai Phu nhân đội nón lá, xem tranh Đông Hồ, nghe quan họ trong lúc thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Tháng 4 năm nay, bà Bích Trân đón tiếp Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản đến trải nghiệm Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tại đây bà chọn trang phục hiện đại, kết hợp áo blouse cùng quần ống rộng có hoạ tiết trang phục dân tộc miền núi phía Bắc.

Phong cách này đã đi theo Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính từ lâu. Năm 2023, khi đón tiếp Phu nhân cựu Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, bà Bích Trân cũng xuất hiện cùng set đồ với phong cách tinh tế này.

Ảnh Tổng hợp.