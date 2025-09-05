Công nương Diana và câu chuyện dở dang với Giorgio Armani: Chiếc váy chưa kịp khoác lên mình

Cái chết của Giorgio Armani đánh dấu sự khép lại của một huyền thoại đã làm thay đổi cách thế giới nhìn nhận về “thanh lịch Ý”. Trong suốt sự nghiệp, ông không chỉ chinh phục Hollywood mà còn để lại dấu ấn trong giới Hoàng gia châu Âu. Và giữa vô số tên tuổi từng diện trang phục của Armani, Công nương Diana lại mang đến một câu chuyện xúc động.

Ngày 31/8/1997, tại Paris, Diana xuất hiện trong một chiếc blazer mang thương hiệu Armani. Đó cũng là lần cuối cùng thế giới được thấy bà – một khoảnh khắc định mệnh gắn tên tuổi Armani với hình ảnh vị Công nương nhân ái. Bộ trang phục này tiêu biểu cho phong cách tối giản, hiện đại mà Diana lựa chọn trong giai đoạn độc lập, thoát khỏi những ràng buộc sau khi ly hôn Vua Charles III (khi ấy còn là Thái tử).

Armani từng tiết lộ với WWD rằng, vào thời điểm ấy ông đang thiết kế riêng cho Diana một chiếc váy mới cho sự kiện vào mùa thu. Đó là mẫu váy đơn giản nhất trong số bản phác thảo ông gửi, và chính Diana đã đích thân chọn lựa. Thế nhưng, định mệnh nghiệt ngã đã khiến Công nương không bao giờ có cơ hội khoác lên mình thiết kế ấy.

Armani chia sẻ: “Diana đã tìm thấy phong cách riêng của mình, tránh xa sự phô trương và lựa chọn những đường cắt gọn gàng, hiện đại, tôn lên gương mặt và vóc dáng tuyệt vời của bà. Đó cũng chính là điều tôi muốn nhấn mạnh trong chiếc váy thiết kế riêng cho bà".

Trong thập niên 1990, bên cạnh việc gắn bó với các thương hiệu Anh như Catherine Walker, Diana cũng thường xuyên xuất hiện trong thiết kế của Versace, Dior và đặc biệt là Armani. Các đường cắt thanh thoát, sự tinh giản và sang trọng trong từng chi tiết của Armani đã đồng điệu hoàn hảo với hình ảnh mới của Diana: Một người phụ nữ độc lập, tự tin và mang khát vọng toàn cầu trong vai trò nhân đạo.

Giorgio Armani đã để lại di sản vượt thời gian, và mối gắn kết âm thầm nhưng sâu sắc với Công nương Diana sẽ mãi là chương đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của ông cũng như trong ký ức của công chúng yêu mến thời trang lẫn Hoàng gia Anh.

Theo People