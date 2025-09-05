DOJI "bắt tay" cùng concert Em Xinh "Say Hi", lan tỏa tuyên ngôn "tôn vinh xu hướng đa phong cách"

Thông qua sự đồng hành này, DOJI mong muốn lan tỏa mạnh mẽ tuyên ngôn "Tôn vinh xu hướng đa phong cách" và mang đến những trải nghiệm tương tác độc đáo dành riêng cho giới trẻ.
Bùng nổ tinh thần "đa phong cách"
Cộng đồng người hâm mộ đang đếm ngược từng ngày đến concert Em Xinh "Say Hi" diễn ra vào 13/09 tới tại TP. Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là sân chơi tôn vinh tinh thần "xinh xập xình sập sàn" – nơi mỗi cá nhân được tự do thể hiện phong cách riêng, tạo nên một bữa tiệc đa sắc màu và sống động.
Sự đồng điệu trong định hướng đã đưa Tập đoàn DOJI, với danh hiệu Nhà tài trợ Bạc, đến với concert Em Xinh "Say Hi". Giống như âm nhạc, trang sức không chỉ là phụ kiện làm đẹp mà còn là lời tuyên ngôn mạnh mẽ về cá tính. Cả hai cùng hướng đến việc truyền cảm hứng, khuyến khích giới trẻ tự tin tỏa sáng và dẫn dắt những xu hướng mới.
Concert Em Xinh "Say Hi" hứa hẹn là bữa tiệc âm nhạc và phong cách bùng nổ với 30 nữ nghệ sỹ tài năng. (Ảnh: Vie Channel)
Để lan tỏa tinh thần này, theo đại diện nhãn hàng, vào ngày diễn ra Em Xinh "Say Hi" concert, trang sức DOJI sẽ mang đến một không gian trải nghiệm hấp dẫn cho người tham dự. Tại đây, các bạn trẻ, các tín đồ thời trang có thể thỏa sức tham gia các hoạt động tương tác sáng tạo và đậm chất fan girl "đã xinh lại còn thông minh": Meme cùng thần tượng, thử sức TrenD... Đồng thời, hoạt động giao lưu và chụp hình với Em Xinh, cùng quà tặng độc quyền từ DOJI sẽ biến gian hàng DOJI "Say Hi" thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ.
Người tham dự có cơ hội tham gia các hoạt động tương tác hấp dẫn tại khu vực của DOJI.
Để trải nghiệm thêm phần trọn vẹn, trang sức DOJI cũng đã tung ra ưu đãi mua sắm cho tất cả khách hàng sở hữu tấm vé concert. Theo đó, nhãn hàng giảm 15% cho các dòng sản phẩm TrenD – dòng sản phẩm chủ đạo cùng Em Xinh tỏa sáng đa phong cách, trang sức vàng 14K/18K, trang sức vàng 24K bán tính công và tặng thêm dịch vụ làm sạch trang sức miễn phí. Chương trình ưu đãi áp dụng từ ngày 05/09 đến hết 30/09/2025 tại các trung tâm trang sức DOJI và Thế Giới Kim Cương trên toàn quốc, mang đến cơ hội sở hữu những thiết kế trang sức lấp lánh với mức giá hấp dẫn trước ngày concert diễn ra.
TrenD by DOJI mang ngôn ngữ phong cách đến gần giới trẻ
Nếu âm nhạc là ngôn ngữ cảm xúc của giới trẻ thì trang sức chính là ngôn ngữ để kể câu chuyện phong cách và TrenD by DOJI đã trở thành điểm nhấn đồng điệu hoàn hảo với tinh thần "tôn vinh xu hướng đa phong cách".
TrenD by DOJI như được tạo nên cho chính thế hệ trẻ trung, cá tính và đầy biến hóa.
Được đầu tư chế tác với những chất liệu cao cấp như kim cương tự nhiên, vàng 14K – 18K – 24K, với kỹ thuật sản xuất hiện đại, các sản phẩm TrenD dễ dàng tạo hình theo những ý tưởng thiết kế trẻ trung, sáng tạo và biến hóa linh hoạt, nhưng vẫn giúp cho giá thành của các sản phẩm phù hợp với đông đảo người tiêu dùng. Mỗi bộ sưu tập được thiết kế để trở thành một "tuyên ngôn cá nhân": Lady Boss mạnh mẽ và bản lĩnh với những thiết kế kim cương unround cá tính; Darling Girl rực rỡ, quyến rũ với kỹ thuật ghép kim cương cluster lấp lánh; The Muse bay bổng, yêu kiều lấy cảm hứng từ thiên nhiên; và Highlight Me khác biệt, phá cách với charm vàng 24K.
DOJI đã bắt nhịp nhạy bén, mang đến những sản phẩm vừa thời thượng vừa có mức giá hợp lý cho khách hàng trẻ.
Dòng sản phẩm TrenD khuyến khích mỗi cá nhân tự do biến hóa, mix & match để tạo nên phong cách riêng. Một chiếc nhẫn, đôi khuyên hay chiếc vòng tay không chỉ là phụ kiện, mà còn là tuyên ngôn - để mỗi bạn trẻ tự tin nói: "Đây là tôi".
Sự kết hợp giữa âm nhạc cuồng nhiệt, không gian sáng tạo của concert Em Xinh "Say Hi" và ánh sáng lấp lánh từ trang sức TrenD chính là cách DOJI khẳng định về tinh thần "Tôn vinh xu hướng đa phong cách": khuyến khích những trải nghiệm đa dạng, trân trọng từng phong cách cá nhân và khích lệ thế hệ trẻ tự tin tỏa sáng.
