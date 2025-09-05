Local brand Việt hot nức tiếng bỗng bị khách quay lưng tố đạo nhái, ngáo giá, bán hàng thái độ

Xuất hiện từ năm 2023, WHENEVER ATELIER nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng trong cộng đồng streetwear Việt. Thương hiệu này định vị phong cách qua những thiết kế unisex, casual nhưng không kém phần cá tính, dễ mix&match trong nhiều hoàn cảnh. Điểm nhận diện đặc trưng của hãng là cách in logo và tên thương hiệu nổi bật trên sản phẩm, tạo hiệu thị giác ứng mạnh mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

WHENEVER ATELIER tập trung vào kiểu dáng unisex và casual.

WHENEVER ATELIER được xem là một trong những local brand "thời thượng", chiếm vị trí nhất định trong tâm trí giới trẻ chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt. Giới mộ điệu nhận định thương hiệu này tạo được sức hút nhờ định hướng đồ streetwear unisex đơn giản, cùng dấu ấn logo dễ gây ấn tượng, giúp brand nhanh chóng được các bạn trẻ yêu thích và chia sẻ rộng rãi.



WHENEVER ATELIER đã có được vị thế nhất định trong làng local brand Việt.

Dù được coi là "con cưng" của giới trẻ Việt với hình ảnh hiện đại, trendy nhưng thời gian gần đây, WHENEVER ATELIER đang trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt. Thay vì khen ngợi, cộng đồng mạng liên tục bóc phốt thương hiệu này với loạt từ khóa "ngáo giá - coi thường khách hàng - copy thiết kế".

Đầu tiên, thương hiệu vấp phải không ít tranh cãi về tính sáng tạo trong thiết kế, khi sản phẩm có nét tương đồng khá rõ rệt với nhiều brand quốc tế. Điển hình, trên website chính thức của hãng từng có sản phẩm áo in chữ "New York/NY" – một motif vốn đã quen thuộc và phổ biến trong làng streetwear toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở áo, một số mẫu mũ lưỡi trai và nón bucket của WHENEVER ATELIER cũng giống với những thiết kế kinh điển của New Era hay thậm chí mang hơi hướng Supreme, từ phom dáng cho đến cách bố trí logo.

Một bài đăng thu hút nhiều ý kiến khi phàn nàn về việc đạo nhái ý tưởng của WHENEVER ATELIER.

Chiếc jacket da của WHENEVER ATELIER có nhiều nét tương đồng từ màu sắc đến thiết kế với jacket của thương hiệu Aime Leon dore.

Hãy tìm điểm khác biệt giữa hoodie của hãng Champion và WHENEVER ATELIER.

Đến cả chiếc mũ của WHENEVER ATELIER từ kiểu dáng tới hoạ tiết đều có phần "na ná" item của New Era.



Vấn đề có lẽ không nằm ở việc sử dụng những yếu tố mang tính "xu hướng chung", mà là cách thương hiệu xử lý tranh cãi xung quanh chúng. Khi thiếu đi sự giải thích về nguồn cảm hứng hay thông điệp riêng, những thiết kế như trên dễ khiến dân tình thấy rằng WHENEVER ATELIER copy ý tưởng thay vì tham khảo và biến tấu. Đây cũng là lý do khiến nhiều bài đăng trên mạng xã hội lên án thương hiệu, cho rằng brand chưa có dấu ấn khác biệt rõ ràng là đang "đạo nhái" từ các brand quốc tế.

Nhiều ý kiến xung quanh việc đạo nhái của thương hiệu WHENEVER ATELIER.

Thứ hai, phần lớn phản hồi tiêu cực tập trung vào trải nghiệm tại cửa hàng của WHENEVER ATELIER. Nhiều khách cho biết nhân viên đông nhưng chỉ đứng tụ tập, cười đùa, quay TikTok thay vì hỗ trợ khách. Sự đối lập giữa hình ảnh chỉn chu, thời thượng trên TikTok và trải nghiệm thực tế bị chê là "coi thường khách" chính là mồi lửa khiến dư luận bức xúc.

Một bài đăng khác bóc phốt thái độ của các bạn nhân viên tại cửa hàng.

Ngoài drama tại cửa hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng và mảng bán online của brand cũng nhận chỉ trích. Một số người chia sẻ về vấn đề đặt hàng nhưng 5-6 ngày không giao, khi hỏi thì shop báo hàng bị hoàn về và chỉ gửi mã để khách tự check với đơn vị vận chuyển. Thậm chí còn xảy ra việc khách tố brand này "ém hàng, tạo khan hiếm giả" khi báo "sold out" nhưng thực chất vẫn còn hàng trong kho, chỉ bán nhỏ giọt cho khách nước ngoài hoặc khách đã chốt bill giá trị cao. Những trải nghiệm này tạo nên cảm giác dịch vụ "thiếu chuyên nghiệp", trái ngược với hình ảnh một thương hiệu trẻ trung, năng động mà brand xây dựng trên social media.

Nhiều bài đăng lên án thái độ chăm sóc khách hàng của brand.

Điểm gây tranh luận gay gắt cuối cùng là mức giá không đi đôi với chất lượng. Nhiều khách hàng chê sản phẩm của WHENEVER ATELIER "vải trung bình mà giá ngất ngưởng", đặc biệt khi cộng thêm VAT và phí ship. Một bài đăng châm biếm: "Một cái tee in hình đơn giản mà gần 700k, trong khi số tiền đó có thể mua được đồ từ nhiều brand khác chất lượng hơn".

Trên website chính thức, giá niêm yết của WHENEVER ATELIER như sau: áo thun dao động từ 480k tới 650k, sweater khoảng 1,5 triệu, quần dao động từ 880k tới 980k, mũ khoảng 450k tới 480k, túi khoảng 3,5 triệu. Đặc biệt, hãng cũng từng có mẫu sweater lên tới mức 6 triệu đồng.

Giá các sản phẩm được công khai trên web của hãng.

Những mẫu sweater 5-6 triệu của WHENEVER ATELIER khiến nhiều khách hàng thẳng thắn chê "ngáo giá".

Với mức giá nêu trên, chất lượng sản phẩm của brand tất nhiên sẽ được khách kỳ vọng. Nhưng đây cũng chính là một trong những điểm khiến brand nhận nhiều phàn nàn. Nhiều khách hàng cho biết sản phẩm của WHENEVER ATELIER có chất liệu chỉ ở mức trung bình, thậm chí còn "không xứng với mức giá" mà thương hiệu đưa ra. Những chiếc áo thun, hoodie hay quần nỉ được nhận xét là mỏng, dễ bai dão và nhanh xuống form sau vài lần giặt.

Chất lượng vải cũng trở thành tâm điểm phàn nàn của khách hàng về WHENEVER ATELIER.

Trước áp lực dư luận, WHENEVER ATELIER cuối cùng cũng đã đăng tải một bài viết xin lỗi chính thức trên trang mạng xã hội. Trong thông báo này, thương hiệu thừa nhận những thiếu sót trong khâu vận hành cửa hàng và thái độ phục vụ của nhân viên, đồng thời cam kết sẽ rà soát lại quy trình đào tạo để cải thiện trải nghiệm khách hàng. Đây được xem là nỗ lực xoa dịu sau hàng loạt phốt liên quan đến dịch vụ.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình thất vọng là bài đăng này chỉ tập trung vào vấn đề thái độ bán hàng, hoàn toàn bỏ qua hai chủ đề gây tranh cãi không kém là nghi vấn copy từ các global brand và chất lượng sản phẩm không tương xứng với giá thành. Chính sự im lặng này khiến không ít khách hàng cho rằng WHENEVER ATELIER đang cố tình né tránh, thay vì đối diện thẳng thắn với những chỉ trích lớn nhất nhắm vào mình.

Phản hồi chính thức của đội ngũ WHENEVER ATELIER.

Hiện tranh cãi xoay quanh thương hiệu này vẫn đang nóng trên các diễn đàn MXH.