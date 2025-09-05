Nữ diễn viên Việt "đóng băng nhan sắc" quá đỉnh, không ai nghĩ là U40

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Thúy Diễm vẫn là một trong những mỹ nhân giữ được phong độ nhan sắc ổn định và trẻ trung của Vbiz. Gần chạm ngưỡng 40 tuổi, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi gương mặt rạng rỡ, làn da mịn màng và vóc dáng gọn gàng, chẳng hề kém cạnh thế hệ đàn em. Điều đáng chú ý là mới đây, Thúy Diễm còn “lột xác” ngoạn mục khi thay đổi layout makeup và kiểu tóc, giúp cô hack tuổi đáng kể. Thậm chí nhiều khán giả còn phải ngỡ ngàng, khó tin rằng Thúy Diễm đã ở độ tuổi U40 vì quá đỗi trẻ trung, xinh đẹp.

Layout mới giúp Thúy Diễm bùng nổ visual, trẻ ra cỡ chục tuổi. (Nguồn: thuydiemofficial)

Thúy Diễm gây ấn tượng với diện mạo ngọt ngào, trẻ trung. Nữ diễn viên chọn để tóc dài suôn mượt ép thẳng, phần mái thưa khéo léo ôm gọn gương mặt, vừa tôn nét thanh tú vừa mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính.

Layout makeup được xử lý tinh tế với lớp nền trong veo, làn da căng mịn tựa sương mai. Đôi má hồng phớt nhẹ kết hợp cùng eyeliner mảnh và hàng mi cong giúp visual của cô thêm phần cuốn hút mà vẫn giữ được sự tự nhiên. Gam son hồng pha đỏ hài hòa với tổng thể, khiến gương mặt nữ diễn viên bừng sáng, trẻ trung hơn tuổi thật. Đôi khuyên tai hình hoa trắng trở thành điểm nhấn cho tạo hình thêm phần nữ tính, nhẹ nhàng.

Sự tinh tế trong việc lựa chọn layout makeup và kiểu tóc đã giúp Thúy Diễm có 1 màn "lão hóa ngược" ấn tượng.

Nữ diễn viên lựa chọn mẫu váy 2 dây phối voan dài thướt tha, tôn lên vóc dáng thon gọn ở độ tuổi 39. Qua ống kính cam thường, cô vẫn ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn.

Netizen dành nhiều lời khen cho nhan sắc trẻ mãi không già của Thúy Diễm.

Việc đổi kiểu tóc mái không những giúp gương mặt Thúy Diễm thêm phần thanh thoát hơn mà còn khiến cô trẻ ra trông thấy. Kết hợp cùng lối trang điểm ngọt ngào đã tạo nên diện mạo "lão hóa ngược" cho bà xã Lương Thế Thành.

Mỹ nhân sinh năm 1986 cũng thường xuyên khoe mặt mộc không tì vết trên MXH. Ở tuổi 39, làn da của cô vẫn giữ được độ bóng khỏe, ít xuất hiện dấu hiệu lão hóa.